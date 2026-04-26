Live
Mobil AppHírlevél
OrigoNyíl
Témák
Az elmúlt 7 nap hírei Futball Csapat Egyéni Bulvár Made in America Forma-1-es hírek
Link másolása
Vágólapra másolva!
A Liverpool megint begyűjtötte a három pontot a Premier League-ben, Arne Slot együttese ezúttal a Crystal Palace ellen nyert 3-1-re az Anfield Roadon. Szoboszlai Dominik ezt a találkozót is végigjátszotta, míg Kerkez Milos a hajrában kapott lehetőséget.

A Liverpool az első félidőben a nyári rekordigazolás, Alexander Isak, valamint a Kerkez Milos posztján játszó Andy Robertson góljaival 2-0-ra vezetett. A Crystal Palace egy furcsa találattal szépített, ám a hajrában Florian Wirtz bebiztosította a győzelmet egy bombagóllal. Szoboszlai Dominik végig a pályán volt, Kerkez ezúttal csereként, csupán néhány percre állt be a hajrában, és a kispadon az U21-es csapatban remeklő Pécsi Ármin is helyet kapott, de a fiatal kapus bemutatkozására végül nem került sor.

Szoboszlai Dominik ezúttal is hasznosan játszott
Fotó: PAUL ELLIS / AFP

Szoboszlai Dominik játékán a fáradtság jelei látszanak?

Az angol sajtóban különösen az első liverpooli PL-meccsén remekül védő Freddie Woodman kapust és a bombagólt szerző Florian Wirtzet méltatták, miszerint az ő kiemelkedő teljesítményük nagyban hozzájárult a három pont megszerzéséhez. Szoboszlai többnyire közepesebb, 6-os és 7-es értékeléseket kapott, hozta az elvárt szintet, de ezúttal nem játszott kiemelkedően. A This is Anfield szerint a magyar válogatott csapatkapitányán már látszanak a fáradtság jelei a szezon végéhez közeledve.

„Szoboszlai ebben a szezonban gyakran került a címlapokra, de ez a mérkőzés inkább a „hatékony” teljesítményről szólt. Ez várható volt, mivel Ryan Gravenberch távollétében fegyelmezett védekező középpályásként kellett pályára lépnie. 

Háromszor is átjátszották, a hosszú szezon végéhez érve kezd elfáradni” 

– írta az ismert liverpooli portál Szoboszlairól, aki már 49 tétmeccsen lépett pályára az idényben, ezek többségét pedig végig is játszotta.

Dominik Szoboszlai of Liverpool applauds the fans after the game during the Premier League match between Everton and Liverpool at Hill Dickinson Stadium in Liverpool, United Kingdom, on April 19, 2026. (Photo by Alfie Cosgrove/News Images/NurPhoto) (Photo by News Images / NurPhoto via AFP)
Szoboszlai Dominik rengeteg meccset játszott ebben az idényben
Fotó: NEWS IMAGES / NurPhoto

Szoboszlai Dominik védekezésben sebezhető volt

A Liverpool Echo szerint inkább szilárd, mintsem látványos volt a magyar középpályás játéka, és a mérkőzés második felében mindkét kapu előtt meghatározó szerepet játszott. Az angol sajtóban többnyire a hatékony és a fegyelmezett jelzőkkel írták le a teljesítményét, kritikaként pedig azt említették meg, hogy védekezésben néhányszor sebezhető volt, valamint ezúttal nem volt hatással a mérkőzés kulcspillanataira. 

A Liverpoolra a Premier League 35. fordulójában rangadó vár, Szoboszlaiék a harmadik helyezett Manchester United otthonában lépnek pályára.

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!