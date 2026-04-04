Szoboszlai Dominik a liverpooli Titanic Hotelben ült a hallgatóság elé, nem más, mint Jamie Carragher beszélgetett vele. A Liverpool Echo beszámolója szerint Szoboszlai Dominik Steven Gerrardtól kapott, játékos hangvételű videóüzenetet az interjú elején, amelyben a klubikon egy padelmérkőzésre hívta ki. „Ha játszani akar, akkor nekem most azonnal el kell kezdenem készülni rá” – emelik ki Szoboszlai versenyszellemét a válasz kapcsán.
Szoboszlai Dominik a tengerben volt, amikor Klopp hívta
A rendezvényen ott volt Szoboszlai Dominik felesége, Borka is, és az is kiderült a későbbiek folyamán, remekül érzik magukat az angol városban. Szoboszlai Dominik tavaly nyáron egy pillanatra sem gondolta, hogy elveszítheti a helyét a csapatban, amikor a klub történetének legnagyobb költekezésébe kezdett, 440 millió fontot költve új játékosokra, köztük a 116 millió fontért szerződtetett Florian Wirtz-re.
Amikor Wirtz a Bayer Leverkusentől megérkezett, sokan úgy vélték, Szoboszlai helye kerülhet veszélybe, a magyar válogatott csapatkapitánya azonban még magasabb szintre emelte a játékát, annak ellenére is, hogy Arne Slot csapata összességében visszaesett.
Közel három éve már, hogy a Liverpool 60 millió fontért megszerezte Szoboszlait az RB Leipzigtől, az utolsó órákban aktiválva a kivásárlási záradékát. Az üzlet gyorsan lezajlott, de az első kapcsolatfelvétel Jürgen Klopp-pal nem indult ideálisan.
„Nagyon furcsa volt” – mondta Szoboszlai. „Mindig, amikor közel kerülök egy átigazoláshoz, az ügynököm csak a végén szól. Így semmit sem tudok addig, amíg döntenem nem kell. Nagyon gyorsan történt minden: mondták, hogy érdeklődnek, én azt mondtam, menjünk. Jürgen felhívott, aztán aláírtam. De igen, igaz, sajnos lemaradtam az első hívásáról. Kocsiban ült, ezért gyorsan visszahívtam és elnézést kértem.
Emlékszem, a barátaimmal nyaraltam, amikor az ügynököm szólt, hogy két-három órán belül legyek elérhető, mert Klopp hívni fog. Aztán elfelejtettem, a tengerben voltam, a barátaim meg kiabáltak, hogy csörög a telefonom és Klopp hív!
Rohantam, visszahívtam, bocsánatot kértem, és elkezdtünk beszélgetni” – elevenítette fel a nem mindennapi történetet Szoboszlai.
Szoboszlai a Liverpoolhoz érkezve igyekezett minél gyorsabban beilleszkedni a klub kultúrájába, már az orvosi vizsgálatra tartó repülőn is a „You’ll Never Walk Alone”-t hallgatta.
„Tudtam, mekkora klub a Liverpool, de amikor belülről látod, akkor érted meg igazán, mit jelent itt játszani. Amikor mezszámot kellett választanom, tudtam, hogy Keita már nincs itt, így a 8-as szabad, könnyű döntés volt. Nagy bók, ha hozzá hasonlítanak, de én a saját történetemet akarom írni” – utalta arra, hogy korábban Steven Gerrard is a 8-asban játszott.
„Próbálok segíteni az új játékosoknak. Tudom, milyen nehéz újként megérkezni, főleg a Premier League-be, és különösen a Liverpoolhoz, ahol mindig trófeákat várnak. Remélem, hogy vezérré válok, de ezt másoknak kell megítélniük. Igyekszem összetartani a csapatot, és példát mutatni a pályán.”
A szezon során szerzett 12 gólja és 8 gólpassza – miközben gyakran jobbhátvédként is játszott – jól mutatja a teljesítményét. Mohamed Szalah februárban a világ egyik legjobbjának nevezte. „Tudom, hogy nem csak azért mondja, mert közel állunk egymáshoz” – mondta a magyar válogatott csapatkapitánya, aki számára külön motiváció, hogy a BL-döntőt Budapesten rendezik.
„Nem szeretek erről beszélni, de lehetetlen nem gondolni rá. Néha elképzelem, milyen lenne ott játszani. Magyarként ez hatalmas dolog lenne. Mindig az volt az álmom, hogy megnyerjem a Bajnokok Ligáját, és ha ezt Budapesten tehetném meg, azonnal aláírnám.”
A pályán kívüli életében is változások történtek: tavaly augusztusban megszületett a lánya.
„Nagyon megváltoztatott. Régen sokáig dühös voltam egy-egy rossz meccs után, most már két perc után rá gondolok, és rájövök, mi az igazán fontos az életben.”
A jövője is téma volt, hiszen a klub tárgyal a hosszabbításról.
„Szeretek itt lenni. A családom boldog, szeretem a klubot, a szurkolókat, és szeretek itt játszani – ennyi.”
Szoboszlai Dominik szombaton, az FA-kupában a Manchester City ellen lép majd pályára 13:45-től.
