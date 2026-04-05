Kiütéses győzelmet aratott a labdarúgó FA-kupa negyeddöntőjében a Manchester City, amely 4-0-ra győzte le a Liverpoolt a szombati rangadón. Szoboszlai Dominik és Kerkez Milos nem tudta megakadályozni a manchesteri hengert, melyet Erling Haaland vezetett, ezúttal mesterhármassal.

Erling Haaland Szoboszlai Dominik előtt fejel a labdába

Szoboszlai Dominik egyik legjobb barátja jelentette a különbséget

Erling Haaland és a magyar labdarúgó-válogatott csapatkapitánya az osztrák RB Salzburgnál futballozott együtt, és köztudottan jó barátságot ápolnak azóta is. A Premier League-ben már többször összecsaptak egymással, ezúttal viszont a Vörösök húzták a rövidebbet, hiszen a norvég csatár triplázott, a negyedik találatot pedig Antoine Semenyo szerezte.

A City támadója az első gólját büntetőből, a másodikat fejesből, míg a mesterhármast jelentő találatot egy manchesteri akció végén szerezte, amikor nyolc méterről a léc alá pörgetett.

Nem volt rossz ez a szombat

− írta ki Instagram-oldalára Haaland, aki a mérkőzés labdájával a kezében pózolt.

A leedsi születésű futballista már 33 gólnál jár a 2025-2026-os szezonban, ebből nyolcat a Bajnokok Ligájában lőtt, az FA-kupában pedig hármat jegyzett, az összeset a Liverpool elleni negyeddöntőben.