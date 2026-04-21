Szoboszlai Dominik 2021-ben igazolt át az osztrák élvonalból a német Bundesligába, de akkor még aligha reménykedhettünk benne, hogy a magyar válogatott csapatkapitánya egy napon a Premier League egyik legstabilabb játékosa lesz. A 25 éves középpályás nemzetközileg is ismert lett az RB Leipzignél, amely végül 70 millió euróért cserébe adta el a játékjogát a Jürgen Klopp vezette Liverpoolnak.
A magyar sztár minden sorozatot figyelembe véve 142 tétmérkőzésen lépett pályára a Liverpoolnál, amelynek mezében 27 gólt és 23 asszisztot jegyzett. A csapateredményeket tekintve két trófeát is begyűjtött, először az angol Ligakupát, majd Arne Slot első szezonjában bajnoki címet ünnepelhetett jelenlegi csapatával.
Emlékszik még Szoboszlai Dominik első bajnokijára?
A 2023-as nyári felkészülés után a Liverpool a Chelsea otthonában indította el az aktuális Premier League-idényt, az pedig már előtte kiderült, hogy Szoboszlai Dominik a kezdőcsapatban kap helyet Jürgen Klopptól. Első érdemi labdaérintése egy passz volt Mohamed Szalahnak, az 1-1-es döntetlennel végződő rangadót végig a pályán töltötte. Bemutatkozó idényét végül 33 bajnoki szerepléssel zárta, a kanadai pontokat tekintve pedig három-három találatnál és gólpassznál állt meg a számláló.
Első gólját az Aston Villa ellen szerezte meg, amikor Trent Alexander-Arnold lecsorgó szögletét könyörtelenül a kapuba vágta.
„Nagyon jó érzés itthon nyerni a saját szurkolóink előtt, örülök az első gólomnak is, remélem, hogy érkezik a többi is” − fogalmazott akkor a magyar középpályás, akinek szerencsére igaza lett, hiszen a Sheffield United és a Chelsea kapuját is bevette. Gólpasszait már a szezon elején „ellőtte”, ráadásul a Nottingham Forest kiütéséből két assziszttal vette ki a részét.
A szezon végén Jürgen Klopp távozott, a liverpooli kispadra pedig Arne Slot ült le, aki elődjéhez hasonlóan szintén bízott a magyar középpályásban, nem is bánta meg. Szoboszlai a 2024-2025-ös szezon során két kivétellel a Liverpool összes bajnoki mérkőzésén lehetőséget kapott, és a kanadai pontjait is megduplázta.
Hat góllal és hét előkészítéssel zárta a bajnoki aranyéremmel zárult évet, miközben kirobbanthatatlannak számított a kezdőcsapatból.
Bevette a Southampton és a Tottenham kapuját is a 6-3-as mérkőzésen, de az Ipswich, a Manchester City, a Newcastle United és a Brighton sem úszta meg. Kiemelendő a manchesteriek elleni rangadója, amely során mindkét gólból kivette a részét.
Szoboszlai jelentette az állandóságot
Hiába lett alapemberként Szoboszlai a Premier League első magyar bajnoka, akkori sajtóhírek szerint veszélybe került kezdőcsapatbeli tagsága, hiszen a Liverpool egy elképesztő bevásárlást tartott a nyáron. Kétszer is megdöntötték a brit átigazolási rekordot, a támadósorba érkezett Alexander Isak (145 millió euró), Florian Wirtz (125 millió), Hugo Ekitiké (95 millió), tehát meglehetősen telített lett a keret, a magyar játékost mégsem tudták kitúrni a legjobb 11-ből.
Persze a Liverpool közel sem tudott olyan parádés idényt produkálni, mint az előző, sőt az egyetlen célja az maradt, hogy bejusson a Bajnokok Ligájába. Rengeteg kritikát kapott a csapat és az edző is, viszont a több poszton is bevethető magyar játékosról többen is úgy fogalmaztak, hogy ő a fény ebben a sötét liverpooli szezonban. Ezt számokkal is bizonyította, öt fordulóval a PL vége előtt már öt gólnál jár, ezek közül pedig nem is egy vált klasszikussá.
