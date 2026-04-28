Újabb hihetetlen botrány rázta meg a labdarúgás világát: a hírek szerint kiskorú fiút zaklatott szexuálisan, letartóztatták a híres UEFA-bírót.
Szexuálisan bántalmazott egy kiskorú fiút az UEFA-bíró?
A vádak szerint a harmincas éveiben járó férfi
egy szállodában került kapcsolatba egy kiskorú fiúval. A beszámolók alapján a játékvezető állítólag nem kívánt módon megérintette a fiatalt, valamint megpróbálta a szobájába csábítani.
Az eset a hotel nyilvános részében történt, és a történteket a sértett vagy egyik ismerőse jelentette a rendőrségnek, miközben a bíró már a mérkőzésre indult.
A találkozó után, amikor a játékvezető visszatért a szállodába az UEFA delegációjával, a hatóságok már várták: a rendőrök a helyszínen őrizetbe vették, majd kihallgatták. Később óvadék ellenében szabadlábra helyezték, miközben a nyomozás tovább folytatódik.
Egy névtelen forrás szerint „megdöbbentő és teljesen elfogadhatatlan” lenne a történet, ha a vádak igaznak bizonyulnának. Hozzátette, hogy a hatóságok akár kiadatási eljárást is kezdeményezhetnek, amennyiben vádat emelnek az ügyben.
A játékvezető a hírek szerint azon bírók között szerepelt, akiket a nyári világbajnokságra is számításba vettek. A Nemzetközi Labdarúgó-szövetség (FIFA) azonban közölte: a folyamatban lévő vizsgálat ideje alatt nem veszik figyelembe őt egyetlen versenyükre sem. Az Európai Labdarúgó-szövetség (UEFA) szintén reagált, hangsúlyozva, hogy „nagy aggodalommal figyelik a helyzetet”, és az érintett játékvezető egyelőre nem kap megbízást UEFA-mérkőzéseken.
A londoni rendőrség megerősítette: egy harmincas éveiben járó férfit hallgattak ki egy tinédzser fiú sérelmére elkövetett feltételezett szexuális bántalmazás ügyében, és az eljárás jelenleg is folyamatban van.