A Liverpool számára fontos mérkőzés következik a Premier League-ben. A Bajnokok Ligája-indulásért küzdő Vörösök a Fulhamet fogadják szombaton, magyar idő szerint 18.30-tól az Anfield Roadon. A csapat hét közben a kiesés szélére sodródott a BL-ben, ugyanis Párizsban 2-0-ra kikapott a címvédő PSG-től. Azon a találkozón Szoboszlai Dominik és Kerkez Milos is kezdett, a Fulham elleni bajnokin egyikük azonban a kispadra szorult.

Fotó: DARREN STAPLES / AFP

Szoboszlai Dominik kezd, Kerkez Milos padozik

A Fulham elleni bajnokin a középpályán kissé hátrébbvont pozícióban, Curtis Jones mellett kapott helyet Szoboszlai, Kerkez viszont nem került be a kezdőbe. Helyette a szezon végén távozó Andy Robertson játszik a balhátvéd pozíciójában, amely kissé meglepőnek tűnhet, hiszen a magyar válogatott védő a bajnokikon is általában kezdeni szokott.

Persze elképzelhető, hogy Arne Slot vezetőedző pihentetés céljából ültette a kispadra a 22 éves futballistát,

hogy a PSG elleni, jövőheti BL-negyeddöntős visszavágóra fitt legyen.

Team news is in 🔴 #LIVFUL — Liverpool FC (@LFC) April 11, 2026

Íme, a Liverpool kezdőcsapata a Fulham ellen:

Mamardashvili – Frimpong, Konaté, Van Dijk, Robertson – Szoboszlai, Jones – Szalah, Wirtz, Ngumoha – Gakpo.

A Liverpool-Fulham meccs 18.30-tól kezdődik, a mérkőzést Anthony Taylor vezeti.