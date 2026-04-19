A Liverpoolban Szoboszlai Dominik ott volt a kezdőcsapatban, Kerkez Milos viszont csak a kispadra került. Ami viszont magyar szempontból rendkívül örömteli volt, hogy Kerkez mellett ott volt a kispadon a 21 éves Pécsi Ármin is, aki másodszor volt a Liverpool meccskeretében Premier League-mérkőzésen.

Szoboszlai Dominik kihagyhatatlan a Liverpool kezdőjéből

Szoboszlai Dominik kezdett, Kerkez Milos és Pécsi Ármin kispados volt

A Liverpoolra rendkívül nehéz meccs várt, ugyanis a városi rivális Everton a legutóbbi öt bajnoki mérkőzéséből csak egyet veszített el, ráadásul a legutóbb két hazai meccsét megnyerte a tavaly átadott Hill Dickinson Stadionban. A találkozót az Everton kezdte jobban, amely a hatodik percben meg is szerezhette volna a vezetést, de Beto bal alsóba tartó fejesét Giorgi Mamardasvili hatalmas bravúrral védeni tudta.

A folytatásban is David Moyes csapata dominált, a 16. percben pedig újabb nagy helyzetet hagyott ki. Ezúttal Beto lépett ki a leshatárról, a bissau-guineai válogatott támadó ziccerbe került, de olyan borzalmasan rúgta el a labdát, hogy majdnem bedobás lett belőle.

A 24. percben a 100. Premier League-meccsén pályára lépő Szoboszlai Dominik és feltűnést kellett. A magyar középpályás egy letámadási kísérlet során felborította Iliman Ndiaye-t, a szenegáli támadó pedig elkezdett a földön kakaskodni Szoboszlaival. A szóváltásnak és a lökdösődésnek hamar véget vetett a játékvezető, így mindkét játékos megúszta lap nélkül.

Szoboszlai Dominik középpályásként futballozott a városi rangadón

Két perccel később az Everton játékosa gólt ünnepelhetett. Egy jobb oldali beadás után Ndiaye vette le a labdát középen, majd Curtis Jones mellett kilenc méterről a kapu bal oldalába helyezett. A találatot azonban les miatt érvénytelenítették, ami azért is fájhatott különösen az Everton-szurkolóknak, mert pillanatokkal később a Liverpool megszerezte a vezetést. A 29. percben egy hazai labdavesztés után Cody Gakpo tálalt remek labdát Mohamed Szalah elé, aki ziccerbe került és hidegvérrel a jobb alsó sarokba tekert (0-1).