Legemlékezetesebb találatát az Arsenal ellen szerezte az angol élvonal harmadik fordulójában, David Rayának esélye sem lehetett az őrületes szabadrúgással szemben, amely végül három pontot ért az Anfielden. Elképesztő lövési képességét aztán egy újabb PL-rangadón is megvillantotta, februárban Gianluigi Donnarumma volt tehetetlen a magyar sztár lövésével szemben, de ott a győzelem már nem jött össze a csapatának, a hajrában pedig ki is állították.
Ha már szabadrúgások, Szoboszlai a legutóbbi gólját is így szerezte, a Tottenham kapusa sem tudott mit kezdeni vele.
A századik bajnoki is emlékezetesre sikerült
Szoboszlai a 100. Premier League mérkőzésén is a kezdőcsapatban kapott helyet, ezúttal egy hátrébb vont szerepkörben, honfitársa, Kerkez Milos nélkül. A magyar válogatott csapatkapitánya végigküzdötte az Everton elleni városi derbit, amelyet végül Virgil van Dijk fejesgóljával meg is nyert a csapata. A magyar játékos a támadóharmadban ezúttal nem volt olyan hatékony, viszont az ő lövése vezetett ahhoz a szöglethez, amelyet végül ő tekert be a holland fejére.
Ez volt Szoboszlai 14. gólpassza, ennyit pedig még Steven Gerrard sem tudott összehozni a 100. Premier League meccséig. A liverpooli legenda a 2002-es Derby elleni bajnokiig 11 gólt és ugyanennyi asszisztot jegyzett, bár abban az idényben nyolc alkalommal is gólt készített elő.
A jelenlegi csapatból Alexis Mac Allister is vasárnap lépte át a száz bajnoki mérkőzéses határt a Premier League-ben, bár a világbajnok középpályás már a Birghtonnál is jelentős tapasztalatot szerzett, számai mégis elmaradnak Szoboszlaitól.
Visszatérve Gerardhoz, a 114-szeres angol válogatott középpályás 2015-ben zárta le liverpooli karrierjét, addig 504 tétmérkőzésen 121 góllal és 97 assziszttal örvendeztette meg a közönséget.
Nincsenek szavak Mohamed Szalah első száz meccsére
Amennyiben nem számítjuk bele a Chelsea-nél töltött éveket, úgy kijelenthető, hogy a szezon végén távozó legenda elképesztő teljesítményt nyújtott már a liverpooli karrierje elején. Már az első idényében 32-szer volt eredményes, s mire elérte a „századosi rangot”, már 70 gólnál járt a Vörösök mezében. Az AS Romától érkezett támadó addigra már a gólpasszaival is kitűnt a mezőnyből, a Bournemouth elleni mérkőzésnek 29 előkészítéssel futott neki.
Ha ilyen számokat nem is fog hozni Szoboszlai, abban akkor is biztosak lehetünk, hogy amennyiben még hosszabb ideig fogja erősíteni a Liverpoolt, − és ezzel párhuzamosan ezt a magas minőséget is fenn tudja tartani − úgy ő is elérheti a legenda státuszt a Mersey-partján.
Ő jelenleg a világ egyik legjobb játékosa, a csapatunk nagyban függ tőle”
− mondta jó barátjáról Szalah, akinek jövője még sok kérdést rejteget.
A jelenlegi keretből Mohamed Szalah (312), Andy Robertson (272), Virgil Van Dijk (267), Alisson Becker (254), Joe Gomez (166), Curtis Jones (148), Cody Gakpo (122) és Ibrahima Konaté (113) játszott több bajnoki meccset a Liverpoolban, mint Szoboszlai Dominik.
Szalah és Mac Allister kapcsán már írtunk, de a szintén középpályán szereplő Curtis Jones számait is érdemes megemlíteni, igaz, ő talán kevésbé számít alapembernek. Ő az első 100 bajnokiján 10 gólig és 7 gólpasszig jutott, az egy sorral előrébb szereplő Cody Gakpo ugyanennyi meccsen 28 gólig és 15 gólpasszig jutott.
Szoboszlai Dominik 100. mérkőzéséről szóló cikkünket ide kattintva olvashatja el!
