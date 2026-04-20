Az angol Premier League 33. fordulójában Arne Slot azt a döntést hozta, hogy Kerkez Milos ezúttal a kispadon kezdjen, míg Szoboszlai Dominik Ryan Gravenberch mellett kapott helyet a középpálya közepén. A liverpooli derbi végül elképesztő izgalmakat hozott, hiszen egészen a 100. percig döntetlenre állt a bajnoki, de aztán Virgil van Dijk a kapuba fejelt a magyar válogatott csapatkapitányának szöglete után.

Szoboszlai Dominik a liverpooli derbi után

Szoboszlai Dominik gólpasszt adott a 100. Premier League-meccsén

A magyar középpályás ezúttal nem kapott kiemelkedő osztályzatot: a This Is Anfield 6-ost, míg a Liverpool Echo 7-es értékelést adott a játékára. Előbbinél Szoboszlai visszaeséséről írtak, de ezt azzal magyarázták, hogy szimplán utolérte a hosszú szezon, viszont a pálya közepén tett kemény munkájával és a gólpasszával meg voltak elégedve.

Megint nem volt a saját szintjén, de összességében remek teljesítményt nyújtott. Keményen dolgozott, de nehezen tudott hatást gyakorolni a támadóharmadban, mivel a hosszú szezon megviselte. Ugyanakkor éppen az ő lövése eredményezte azt a szögletet, amelyet ő maga végzett el, és amelyből Van Dijk megszerezte a győztes gólt.”

Utóbbi tényezőket az Echo is kiemelte.

Szoboszlai 100. meccsén lépett pályára a Liverpoolban:

„Jól teljesített a hátravont szerepkörben, jó döntés volt, hogy a századik Premier League-mérkőzésén is őt választották Alexis Mac Allister helyett, aki a szezon nagy részében fáradtnak tűnt. Kiemelendő a kitartása, szorgalmas teljesítményt nyújtott annak érdekében, hogy megfékezze az Everton játékosait, különösen Ndiayét” − olvasható a liverpool.com nevű portálon, amely szintén hetest adott Szoboszlainak.

Az express.co.uk-nál is csatlakoztak a többséghez a hetes értékeléssel, bár azt megemlítették, hogy Szoboszlai az utolsó harmadban egészen a 100. percig nem nyújtott kimagasló teljesítményt.

Mint mindig, keményen dolgozott, és a védekezésben is nagyon megbízható volt, de a támadóharmadban talán nem volt olyan meghatározó, mint szerette volna. Ez addig tartott, amíg a mérkőzés végén egy lövése szögletre pattant, amelyből Van Dijk megszerezte a mindent eldöntő gólt. Az ő beadása készítette elő a holland játékos találatát”

− olvasható a portálon, amely a többihez hasonlóan Kerkez Milos teljesítményét nem értékelte, mivel a magyar balhátvédet a hajrában cserélte be Arne Slot.