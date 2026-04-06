A Liverpool híres kapitányai miatt a szurkolók többet várnak: olyan vezetőt, aki nemcsak tapasztalt, hanem megtestesíti a klubot, és példát mutat a társainak. Szoboszlai Dominik sokszor kiválóan játszott ebben a szezonban, de a hozzáállása még nem méltó egy liverpooli csapatkapitányhoz – írja a This is Anfield véleménycikke.

Szoboszlai Dominik tényleg nem lehet csapatkapitány?

Szoboszlai Dominik tényleg alkalmatlan lenne a Liverpool csapatkapitányának?

A 8-as mezszámmal és időnként Steven Gerrardhoz hasonló lövőerejével sokan már arról beszéltek, hogy egyszer Virgil van Dijk utódja lehet a kapitányi poszton. A Manchester City elleni 4–0-s vereség után azonban, amikor dühösen gesztikulált a vendégszektor felé, a szurkolók talán újragondolják ezt.

Federico Chiesa terelte Szoboszlait az öltöző felé, ezzel megelőzve a nagyobb bajt, de most arról írnak, hogy Szoboszlai nincs tisztában azzal, mit éreznek azok a szurkolók, akik fizetésük jelentős részét költik arra, hogy kövessék a csapatot. Ráadásul a drukkerek nem adták fel rögtön: Arne Slot szerint a 7600 fős vendégtábor „nagyon hangos” volt a meccs elején. Amikor azonban 3–0 lett, sokan távoztak.

Nem jellemző a Liverpool szurkolóira, hogy elveszítik a hitüket – egy éve ez elképzelhetetlen lett volna. Ez a bizonytalanság azonban nem egyik napról a másikra alakult ki, hanem hónapok eredménye. A portál kiemeli: Szoboszlai ugyan nem feltétlenül felelős ezért, de ha valódi vezérré akar válni, jobban kell értenie a klub szurkolóit.

Arról is írnak, hogy nem ez volt az első alkalom, hogy Szoboszlai rosszul mérte fel a hangulatot. A Wolves elleni vereség után például kiposztolta Vinícius Jr.-tól kapott cipőjét egy emojival, megjelölve a Real Madrid játékosát. Apróságnak tűnhet, de a modern futballban a megítélés sokat számít, és ez rossz időzítés volt. Ráadásul a minapi nyilatkozata ellenére felemlegetik a Realt, és azt, hogy Marco Rossi szövetségi kapitány szerint „Dominiknak mindig az volt az álma, hogy a Real Madridban játsszon”.

A játékminőség terén Szoboszlai kiemelkedett ebben a szezonban. Fáradhatatlan munkabírása és távoli lövései révén meghatározó játékossá vált. Robbie Fowler szerint a pályán mutatott teljesítmény is lehet vezetői forma: „Szoboszlai lehet kapitány, nem azt mondom, hogy kell is legyen, de a teljesítménye alapján alkalmas rá.”