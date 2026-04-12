Live
Mobil AppHírlevél
OrigoNyíl
Témák
Az elmúlt 7 nap hírei Futball Csapat Egyéni Bulvár Made in America Forma-1-es hírek
Live
Mobil AppHírlevél
OrigoNyíl
Rendkívüli

Orbán Viktor az Igazság órája különkiadásában – kövesse velünk élőben!

Védett ár

95-ös benzin piaci ár: 696,1 Ft, védett ár: 595 Ft, eltérés: -101,1 Ft / Gázolaj piaci ár: 809,3 Ft, védett ár: 615 Ft, eltérés: -194,3 Ft

Országgyűlési választás2026. április 12. Minden hír a választásról
Link másolása
Vágólapra másolva!
A Liverpool 2-0-ra nyert hazai pályán a Fulham ellen. Szoboszlai Dominik végigjátszotta a bajnokit, Kerkez Milos ezúttal pihenőt kapott Arne Slottól. A magyar válogatott csapatkapitánya remek teljesítményt nyújtott, csapata egyik legjobbja volt a szombati mérkőzésen.

Szoboszlai Dominik ezúttal nem jobbhátvédként vagy támadó középpályásként kapott lehetőséget a Fulham elleni Premier League-meccsen. A Liverpool sztárja Florian Wirtz mögött és Curtis Jones mellett mélyebben játszott a középpályán, és a támadásépítés mellett a védekezésből is alaposan kivette a részét.

Szoboszlai Dominik remekül teljesített, egy fontos mentést is bemutatott a Fulham elleni meccsen
Fotó: ANDY BUCHANAN / AFP

Szoboszlai Dominik jobb, mint Alexis Mac Allister?

A 25 éves középpályásnak mindkét ismertebb liverpooli portál, a This is Anfield és a Liverpool Echo is 7-es értékelést adott, egyértelműen csapata egyik legjobbja volt a magyar játékos.

„Szoboszlai, aki a középpálya mélyebb szekciójában kapott helyet, hatékonyan látta el a feladatait. 

Megmutatta a 6-os poszthoz szükséges fegyelmet, és többet futott, mint Alexis Mac Allister az egész szezonban. Egy pillanatra sem állt meg,

és a tizenhatoson belül egy kulcsfontosságú labdaszerzést hajtott végre” – olvasható Szoboszlairól az egyik értékelés, amely az argentin csapattársával hasonlította össze őt. Ezen a poszton az ezúttal csak csereként pályára lépő világbajnok futballista szokott szerepelni, de úgy tűnik, a magyar játékos jobban teljesített nála ebben a szerepkörben.

„A múltkorinál sokkal jobb teljesítmény a magyar csapatkapitánytól, aki a szokásos módon mindkét oldalon energikusan játszott. Amikor nála volt a labda, mindig igyekezett kiszolgálni a széleken játszókat. A második félidőben időnként ő irányította a játékot” – méltatta Szoboszlait a másik portál.

Fulham's Norweigan midfielder #16 Sander Berge (R) vies with Liverpool's Hungarian midfielder #08 Dominik Szoboszlai (L) during the English Premier League football match between Liverpool and Fulham at Anfield in Liverpool, north west England on April 11, 2026. (Photo by ANDY BUCHANAN / AFP) / RESTRICTED TO EDITORIAL USE. No use with unauthorized audio, video, data, fixture lists, club/league logos or 'live' services. Online in-match use limited to 120 images. An additional 40 images may be used in extra time. No video emulation. Social media in-match use limited to 120 images. An additional 40 images may be used in extra time. No use in betting publications, games or single club/league/player publications. /
Szoboszlai Dominik pozitív kritikákat kapott a Fulham elleni meccs után
Fotó: ANDY BUCHANAN / AFP

A Liverpool tinisztárja mindent vitt

A liverpooli oldalak úgy ítélték meg, hogy a Fulham elleni találkozó legjobbja a mindössze 17 éves Rio Ngumoha volt, az ifjú tinisztár fantasztikus góllal szerzett vezetést, és amíg a pályán volt, kellemetlen pillanatokat okozott a védőknek. Vele kapcsolatban a hatalmas tehetségét és a benne rejlő óriási potenciált emelték ki, és természetesen fényes jövőt jósoltak neki. 

Ngumohát illetően kiemelték, hogy muszáj többet játszania, hogy fejlődhessen, 

ráadásul már most olyan minőséget képvisel, hogy egyszerűen vétek lenne folyton padoztatni.

Liverpool's English striker #73 Rio Ngumoha celebrates for the TV camera after scoring the opening goal of the English Premier League football match between Liverpool and Fulham at Anfield in Liverpool, north west England on April 11, 2026. (Photo by ANDY BUCHANAN / AFP) / RESTRICTED TO EDITORIAL USE. No use with unauthorized audio, video, data, fixture lists, club/league logos or 'live' services. Online in-match use limited to 120 images. An additional 40 images may be used in extra time. No video emulation. Social media in-match use limited to 120 images. An additional 40 images may be used in extra time. No use in betting publications, games or single club/league/player publications. /
A 17 éves Rio Ngumoha remek gólt szerzett a Fulham ellen
Fotó: ANDY BUCHANAN / AFP

A Liverpool magabiztos győzelemmel hangolt a Paris Saint-Germain elleni Bajnokok Ligája negyeddöntő visszavágójára, Szoboszlaiéknak kétgólos hátrányból kellene megfordítaniuk a BL-címvédő elleni párharcot kedd este az Anfield Roadon.

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!
