Szoboszlai Dominik a liverpooli Titanic Hotelben ült a hallgatóság elé, nem más, mint Jamie Carragher beszélgetett vele. A Liverpool Echo beszámolója szerint Szoboszlai Dominik Steven Gerrardtól kapott, játékos hangvételű videóüzenetet az interjú elején, amelyben a klubikon egy padelmérkőzésre hívta ki. „Ha játszani akar, akkor nekem most azonnal el kell kezdenem készülni rá” – emelik ki Szoboszlai versenyszellemét a válasz kapcsán.

Szoboszlai Dominik a szezonban a Liverpool legjobbja

Szoboszlai Dominik a tengerben volt, amikor Klopp hívta

A rendezvényen ott volt Szoboszlai Dominik felesége, Borka is, és az is kiderült a későbbiek folyamán, remekül érzik magukat az angol városban. Szoboszlai Dominik tavaly nyáron egy pillanatra sem gondolta, hogy elveszítheti a helyét a csapatban, amikor a klub történetének legnagyobb költekezésébe kezdett, 440 millió fontot költve új játékosokra, köztük a 116 millió fontért szerződtetett Florian Wirtz-re.

Amikor Wirtz a Bayer Leverkusentől megérkezett, sokan úgy vélték, Szoboszlai helye kerülhet veszélybe, a magyar válogatott csapatkapitánya azonban még magasabb szintre emelte a játékát, annak ellenére is, hogy Arne Slot csapata összességében visszaesett.

Közel három éve már, hogy a Liverpool 60 millió fontért megszerezte Szoboszlait az RB Leipzigtől, az utolsó órákban aktiválva a kivásárlási záradékát. Az üzlet gyorsan lezajlott, de az első kapcsolatfelvétel Jürgen Klopp-pal nem indult ideálisan.

„Nagyon furcsa volt” – mondta Szoboszlai. „Mindig, amikor közel kerülök egy átigazoláshoz, az ügynököm csak a végén szól. Így semmit sem tudok addig, amíg döntenem nem kell. Nagyon gyorsan történt minden: mondták, hogy érdeklődnek, én azt mondtam, menjünk. Jürgen felhívott, aztán aláírtam. De igen, igaz, sajnos lemaradtam az első hívásáról. Kocsiban ült, ezért gyorsan visszahívtam és elnézést kértem.

Emlékszem, a barátaimmal nyaraltam, amikor az ügynököm szólt, hogy két-három órán belül legyek elérhető, mert Klopp hívni fog. Aztán elfelejtettem, a tengerben voltam, a barátaim meg kiabáltak, hogy csörög a telefonom és Klopp hív!

Rohantam, visszahívtam, bocsánatot kértem, és elkezdtünk beszélgetni” – elevenítette fel a nem mindennapi történetet Szoboszlai.