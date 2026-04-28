Újabb hihetetlen botrány rázta meg a labdarúgás világát: a hírek szerint kiskorú fiút zaklatott szexuálisan, letartóztatták a híres UEFA-bírót.

Szexuális zaklatás gyanújával vitték el az UEFA-bírót a rendőrök

Szexuálisan bántalmazott egy kiskorú fiút az UEFA-bíró?

A vádak szerint a harmincas éveiben járó férfi

egy szállodában került kapcsolatba egy kiskorú fiúval. A beszámolók alapján a játékvezető állítólag nem kívánt módon megérintette a fiatalt, valamint megpróbálta a szobájába csábítani.

Az eset a hotel nyilvános részében történt, és a történteket a sértett vagy egyik ismerőse jelentette a rendőrségnek, miközben a bíró már a mérkőzésre indult.

A találkozó után, amikor a játékvezető visszatért a szállodába az UEFA delegációjával, a hatóságok már várták: a rendőrök a helyszínen őrizetbe vették, majd kihallgatták. Később óvadék ellenében szabadlábra helyezték, miközben a nyomozás tovább folytatódik.

Egy névtelen forrás szerint „megdöbbentő és teljesen elfogadhatatlan” lenne a történet, ha a vádak igaznak bizonyulnának. Hozzátette, hogy a hatóságok akár kiadatási eljárást is kezdeményezhetnek, amennyiben vádat emelnek az ügyben.

EXCLUSIVE: Uefa referee arrested for ‘sex assault of boy’ after flying into the UK to officiate European match https://t.co/mp3KdYNi1i — The Sun Dream Team (@dreamteamfc) April 27, 2026

A játékvezető a hírek szerint azon bírók között szerepelt, akiket a nyári világbajnokságra is számításba vettek. A Nemzetközi Labdarúgó-szövetség (FIFA) azonban közölte: a folyamatban lévő vizsgálat ideje alatt nem veszik figyelembe őt egyetlen versenyükre sem. Az Európai Labdarúgó-szövetség (UEFA) szintén reagált, hangsúlyozva, hogy „nagy aggodalommal figyelik a helyzetet”, és az érintett játékvezető egyelőre nem kap megbízást UEFA-mérkőzéseken.

A londoni rendőrség megerősítette: egy harmincas éveiben járó férfit hallgattak ki egy tinédzser fiú sérelmére elkövetett feltételezett szexuális bántalmazás ügyében, és az eljárás jelenleg is folyamatban van.