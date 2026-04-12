Az Origón is beszámoltunk már arról, hogy a Liverpool 2-0-ra nyert hazai pályán a Fulham ellen szombaton este. Szoboszlai Dominik végigjátszotta a bajnokit, Kerkez Milos ezúttal pihenőt kapott Arne Slottól. A magyar válogatott csapatkapitánya remek teljesítményt nyújtott, csapata egyik legjobbja volt a mérkőzésen, és ez meglátszott a kapott értékelésein is. A Vörösök kiváló középpályása a lefújást követően az Instagram-oldalán több mint egy hét után jelentkezett ismét egy poszttal, benne pedig két mondattal üzent mindenkinek.

Fotó: ANDY BUCHANAN / AFP

Szoboszlai Dominik szeme már a PSG-n van

„Fontos győzelmet arattunk ma. Kedden mindent beleadunk!🔴☠️” – írta ki Szoboszlai az Instagram-oldalára, finoman üzenve ezzel a párizsiaknak.

A Liverpool tehát magabiztos győzelemmel hangolt a Paris Saint-Germain elleni Bajnokok Ligája negyeddöntő visszavágójára, Szoboszlaiéknak kétgólos hátrányból kellene megfordítaniuk a BL-címvédő elleni párharcot kedd este az Anfield Roadon.