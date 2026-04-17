Gary Neville úgy fogalmazott, hogy Szoboszlai Dominikért „nagyjából 60–70 millió fontot” (kaphatna a Liverpool. Felvetése szerint ebből az összegből kellene a klubnak új játékost igazolnia, ha az eladás mellett döntene. Ez a megközelítés azért is keltett feltűnést, mert a Liverpool 2023 nyarán mintegy 60 millió fontért (nagyjából 70 millió euróért) szerezte meg a magyar válogatott csapatkapitányát a német Leipzig együttesétől. Vagyis az angol szakértő lényegében azt állította, hogy Szoboszlai értéke azóta sem nőtt számottevően.

Egy biztos: parádés szezont fut Szoboszlai Dominik a Liverpoolban

Fotó: MI NEWS / NurPhoto

De miért került szóba Szoboszlai Dominik eladása?

A Liverpoolhoz közel álló Empire of the Kop portál élesen bírálta Neville kijelentését, és nevetségesen alacsonynak nevezte az általa említett összeget. A cikk szerint nehéz komolyan a becslést egy olyan játékos esetében, aki időközben a csapat egyik meghatározó alakjává vált.

A felvetés Ian Wright gondolatmenetéből indult ki, aki arról beszélt, hogy a Liverpoolnak a nyári átigazolási időszakban eladásokra is szüksége lehet a keret megerősítéséhez. Neville erre reagálva vetette fel Szoboszlai lehetséges árát.

Ian Wright egyébként végig elismerően beszélt a magyar játékosról, „briliánsnak” nevezve őt. Felvetése szerint Szoboszlai nem a teljesítménye, hanem a rendkívül magas piaci értéke miatt kerülhetne átigazolási listára: ő az a tőke, akinek az árából a Liverpool teljesen újjáépíthetné a középpálya többi részét. Neville 60-70 millió fontos tippjére a stúdióban Roy Keane nevetve jegyezte meg: a Liverpool bolond lenne Neville 60-70 millióért megválni a magyartól.

Ugyanakkor az ír legenda a tőle megszokott nyers stílusban odaszúrt a csapat mentalitásának is: szerinte a tavalyi bajnoki cím utáni ünneplés helyett Szoboszlaiéknak keményebben kellene dolgozniuk, hogy megállítsák a csapat tavaszi visszaesését.

A számok mást mutatnak

A statisztikák és a piaci adatok a Neville-tipphez képest egészen más képet rajzolnak. A Liverpool hivatalos adatai szerint Szoboszlai a 2025/26-os idényben eddig 12 gólt szerzett és 8 gólpasszt adott, ami kiemelkedő teljesítmény egy középpályástól.