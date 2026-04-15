Nem sikerült csodát tennie kedd este a Liverpoolnak, amely 4-0-s összesítéssel búcsúzott el a labdarúgó Bajnokok Ligája mostani küzdelmeitől. Szoboszlai Dominik és Kerkez Milos csapata ráadásul már a visszavágó első félidejében hatalmas bajba került, amikor Hugo Ekitiké sérülés miatt hagyta el a játékteret.

Szoboszlai Dominikék újabb alapembere dőlt ki

Fotó: FRANCK FIFE / AFP

Szoboszlai egyik legértékesebb csapattársa lemarad a vb-ről

A francia futballista sajtóhírek szerint Achilles-ín-szakadást szenvedett a Paris Saint-Germain ellen, s minden bizonnyal több hónapot vesz majd igénybe a felépülése. A 2026-os foci vb-n való részvétele már a lecserélése pillanatában kérdésessé vált, most Didier Deschamps szövetségi kapitány tisztázta a helyzetet.

Hugo kedd este súlyos sérülést szenvedett a PSG ellen. A sérülés súlyossága sajnos megakadályozza abban, hogy befejezze a szezont a Liverpoolnál, és részt vegyen a világbajnokságon”

− idézte a szakembert a francia szövetség X-oldala.

„Hugo azok közé a fiatal játékosok közé tartozik, akik az elmúlt hónapokban debütáltak a válogatottban. Tökéletesen beilleszkedett a csapatba, mind a pályán, mind azon kívül. Ez a sérülés természetesen hatalmas csapás számára, de a francia válogatott számára is. Hatalmas a csalódása, viszont Hugo visszanyeri majd a legjobb formáját, ebben biztos vagyok. Szerettem volna kifejezni neki a teljes stáb nevében is a támogatásunkat. Tudjuk, hogy teljes szívvel szurkol majd a francia válogatottnak, és mindannyian gondolunk majd rá” − zárta Ekitikéhez szóló üzenetét Deschamps.

Les mots du sélectionneur Didier Deschamps pour Hugo Ekitiké 🙏



« Hugo s’est sérieusement blessé, mardi soir, contre le PSG. La gravité de sa blessure va malheureusement l’empêcher de terminer la saison avec Liverpool et de participer à la Coupe du Monde.



— Equipe de France ⭐⭐ (@equipedefrance) April 15, 2026

A 23 éves támadó szeptemberben mutatkozhatott be a francia válogatottban, amelynek mezét eddig nyolc alkalommal viselhette, és két alkalommal be is talált benne. Ha nem sérült volna meg, biztosan tagja lett volna a világbajnokságra utazó keretnek, így azonban várnia kell a 2030-as világeseményig, de előtte még ott lesz az Európa-bajnokság.

Ekitiké − a Transfermarkt adatai alapján − a Liverpool ötödik legértékesebb játékosa a maga 90 milliós árcédulájával, nála Ryan Gravenberch (90 millió), Szoboszlai Dominik (100 millió), Alexander Isak (100 millió) és Florian Wirtz (110 millió) rendelkezik magasabb értékkel.