Szombaton este a Premier League-ben volt jelenése a Liverpoolnak, a Fulhamet fogadták az Anfielden. Szoboszlai Dominik remek játékkal segítette a Vörösöket a 2-0-ás győzelemhez, majd az Instagram-oldalán üzent a játékos.

Az Origón is beszámoltunk már arról, hogy a Liverpool 2-0-ra nyert hazai pályán a Fulham ellen szombaton este. Szoboszlai Dominik végigjátszotta a bajnokit, Kerkez Milos ezúttal pihenőt kapott Arne Slottól. A magyar válogatott csapatkapitánya remek teljesítményt nyújtott, csapata egyik legjobbja volt a mérkőzésen, és ez meglátszott a kapott értékelésein is. A Vörösök kiváló középpályása a lefújást követően az Instagram-oldalán több mint egy hét után jelentkezett ismét egy poszttal, benne pedig két mondattal üzent mindenkinek.

Szoboszlai Dominik csapata egyik legjobbja volt szombaton este
Fotó: ANDY BUCHANAN / AFP

Szoboszlai Dominik szeme már a PSG-n van

„Fontos győzelmet arattunk ma. Kedden mindent beleadunk!🔴☠️” írta ki Szoboszlai az Instagram-oldalára, finoman üzenve ezzel a párizsiaknak.

A Liverpool tehát magabiztos győzelemmel hangolt a Paris Saint-Germain elleni Bajnokok Ligája negyeddöntő visszavágójára, Szoboszlaiéknak kétgólos hátrányból kellene megfordítaniuk a BL-címvédő elleni párharcot kedd este az Anfield Roadon.

 

