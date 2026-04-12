Szoboszlai Dominik ezúttal nem jobbhátvédként vagy támadó középpályásként kapott lehetőséget a Fulham elleni Premier League-meccsen. A Liverpool sztárja Florian Wirtz mögött és Curtis Jones mellett mélyebben játszott a középpályán, és a támadásépítés mellett a védekezésből is alaposan kivette a részét.

Szoboszlai Dominik jobb, mint Alexis Mac Allister?

A 25 éves középpályásnak mindkét ismertebb liverpooli portál, a This is Anfield és a Liverpool Echo is 7-es értékelést adott, egyértelműen csapata egyik legjobbja volt a magyar játékos.

„Szoboszlai, aki a középpálya mélyebb szekciójában kapott helyet, hatékonyan látta el a feladatait.

Megmutatta a 6-os poszthoz szükséges fegyelmet, és többet futott, mint Alexis Mac Allister az egész szezonban. Egy pillanatra sem állt meg,

és a tizenhatoson belül egy kulcsfontosságú labdaszerzést hajtott végre” – olvasható Szoboszlairól az egyik értékelés, amely az argentin csapattársával hasonlította össze őt. Ezen a poszton az ezúttal csak csereként pályára lépő világbajnok futballista szokott szerepelni, de úgy tűnik, a magyar játékos jobban teljesített nála ebben a szerepkörben.

„A múltkorinál sokkal jobb teljesítmény a magyar csapatkapitánytól, aki a szokásos módon mindkét oldalon energikusan játszott. Amikor nála volt a labda, mindig igyekezett kiszolgálni a széleken játszókat. A második félidőben időnként ő irányította a játékot” – méltatta Szoboszlait a másik portál.

Szoboszlai Dominik pozitív kritikákat kapott a Fulham elleni meccs után

A Liverpool tinisztárja mindent vitt

A liverpooli oldalak úgy ítélték meg, hogy a Fulham elleni találkozó legjobbja a mindössze 17 éves Rio Ngumoha volt, az ifjú tinisztár fantasztikus góllal szerzett vezetést, és amíg a pályán volt, kellemetlen pillanatokat okozott a védőknek. Vele kapcsolatban a hatalmas tehetségét és a benne rejlő óriási potenciált emelték ki, és természetesen fényes jövőt jósoltak neki.

Ngumohát illetően kiemelték, hogy muszáj többet játszania, hogy fejlődhessen,

ráadásul már most olyan minőséget képvisel, hogy egyszerűen vétek lenne folyton padoztatni.

A 17 éves Rio Ngumoha remek gólt szerzett a Fulham ellen

A Liverpool magabiztos győzelemmel hangolt a Paris Saint-Germain elleni Bajnokok Ligája negyeddöntő visszavágójára, Szoboszlaiéknak kétgólos hátrányból kellene megfordítaniuk a BL-címvédő elleni párharcot kedd este az Anfield Roadon.