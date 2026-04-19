Szoboszlai Dominik végigjátszotta az Everton elleni városi rangadót, melyet a Liverpool az ő gólpasszának köszönhetően nyert meg a 100. percben.

Szoboszlai Dominik a 100. meccsét játszotta a Liverpoolban

A magyar középpályásnak ez volt a szezonbeli negyedik gólpassza a Premier League-ben, mellette öt gólja van még a bajnokságban.

A 25 éves középpályás 2023 nyarán igazolt a Liverpool csapatához, most pedig egészen elképesztő mérföldkőhöz érkezett. Az Everton ellen játszotta ugyanis a 100. Premier League-meccsét a Liverpool színeiben.

Szoboszlai egyébként 100 meccsen 14 gólnál és 14 gólpassznál jár a Liverpool csapatában. Az első szezonjában Ligakupa-győztes lett, tavaly pedig ő lett a Premier League első magyar bajnoka.