A tavalyi döntős Manchester City hazai pályán 4-0-ra legyőzte a Szoboszlai Dominikkal és Kerkez Milossal felálló Liverpoolt a labdarúgó angol FA-kupában, ezzel Pep Guardiola csapata sorozatban nyolcadszor jutott be a kupasorozat elődöntőjébe. A találkozó után Szoboszlai Dominik érthetően rendkívül csalódott volt, a közösségi médiában pedig egy videó kezdett el terjedni, amelyen látszólag csapattársa, Federico Chiesa nyugtatta a magyar válogatott csapatkapitányát.

A szombat délutáni FA-kupa-negyeddöntőt Szoboszlai Dominik és Kerkez Milos is végigjátszotta a Liverpool együttesében, amely szezonbeli legnagyobb különbségű vereségét szenvedte el. A mérkőzés hőse Erling Haaland volt, aki mesterhármassal járult hozzá a tavalyi döntős Manchester City kiütéses, 4-0-s győzelméhez. Az angol bajnoki címvédő így búcsúzott a sorozattól, és gyakorlatilag már csak a Bajnokok Ligájában van esélye trófeával zárni a szezont.

Szoboszlai mutogatott, aztán kihúzta a gyufát a Liverpool szurkolóinál
Szoboszlai mutogatott, aztán kihúzta a gyufát a Liverpool szurkolóinál
Fotó: NEWS IMAGES / NurPhoto

Szoboszlai ellen fordultak a Liverpool szurkolói

A magyar válogatott csapatkapitánya – aki a találkozó után megtörve állt a kamerák elé, csapata mentalitását, illetve küzdőszellemét kritizálta – a lefújás után a pályán maradt és odasétált a Liverpool-szurkolókhoz – már akik a stadionban maradtak, a drukkerek egy része ugyanis már 4-0 után, a 60. percben elindult haza. Szoboszlai megköszönte a szurkolók biztatását, majd látszólag számonkérően megrántotta a vállát és egyértelmű karmozdulatokkal szurkolásra buzdította a Vörösök csalódott híveit. Ez azonban csak olaj volt a tűzre, a gesztusát ugyanis nem igazán fogadták jól az Etihad vendég szektorában ülő szurkolók. Végül csapattársa, az olasz válogatott Federico Chiesa tessékelte arrébb Szoboszlait.

Szoboszlai gesztusa a közösségi médiában is nagy port kavart, sokan annyira megharagudtak rá, hogy már a távozását követelték.

  • „Elfogadhatatlan ez a viselkedés. Annyira szeretném, ha távozna. Hiba lenne meghosszabbítani a szerződését.”
  • „Nem ez az első alkalom, hogy így gesztikulál a szurkolókkal szemben. Elképesztő az önismeret hiánya ebben a csapatban. Nem ok nélkül mennek haza a szurkolók, haver.”
  • „Mit csinál? 4-0-ra kikaptunk – mi a francot vár a szurkolóktól?”
  • „Sajnálom, de nagyon csalódott vagyok Dominik miatt. Az egész szezon egy átverés volt, és azt várja, hogy a szurkolók ne legyenek csalódottak ebben a helyzetben?!?! Főleg egy 4-0-s vereség után?! Őszintén undorodom a reakciójától.”

Szoboszlai Dominik és Kerkez Milos együttesére szerdán újabb sorsdöntő mérkőzés vár, amikor is a címvédő Paris Saint-Germain otthonába látogat a Bajnokok Ligája negyeddöntőjének első mérkőzésén.

