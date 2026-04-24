Live
Mobil AppHírlevél
OrigoNyíl
Témák
Az elmúlt 7 nap hírei Futball Csapat Egyéni Bulvár Made in America Forma-1-es hírek
Live
Mobil AppHírlevél
OrigoNyíl
Rendkívüli

Ez már a háború előszele? Oroszország megfenyegette az EU-t!

Sport

Őrület, amit művel: Szoboszlai Dominik új szintre emelte a szabadrúgást – videó

Link másolása
Vágólapra másolva!
Vannak olyan napok az életben, amelyeket ilyen vagy olyan okokból kifolyólag, de sosem feledünk. Nos, április 24. ilyen lesz majd a sporttal foglalkozó történelemkönyvekben, ugyanis ezen a szép tavaszi reggelen jelentette be a Döndi Duó & Roli, hogy elkészültek a Szoboszlai Dominik dalukkal.

Korábban az Origón is beszámoltunk arról, hogy a Liverpool idei egyik legjobbja, Szoboszlai Dominik hosszabb interjút adott egy kocsiút alatt Musimbe Dennisnek. A magyar válogatott csapatkapitánya megannyi témát érintett, filmeket, apaságot, futballt és szóba került a muzsika is. Ezzel kapcsolatban a Vörösök játékosa megosztotta a nagyérdeművel, hogy a kedvenc magyar együttese a Döndi Duó & Roli.

Szoboszlai Dominik, akinek már dala is lett
Fotó: NEWS IMAGES / NurPhoto

Szoboszlai Dominik dala lassan az éterben

A Borsonline számolt be róla, hogy az országosan ismert mulatós formáció megörült a hírnek, és mindössze egy hónap alatt elkészült egy dallal, amely a futballistáról szól. A Döndi Duó & Roli a közösségi oldalán azt jelentette be, hogy amennyiben a videójuk eléri az ezer kedvelést, stúdióba vonulnak, és feléneklik a Szoboszlai Dominikről szóló dalukat. 

A kitűzött célt néhány óra alatt teljesítették, így valószínűleg napokon belül megjelenhet a legfrissebb Szoboszlai muzsika.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!