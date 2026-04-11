Szoboszlai Dominik és Kerkez Milos együttese mély gödörbe került. A Liverpool hét közben sima vereséget szenvedett a Bajnokok Ligája negyeddöntőjének első mérkőzésén a címvédő Paris Saint-Germain otthonában, ráadásul a Mersey-parti csapat sorozatban harmadik meccsét veszítette el.

Szoboszlai Dominik és a Liverpool is alig találkozott a labdával a párizsi BL-meccsen

Fotó: Ibrahim Ezzat/NurPhoto via AFP

A Liverpool jelenleg az ötödik helyen áll a Premier League-ben, ami Bajnokok Ligája-szereplést ér, azonban Arne Slot csapata mögött óriási a tülekedés, így jelen pillanatban semmi garancia nincs ennek a pozíciónak a megtartására.

Szoboszlai Dominik ismét jobbhátvéd lehet?

A Paris Saint-Germain elleni vereség után Szoboszlai elmondta, nem adják fel a BL-párharcot, bíznak a fordításban, előtte azonban a Premier League-ben is el kellene kezdeniük pontokat gyűjtögetni. A kérdés, hogy Fulham elleni találkozón hogyan fog sakkozni a Liverpool edzője.

A This is Anfield szurkolói portál azt írja, hogy Arne Slot a szombati Liverpool-Fulham találkozón friss emberekhez nyúlhat majd. Azonban hangsúlyozzák, hogy további pontvesztések már nem férnek bele, különösen úgy, hogy a Fulham elleni meccsel egy olyan sorozat kezdődik, amelyben a Liverpool a BL-szereplésért folytatott harcban a közvetlen riválisaival fog találkozni.

A Liverpool edzője a PSG elleni BL-meccs után is hangsúlyozta, hogy nem minden játékosa képes háromnaponta pályára lépni, ami arra utal, hogy változtatások várhatók.

Jobbhátvéd poszton Joe Gomez és Jeremie Frimpong sem nagyon szokott két egymást követő meccsen pályára lépni, ez pedig könnyen jelentheti azt, hogy Szoboszlai Dominiknak kell majd ismét visszahúzódnia a védelembe. Mellette a szezon végén távozó Andy Robertson bevetésére is komoly esély van, ugyanis a skót klublegenda a legutóbbi négy meccsen mindössze 26 percnyi játéklehetőséget kapott.

Szoboszlai Dominik egy hónapja játszott legutóbb jobb hátvédet

Fotó: Paul Ellis/AFP

Szoboszlai helyén Curtis Jones szerepelhet a középpályán, míg elöl egy részben felfrissített támadósor állhat fel Mohamed Szalah-val, Florian Wirtz-cel, Rio Ngumohával és Cody Gakpóval.

A Liverpool várható kezdőcsapata a Fulham elleni mérkőzésre: Mamardashvili – Szoboszlai, Konaté, Van Dijk, Robertson – Gravenberch, Jones – Gakpo, Wirtz, Ngumoha – Szalah.