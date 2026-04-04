A szombat délutáni FA-kupa-negyeddöntőt Szoboszlai Dominik és Kerkez Milos is végigjátszotta a Liverpool együttesében, amely szezonbeli legnagyobb különbségű vereségét szenvedte el. A mérkőzés hőse Erling Haaland volt, aki mesterhármassal járult hozzá a tavalyi döntős Manchester City kiütéses, 4-0-s győzelméhez. Az angol bajnoki címvédő így búcsúzott a sorozattól, és gyakorlatilag már csak a Bajnokok Ligájában van esélye trófeával zárni a szezont.

Szoboszlai mutogatott, aztán kihúzta a gyufát a Liverpool szurkolóinál

Szoboszlai ellen fordultak a Liverpool szurkolói

A magyar válogatott csapatkapitánya – aki a találkozó után megtörve állt a kamerák elé, csapata mentalitását, illetve küzdőszellemét kritizálta – a lefújás után a pályán maradt és odasétált a Liverpool-szurkolókhoz – már akik a stadionban maradtak, a drukkerek egy része ugyanis már 4-0 után, a 60. percben elindult haza. Szoboszlai megköszönte a szurkolók biztatását, majd látszólag számonkérően megrántotta a vállát és egyértelmű karmozdulatokkal szurkolásra buzdította a Vörösök csalódott híveit. Ez azonban csak olaj volt a tűzre, a gesztusát ugyanis nem igazán fogadták jól az Etihad vendég szektorában ülő szurkolók. Végül csapattársa, az olasz válogatott Federico Chiesa tessékelte arrébb Szoboszlait.

Szoboszlai frustrated with the few Liverpool fans who stayed till the end. Bring him to the Etihad. pic.twitter.com/ml1d5SoUJU — Geronimo Morgans (@GeronimoMorgans) April 4, 2026

Szoboszlai gesztusa a közösségi médiában is nagy port kavart, sokan annyira megharagudtak rá, hogy már a távozását követelték.

„Elfogadhatatlan ez a viselkedés. Annyira szeretném, ha távozna. Hiba lenne meghosszabbítani a szerződését.”

„Nem ez az első alkalom, hogy így gesztikulál a szurkolókkal szemben. Elképesztő az önismeret hiánya ebben a csapatban. Nem ok nélkül mennek haza a szurkolók, haver.”

„Mit csinál? 4-0-ra kikaptunk – mi a francot vár a szurkolóktól?”

„Sajnálom, de nagyon csalódott vagyok Dominik miatt. Az egész szezon egy átverés volt, és azt várja, hogy a szurkolók ne legyenek csalódottak ebben a helyzetben?!?! Főleg egy 4-0-s vereség után?! Őszintén undorodom a reakciójától.”

Szoboszlai Dominik és Kerkez Milos együttesére szerdán újabb sorsdöntő mérkőzés vár, amikor is a címvédő Paris Saint-Germain otthonába látogat a Bajnokok Ligája negyeddöntőjének első mérkőzésén.

