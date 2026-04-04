Rendkívüli

Friss! Elfogták a magyar határon a terrortámadás gyanúsítottját?

Védett ár

95-ös benzin piaci ár: 685 Ft, védett ár: 595 Ft, eltérés: -90 Ft / Gázolaj piaci ár: 780,5 Ft, védett ár: 615 Ft, eltérés: -165,5 Ft

Szoboszlai Dominik exkluzív interjút adott Angliában egy húsvéti beszélgetésen. Szóba került az új szerződése, Steven Gerrard és az is, hogy kereste meg Jürgen Klopp, mielőtt a Liverpoolba igazolt. Szoboszlai Dominik őszintén beszélt a szerződéshosszabbításról és a budapesti BL-döntőről is.

Szoboszlai Dominik a liverpooli Titanic Hotelben ült a hallgatóság elé, nem más, mint Jamie Carragher beszélgetett vele. A Liverpool Echo beszámolója szerint Szoboszlai Dominik Steven Gerrardtól kapott, játékos hangvételű videóüzenetet az interjú elején, amelyben a klubikon egy padelmérkőzésre hívta ki. „Ha játszani akar, akkor nekem most azonnal el kell kezdenem készülni rá” – emelik ki Szoboszlai versenyszellemét a válasz kapcsán.

Szoboszlai Dominik a szezonban a Liverpool legjobbja
Fotó: PAUL ELLIS / AFP

Szoboszlai Dominik a tengerben volt, amikor Klopp hívta

A rendezvényen ott volt Szoboszlai Dominik felesége, Borka is, és az is kiderült a későbbiek folyamán, remekül érzik magukat az angol városban. Szoboszlai Dominik tavaly nyáron egy pillanatra sem gondolta, hogy elveszítheti a helyét a csapatban, amikor a klub történetének legnagyobb költekezésébe kezdett, 440 millió fontot költve új játékosokra, köztük a 116 millió fontért szerződtetett Florian Wirtz-re.

Amikor Wirtz a Bayer Leverkusentől megérkezett, sokan úgy vélték, Szoboszlai helye kerülhet veszélybe, a magyar válogatott csapatkapitánya azonban még magasabb szintre emelte a játékát, annak ellenére is, hogy Arne Slot csapata összességében visszaesett.

Közel három éve már, hogy a Liverpool 60 millió fontért megszerezte Szoboszlait az RB Leipzigtől, az utolsó órákban aktiválva a kivásárlási záradékát. Az üzlet gyorsan lezajlott, de az első kapcsolatfelvétel Jürgen Klopp-pal nem indult ideálisan.

„Nagyon furcsa volt” – mondta Szoboszlai. „Mindig, amikor közel kerülök egy átigazoláshoz, az ügynököm csak a végén szól. Így semmit sem tudok addig, amíg döntenem nem kell. Nagyon gyorsan történt minden: mondták, hogy érdeklődnek, én azt mondtam, menjünk. Jürgen felhívott, aztán aláírtam. De igen, igaz, sajnos lemaradtam az első hívásáról. Kocsiban ült, ezért gyorsan visszahívtam és elnézést kértem. 

Emlékszem, a barátaimmal nyaraltam, amikor az ügynököm szólt, hogy két-három órán belül legyek elérhető, mert Klopp hívni fog. Aztán elfelejtettem, a tengerben voltam, a barátaim meg kiabáltak, hogy csörög a telefonom és Klopp hív! 

Rohantam, visszahívtam, bocsánatot kértem, és elkezdtünk beszélgetni” – elevenítette fel a nem mindennapi történetet Szoboszlai.

Szoboszlai a Liverpoolhoz érkezve igyekezett minél gyorsabban beilleszkedni a klub kultúrájába, már az orvosi vizsgálatra tartó repülőn is a „You’ll Never Walk Alone”-t hallgatta.

Dominik Szoboszlai of Liverpool celebrates after scoring their second goal during the Emirates FA Cup Fourth Round match between Liverpool and Brighton and Hove Albion at Anfield in Liverpool, England, on February 14, 2026. (Photo by Steven Halliwell/MI News/NurPhoto) (Photo by MI News / NurPhoto via AFP)
A budapesti BL-döntő az álma
Fotó: MI NEWS / NurPhoto

„Tudtam, mekkora klub a Liverpool, de amikor belülről látod, akkor érted meg igazán, mit jelent itt játszani. Amikor mezszámot kellett választanom, tudtam, hogy Keita már nincs itt, így a 8-as szabad, könnyű döntés volt. Nagy bók, ha hozzá hasonlítanak, de én a saját történetemet akarom írni” – utalta arra, hogy korábban Steven Gerrard is a 8-asban játszott.

„Próbálok segíteni az új játékosoknak. Tudom, milyen nehéz újként megérkezni, főleg a Premier League-be, és különösen a Liverpoolhoz, ahol mindig trófeákat várnak. Remélem, hogy vezérré válok, de ezt másoknak kell megítélniük. Igyekszem összetartani a csapatot, és példát mutatni a pályán.”

A szezon során szerzett 12 gólja és 8 gólpassza – miközben gyakran jobbhátvédként is játszott – jól mutatja a teljesítményét. Mohamed Szalah februárban a világ egyik legjobbjának nevezte. „Tudom, hogy nem csak azért mondja, mert közel állunk egymáshoz” – mondta a magyar válogatott csapatkapitánya, aki számára külön motiváció, hogy a BL-döntőt Budapesten rendezik.

„Nem szeretek erről beszélni, de lehetetlen nem gondolni rá. Néha elképzelem, milyen lenne ott játszani. Magyarként ez hatalmas dolog lenne. Mindig az volt az álmom, hogy megnyerjem a Bajnokok Ligáját, és ha ezt Budapesten tehetném meg, azonnal aláírnám.”

A pályán kívüli életében is változások történtek: tavaly augusztusban megszületett a lánya.

„Nagyon megváltoztatott. Régen sokáig dühös voltam egy-egy rossz meccs után, most már két perc után rá gondolok, és rájövök, mi az igazán fontos az életben.”

A jövője is téma volt, hiszen a klub tárgyal a hosszabbításról.

„Szeretek itt lenni. A családom boldog, szeretem a klubot, a szurkolókat, és szeretek itt játszani – ennyi.”

Szoboszlai Dominik szombaton, az FA-kupában a Manchester City ellen lép majd pályára 13:45-től.

