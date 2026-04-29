Arne Slot Premier League-címvédő csapata úgy látszik rendezte sorait a bajnokságban: három nyertes meccs zsinórban, és szinte már bebiztosították a jövő évi BL-szereplést. Szoboszlai Dominikék a legrangosabb európai kupasorozatban már nem versenyeznek, így a Crystal Palace 3–1-es legyőzését követően edzőjük kimenőt adott a játékosoknak.

Mit keresett Rómában Szoboszlai Dominik?

A Liverpool játékosai kihasználták a rövid pihenőt, és többen Angliából is elrepültek, hogy feltöltődjenek szeretteik társaságában. Így tett a magyar válogatott csapatkapitánya, Szoboszlai Dominik és az argentin válogatott vb-győztes középpályás, Alexis Mac Allister is, akik Rómába ruccantak ki két napra.

Sok idejük tényleg nem volt a vasárnapi meccs után, mert Szoboszlait kedden délután már Kerkez Milos társaságában látták és fotózták a litherlandi LFCS-pályán.

Kerkez a nagy snooker-rajongó

A magyar válogatott szélsővédője is hól érezte magát, ellátogatott a Sheffieldi The Crucible-be, és a vasárnap a snooker-világbajnokságon járt. Kerkez fotózkodott a híres liverpooli UFC-harcos Paddy Pimblettel és a zenész Jamie Websterrel.

„Azért jöttem, hogy Ronnie O'Sullivannek szurkoljak. Próbálom egy kicsit jobban követni a sportágat, és igen, eléggé belemerültem. Ma este azért vagyok itt, hogy támogassam Ronnie-t, és remélem, megnyeri nyolcadik vb-jét” – mondta Kerkez.

O'Sullivannek egyébként nem sikerült megnyernie a világbajnokságot, miután John Higgins 8-3-ról fordított ellene és 13-12-re legyőzte.

A Liverpool vasárnap a Manchester United ellen lép pályára, amelyen egynél több gólos győzelme esetén megelőzné riválisát a tabellán és felléphetne a harmadik helyre.