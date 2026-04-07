Détári Lajos januárban már elmondta a véleményét Szoboszlai Dominikról, a 61-szeres magyar válogatott legenda a Nemzeti Sport Gála nagyköveteként volt ott az Operaházban, és kemény véleményt fogalmazott meg a Liverpool sztárjáról.

Détári Lajos januárban keményen fogalmazott Szoboszlai Dominikról

Mit mondott Détári Lajos Szoboszlai Dominikról?

A Honvéd egykori klasszisa a nemzeti együttes csapatkapitányával kapcsolatban akkor azt emelte ki, hogy szerinte támadó középpályásként kevés gólt és gólpasszt jegyez. Détári megérti, hogy jelenleg miért van ekkora „Szoboszlai-láz”, ugyanakkor úgy véli, a realitás talaján kellene maradniuk az embereknek.

Azt, hogy Magyarországon most mindenki Szoboszlai-lázban ég, megérti az ember, nincs vele semmi gond. Az újságíróknak az a feladatuk, hogy tájékoztassák az olvasókat, de én úgy gondolom, hogy ha valaki 150 centi magas, akkor ne írjuk azt, hogy 220!

El kell ismerni, ha valaki jó teljesítményt nyújt, de azt is, ha épp nem volt a legjobb. Ezzel nem sértünk meg senkit” – idézte a Magyar Nemzet Détári szavait.

Détári szerint Szoboszlait reálisabban kellene megítélni

Détári Lajos szerint Mezey Györgyöt félrevezették

Az egykori kiváló középpályásnak a saját pályafutásával kapcsolatban van némi hiányérzete, elmondása szerint szeretett volna igazi nagycsapatokban – például a Juventusban – futballozni.

Détári az 1986-os vb-ről is beszélt, amelyre a válogatott nagy reményekkel utazott el, de keserű csalódás lett a vége, hiszen a szovjetektől 6-0-ra, a franciáktól pedig 3-0-ra kaptak ki, és csak Kanadát tudták 2-0-ra legyőzni. Sok elmélet kering arról, mi lehetett a gond Mexikóban a válogatottal, Détári elmondta a saját verzióját. – A legnagyobb hiba az volt, hogy mindennap 12 órakor edzettünk.

Akik Mezey Györgynek segítettek, kint voltak, ott lettek olimpiai bajnokok, és mondták, hogy mit kell csinálni, azok félrevezették őt, pedig hitt nekik. A hőségben edzettünk, és ez nagyon nagy hiba volt.

A meleget nem lehet legyőzni – mondta a Csisztu Zsuzsának adott interjújában a Honvéd legendája, aki egyébként karrierje meghatározó edzőjének tartja Mezey Györgyöt.