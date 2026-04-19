Az angol labdarúgó-bajnokság 33. fordulójában a Liverpool egy 100. percben lőtt gólnak köszönhetően 2-1-re megnyerte ez Everton elleni város rangadót. Szoboszlai Dominik győztes gólpasszal vette ki a részét a Liverpool sikeréből, ráadásul a magyar középpályás egy egészen elképesztő mérföldkőhöz is megérkezett.
A magyar középpályásnak ez volt a szezonbeli negyedik gólpassza a Premier League-ben, mellette öt gólja van még a bajnokságban.
Szoboszlai Dominik a 100. Premier League-meccsét játszotta
A 25 éves középpályás 2023 nyarán igazolt a Liverpool csapatához, most pedig egészen elképesztő mérföldkőhöz érkezett. Az Everton ellen játszotta ugyanis a 100. Premier League-meccsét a Liverpool színeiben.
Szoboszlai egyébként 100 meccsen 14 gólnál és 14 gólpassznál jár a Liverpool csapatában. Az első szezonjában Ligakupa-győztes lett, tavaly pedig ő lett a Premier League első magyar bajnoka.
