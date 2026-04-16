A francia támadót már az első félidőben hordágyon kellett levinni az Anfielden, miután egy szerencsétlen mozdulatnál megcsúszott a gyepen. A klub csütörtökön hivatalosan is megerősítette: Hugo Ekitiké Achilles-ínszakadást szenvedett, így hosszú hónapokra kidőlt. Ez egyben azt is jelenti, hogy a 23 éves játékos biztosan kihagyja a 2026-os világbajnokságot, ami hatalmas törést jelenthet az éppen felívelő pályafutásában. A csapattárs súlyos sérülése kapcsán nem maradtak el a reakciók sem, Szoboszlai Dominik és Kerkez Milos is az Instagramon üzent.

Szoboszlai Dominik hamar megtalálta a közös hangot Ekitikével

Fotó: PETER POWELL / AFP

Szoboszlai Dominik és Kerkez is reagált

A tragikus sérülésre a csapattársak is reagáltak. Szoboszlai Dominik egy képet osztott tovább, ami mellett eredetileg Ekitiké oszott meg pár mondatot. A kép alatt emojikkal jelezte Szoboszlai, hogy szorít neki és várja vissza a pályára.

Ekitiké egyébként ezt írta: „Nehéz, talán igazságtalan is… de hálás vagyok, hogy ez itt történik velem, köztetek. Nem vagyok egyedül. Az erőtök és a szeretetetek visz majd előre. Hamarosan újra találkozunk, Anfield.”

Kerkez egy közös képet töltött fel a támadóval, amire ezt írta: „Mind veled vagyunk, testvér. Térj vissza erősebben!"

Hatalmas veszteség a Liverpoolnak

Arne Slot csapata egyébként sem tudott csodát tenni a PSG ellen: a franciák a 2–0-ra megnyert első meccs után a visszavágót is behúzták, így 4–0-s összesítéssel jutottak tovább az elődöntőbe. A Liverpool számára ezzel eldőlt, hogy trófea nélkül zárja a szezont, és a bajnokságban is komoly harcot kell vívnia a Bajnokok Ligája-indulást érő helyekért. Ekitiké kiesése tovább nehezíti a helyzetet, hiszen a francia támadó a keret egyik legértékesebb játékosa, piaci értékét 90 millió euróra becsülik.

A válogatottnál is nagy a csalódottság, hiszen Didier Deschamps szövetségi kapitány is megerősítette, hogy a sérülés miatt Ekitiké nem lehet ott a világbajnokságon.

„Hugo súlyos sérülést szenvedett, amely megakadályozza abban, hogy befejezze a szezont és részt vegyen a vb-n. Ez hatalmas csapás számára és számunkra is” – fogalmazott a szakember.