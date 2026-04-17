Gary Neville úgy fogalmazott, hogy Szoboszlai Dominikért „nagyjából 60–70 millió fontot” (kaphatna a Liverpool. Felvetése szerint ebből az összegből kellene a klubnak új játékost igazolnia, ha az eladás mellett döntene. Ez a megközelítés azért is keltett feltűnést, mert a Liverpool 2023 nyarán mintegy 60 millió fontért (nagyjából 70 millió euróért) szerezte meg a magyar válogatott csapatkapitányát a német Leipzig együttesétől. Vagyis az angol szakértő lényegében azt állította, hogy Szoboszlai értéke azóta sem nőtt számottevően.
De miért került szóba Szoboszlai Dominik eladása?
A Liverpoolhoz közel álló Empire of the Kop portál élesen bírálta Neville kijelentését, és nevetségesen alacsonynak nevezte az általa említett összeget. A cikk szerint nehéz komolyan a becslést egy olyan játékos esetében, aki időközben a csapat egyik meghatározó alakjává vált.
A felvetés Ian Wright gondolatmenetéből indult ki, aki arról beszélt, hogy a Liverpoolnak a nyári átigazolási időszakban eladásokra is szüksége lehet a keret megerősítéséhez. Neville erre reagálva vetette fel Szoboszlai lehetséges árát.
Ian Wright egyébként végig elismerően beszélt a magyar játékosról, „briliánsnak” nevezve őt. Felvetése szerint Szoboszlai nem a teljesítménye, hanem a rendkívül magas piaci értéke miatt kerülhetne átigazolási listára: ő az a tőke, akinek az árából a Liverpool teljesen újjáépíthetné a középpálya többi részét. Neville 60-70 millió fontos tippjére a stúdióban Roy Keane nevetve jegyezte meg: a Liverpool bolond lenne Neville 60-70 millióért megválni a magyartól.
Ugyanakkor az ír legenda a tőle megszokott nyers stílusban odaszúrt a csapat mentalitásának is: szerinte a tavalyi bajnoki cím utáni ünneplés helyett Szoboszlaiéknak keményebben kellene dolgozniuk, hogy megállítsák a csapat tavaszi visszaesését.
A számok mást mutatnak
A statisztikák és a piaci adatok a Neville-tipphez képest egészen más képet rajzolnak. A Liverpool hivatalos adatai szerint Szoboszlai a 2025/26-os idényben eddig 12 gólt szerzett és 8 gólpasszt adott, ami kiemelkedő teljesítmény egy középpályástól.
A játékos piaci értéke is ezt tükrözi: a Transfermarkt legutóbbi, 2026. március 9-i frissítése szerint Szoboszlai Dominik értéke elérte a 100 millió eurót (85 millió fontot). Ez jelentős különbséget mutat Neville becsléséhez képest, és jól jelzi, hogy a nemzetközi futballpiacon a legértékesebb játékosok között tartják számon.
Neville becslését alaposan cáfolják azok az angol sajtóhírek is, melyek szerint a Liverpool vezetősége egy rekordösszegű szerződéshosszabbításon dolgozik. A hírek szerint Szoboszlai heti fizetését 250-300 ezer font környékére emelnék, amivel a klub egyik legjobban fizetett sztárjává válna – márpedig ilyen ajánlatot nem egy 60 milliós, eladósorba szánt játékosnak tartogatnak.
Továbbra is a figyelem középpontjában
Szoboszlai teljesítménye nemcsak Angliában, hanem Európa-szerte is feltűnést keltett. A magyar és az angol sajtóban többször felmerült, hogy a Real Madrid figyelemmel kíséri a játékát, bár ezek az értesülések egyelőre nem vezettek konkrét tárgyalásokhoz.
A vita időzítése egyébként sem véletlen: a Liverpool éppen a napokban búcsúzott a Bajnokok Ligájából a Paris Saint-Germain ellen. Bár a kiesés fájdalmas volt, Szoboszlai a párharc során a csapat egyik legjobbja volt, ami Wright szerint csak még tovább növelte az értékét a katari tulajdonú párizsiak szemében.
Szoboszlai helyzetét jól mutatja az is, hogy a klubon belül mennyire megbecsülik. Arne Slot vezetőedző februárban egyértelművé tette, hogy a magyar középpályás kulcsszerepet tölt be a csapat játékában, külön kiemelve a munkabírását és az intenzitását, amelyek alapvető elemei a Liverpool rendszerének. A magyar játékos értékét tovább növeli, hogy Slot vészmegoldásként jobbhátvédként is bevetette idén, ahol szintén nemzetközi szintű teljesítményt nyújtott, bizonyítva, hogy taktikai szempontból is pótolhatatlan jolly jokere a csapatnak.
A játékos jövőjével kapcsolatban az ügynöke, Esterházy Mátyás is megszólalt korábban. A februári nyilatkozata alapján Szoboszlai jól érzi magát Liverpoolban, és jelenleg nem téma a klubváltás, ami tovább erősíti azt a képet, hogy a klub hosszú távon is számol vele.