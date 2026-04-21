Szoboszlai Dominik 2021-ben igazolt át az osztrák élvonalból a német Bundesligába, de akkor még aligha reménykedhettünk benne, hogy a magyar válogatott csapatkapitánya egy napon a Premier League egyik legstabilabb játékosa lesz. A 25 éves középpályás nemzetközileg is ismert lett az RB Leipzignél, amely végül 70 millió euróért cserébe adta el a játékjogát a Jürgen Klopp vezette Liverpoolnak.

Szoboszlai Dominik 100. meccsét játszotta a Premier League-ben

A magyar sztár minden sorozatot figyelembe véve 142 tétmérkőzésen lépett pályára a Liverpoolnál, amelynek mezében 27 gólt és 23 asszisztot jegyzett. A csapateredményeket tekintve két trófeát is begyűjtött, először az angol Ligakupát, majd Arne Slot első szezonjában bajnoki címet ünnepelhetett jelenlegi csapatával.

Emlékszik még Szoboszlai Dominik első bajnokijára?

A 2023-as nyári felkészülés után a Liverpool a Chelsea otthonában indította el az aktuális Premier League-idényt, az pedig már előtte kiderült, hogy Szoboszlai Dominik a kezdőcsapatban kap helyet Jürgen Klopptól. Első érdemi labdaérintése egy passz volt Mohamed Szalahnak, az 1-1-es döntetlennel végződő rangadót végig a pályán töltötte. Bemutatkozó idényét végül 33 bajnoki szerepléssel zárta, a kanadai pontokat tekintve pedig három-három találatnál és gólpassznál állt meg a számláló.

Első gólját az Aston Villa ellen szerezte meg, amikor Trent Alexander-Arnold lecsorgó szögletét könyörtelenül a kapuba vágta.

2 years ago today, Dominik Szoboszlai scored his beauty of a first goal for the Reds in our 3-0 win over Aston Villa at Anfield. 🚀 pic.twitter.com/4bs4ysVAJT — Boss Liverpool Goals (@BossLFCgoals) September 3, 2025

„Nagyon jó érzés itthon nyerni a saját szurkolóink előtt, örülök az első gólomnak is, remélem, hogy érkezik a többi is” − fogalmazott akkor a magyar középpályás, akinek szerencsére igaza lett, hiszen a Sheffield United és a Chelsea kapuját is bevette. Gólpasszait már a szezon elején „ellőtte”, ráadásul a Nottingham Forest kiütéséből két assziszttal vette ki a részét.

A szezon végén Jürgen Klopp távozott, a liverpooli kispadra pedig Arne Slot ült le, aki elődjéhez hasonlóan szintén bízott a magyar középpályásban, nem is bánta meg. Szoboszlai a 2024-2025-ös szezon során két kivétellel a Liverpool összes bajnoki mérkőzésén lehetőséget kapott, és a kanadai pontjait is megduplázta.

Hat góllal és hét előkészítéssel zárta a bajnoki aranyéremmel zárult évet, miközben kirobbanthatatlannak számított a kezdőcsapatból.

Bevette a Southampton és a Tottenham kapuját is a 6-3-as mérkőzésen, de az Ipswich, a Manchester City, a Newcastle United és a Brighton sem úszta meg. Kiemelendő a manchesteriek elleni rangadója, amely során mindkét gólból kivette a részét.