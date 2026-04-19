Live
Mobil AppHírlevél
OrigoNyíl
A Premier League 33. fordulójában az Everton 2-1-re kikapott a Liverpool csapatától a Hill Dickinson Stadionban. A városi rangadón Szoboszlai Dominik kezdőként lépett pályára, ráadásul a 100. percben az ő gólpassza után nyerte meg a meccset a Liverpool. A találkozón akár a kispadra odakerülő Pécsi Ármin lehetőséget is kaphatott volna, ugyanis a Liverpool georgiai kapusát, Giorgi Mamardasvilit sérülés miatt le kellett cserélni a második félidőben.

A Liverpoolban Szoboszlai Dominik ott volt a kezdőcsapatban, Kerkez Milos viszont csak a kispadra került. Ami viszont magyar szempontból rendkívül örömteli volt, hogy Kerkez mellett ott volt a kispadon a 21 éves Pécsi Ármin is, aki másodszor volt a Liverpool meccskeretében Premier League-mérkőzésen. 

Szoboszlai Dominik kihagyhatatlan a Liverpool kezdőjéből
Szoboszlai Dominik kihagyhatatlan a Liverpool kezdőjéből
Fotó: Alfie Cosgrove/News Images/NurPhoto via AFP

Szoboszlai Dominik kezdett, Kerkez Milos és Pécsi Ármin kispados volt

A Liverpoolra rendkívül nehéz meccs várt, ugyanis a városi rivális Everton a legutóbbi öt bajnoki mérkőzéséből csak egyet veszített el, ráadásul a legutóbb két hazai meccsét megnyerte a tavaly átadott Hill Dickinson Stadionban. A találkozót az Everton kezdte jobban, amely a hatodik percben meg is szerezhette volna a vezetést, de Beto bal alsóba tartó fejesét Giorgi Mamardasvili hatalmas bravúrral védeni tudta. 

A folytatásban is David Moyes csapata dominált, a 16. percben pedig újabb nagy helyzetet hagyott ki. Ezúttal Beto lépett ki a leshatárról, a bissau-guineai válogatott támadó ziccerbe került, de olyan borzalmasan rúgta el a labdát, hogy majdnem bedobás lett belőle. 

A 24. percben a 100. Premier League-meccsén pályára lépő Szoboszlai Dominik és feltűnést kellett. A magyar középpályás egy letámadási kísérlet során felborította Iliman Ndiaye-t, a szenegáli támadó pedig elkezdett a földön kakaskodni Szoboszlaival. A szóváltásnak és a lökdösődésnek hamar véget vetett a játékvezető, így mindkét játékos megúszta lap nélkül. 

Szoboszlai Dominik középpályásként futballozott a városi rangadón
Fotó: Paul Ellis/AFP

Két perccel később az Everton játékosa gólt ünnepelhetett. Egy jobb oldali beadás után Ndiaye vette le a labdát középen, majd Curtis Jones mellett kilenc méterről a kapu bal oldalába helyezett. A találatot azonban les miatt érvénytelenítették, ami azért is fájhatott különösen az Everton-szurkolóknak, mert pillanatokkal később a Liverpool megszerezte a vezetést. A 29. percben egy hazai labdavesztés után Cody Gakpo tálalt remek labdát Mohamed Szalah elé, aki ziccerbe került és hidegvérrel a jobb alsó sarokba tekert (0-1). 

  • Szalah a kilencedik gólját lőtte az utolsó Mersey-parti derbijén, ezzel beérte az örökranglista élén Steven Gerrardot. 
A szezon végén távozó Mohamed Szalah betalált az utolsó liverpooli városi rangadóján
Fotó: Paul Ellis/AFP

A vezetés megszerzés után egyre magabiztosabban futballozott a Liverpool, a 42. percben pedig az előnyét is növelhette volna a vendégcsapat, Gakpo 19 méteres bombáját Jordan Pickford kiszedte a léc alól. Az első félidő hosszabbításában még Szoboszlai is megkísérelt egy 18 méteres bombát, de a magyar középpályás lövését blokkolni tudták, így a Liverpool egygólos vezetéssel mehetett a szünetre. 

A második félidőre óriási elánnal jött ki az Everton, amely az 55. percben gyönyörű góllal egyenlíteni tudott. A bal szélen felfutó Kiernan Dewsbury-Hall kapott egy remek indítást, belőtte a labdát a rövidre, az érkező Beto pedig Andy Robertsont megelőzve a kapuba pöckölte a labdát (1-1). Ráadásul az Everton támadója a gólja után összeütközött Mamardasvilivel, a grúz kapus pedig nem tudta folytatni a játékot, a helyére azonban nem Pécsi Ármint küldték pályára, hanem a 29 éves Freddie Woodmant, aki szintén tavaly nyáron igazolt a Liverpool együtteséhez. 

Giorgi Mamardashvilit hordágyon kellett levinni a pályáról
Fotó: Paul Ellis/AFP

A bekapott gól után elkezdett rohamozni a Liverpool, előbb Gakpónak volt egy fejese, amit a gólvonalról fejeltek ki, majd a 67. percben a Kerkez Milos helyén futballozó Roberton próbálkozott egy 20 méteres bombával, de néhány centivel célt tévesztett. 

Ezt követően azonban az Everton futballozott aktívabban, a hazai csapat játékosai elkezdték tesztelni a frissen beállt Woodmant, akinek Ndiaye lövése után be is kellett mutatnia egy védést. 

A 85. percben újabb drámai sérülés árnyékolta be a mérkőzést. 

Egy szerencsétlen mozdulat után Jarrad Branthwaite, a Everton angol válogatott védője kapott a combjához, majd zokogva elterült a füvön. A 23 éves játékost szintén hordágyon vitték le a pályáról, a zokogásából ítélve pedig arra lehet következtetni, hogy súlyos sérülést szenvedett. 

A 86. percben Kerkez Milos is beállt a Liverpool együttesébe, és maradt is ideje bőven, ugyanis a két súlyos sérülés miatt 11 percet hosszabbított Chris Kavanagh játékvezető. 

A 98. percben megnyerhette volna a meccset a Liverpool. Egy szép támadás végén Ryan Gravenberch tette a labdát a balján érkező Kerkez Milos elé, aki azonban átlépte azt, így Rio Ngumoha lőhetett 13 méterről, azonban a 17 éves támadó próbálkozása elsuhant a kapu fölött. 

A 100. percben volt még egy csavar a mérkőzésben. 

Szoboszlai Dominik bal oldali szöglete Virgil van Dijk fejét találta meg, a holland csapatkapitány pedig négy méterről védhetetlen gólt fejelt, amivel a Liverpool végül 2-1-re megnyerte a mérkőzést. 

Ezzel a győzelemmel a Liverpool maradt a Bajnokok Ligája-szereplést érő ötödik helyen, a dobogóért harcoló Manchester Unitedtól és az Aston Villától viszont csak három pont hátrányban van. 

Premier League 33. forduló:
Everton-Liverpool 1-2 (0-1)
Aston Villa-Sunderland 4-3 (2-1)
Nottingham Forest-Burnley 4-1 (0-1)

