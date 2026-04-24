Nem lehet betelni a szabadrúgásaival. A Premier League-ben címvédő Liverpool magyar sztárja, Szoboszlai Dominik a világ legjobbjai közé tartozik ebben a „műfajban", ezt már a korábbi klubjaiban és a válogatottban is számtalanszor bizonyította. Ezúttal a Liverpool edzésén varázsolt, amikor a szabadrúgásokat gyakorolták, az angol klub pedig meg is osztott erről egy rövid videót.

Mint ismert, február után márciusban is Szoboszlai Dominik lett a hónap legjobb játékosa az angol labdarúgó-bajnokságban szereplő Liverpoolnál, összességében már ötödször ebben az idényben: elnézve a játékát, no meg a szabadrúgásait, ez nem is annyira meglepő.

Szoboszlai Dominik a világ egyik, ha nem a legjobb szabadrúgáslövője
Fotó: NEWS IMAGES / NurPhoto

Van most jobb szabadrúgáslövő, mint Szoboszlai Dominik?

Szoboszlai a Tottenham Hotspur elleni PL-meccsen 

a szezonbeli negyedik szabadrúgásgólját lőtte, ami rekord a klub történelmében.

 Ám ez a csapattársakat, vagy éppen a Liverpool edzői stábját biztosan nem lepi meg.

A magyar válogatott csapatkapitánya a Liverpool edzésén mutatta meg, miért tartozik a világ legjobb szabadrúgáslövői közé. Íme:

A Bajnokok Ligája-indulást értő helyek egyikéért harcoló Liverpool legközelebb szombaton 16 órakor a Crystal Palace ellen lép pályára az Anfielden.

