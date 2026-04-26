A Liverpool az első félidőben a nyári rekordigazolás, Alexander Isak, valamint a Kerkez Milos posztján játszó Andy Robertson góljaival 2-0-ra vezetett. A Crystal Palace egy furcsa találattal szépített, ám a hajrában Florian Wirtz bebiztosította a győzelmet egy bombagóllal. Szoboszlai Dominik végig a pályán volt, Kerkez ezúttal csereként, csupán néhány percre állt be a hajrában, és a kispadon az U21-es csapatban remeklő Pécsi Ármin is helyet kapott, de a fiatal kapus bemutatkozására végül nem került sor.

Szoboszlai Dominik ezúttal is hasznosan játszott

Szoboszlai Dominik játékán a fáradtság jelei látszanak?

Az angol sajtóban különösen az első liverpooli PL-meccsén remekül védő Freddie Woodman kapust és a bombagólt szerző Florian Wirtzet méltatták, miszerint az ő kiemelkedő teljesítményük nagyban hozzájárult a három pont megszerzéséhez. Szoboszlai többnyire közepesebb, 6-os és 7-es értékeléseket kapott, hozta az elvárt szintet, de ezúttal nem játszott kiemelkedően. A This is Anfield szerint a magyar válogatott csapatkapitányán már látszanak a fáradtság jelei a szezon végéhez közeledve.

„Szoboszlai ebben a szezonban gyakran került a címlapokra, de ez a mérkőzés inkább a „hatékony” teljesítményről szólt. Ez várható volt, mivel Ryan Gravenberch távollétében fegyelmezett védekező középpályásként kellett pályára lépnie.

Háromszor is átjátszották, a hosszú szezon végéhez érve kezd elfáradni”

– írta az ismert liverpooli portál Szoboszlairól, aki már 49 tétmeccsen lépett pályára az idényben, ezek többségét pedig végig is játszotta.

Szoboszlai Dominik rengeteg meccset játszott ebben az idényben

Szoboszlai Dominik védekezésben sebezhető volt

A Liverpool Echo szerint inkább szilárd, mintsem látványos volt a magyar középpályás játéka, és a mérkőzés második felében mindkét kapu előtt meghatározó szerepet játszott. Az angol sajtóban többnyire a hatékony és a fegyelmezett jelzőkkel írták le a teljesítményét, kritikaként pedig azt említették meg, hogy védekezésben néhányszor sebezhető volt, valamint ezúttal nem volt hatással a mérkőzés kulcspillanataira.

A Liverpoolra a Premier League 35. fordulójában rangadó vár, Szoboszlaiék a harmadik helyezett Manchester United otthonában lépnek pályára.