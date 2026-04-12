Az Origón is beszámoltunk már arról, hogy szombaton este a Premier League-ben volt jelenése a Liverpoolnak, a Fulhamet fogadták az Anfielden. Szoboszlai Dominik remek játékkal segítette a Vörösöket a 2-0-ás győzelemhez, kiváló értékeléseket is kapott a magyar válogatott középpályása. A liverpooliak klasszisa a meccs után találkozhatott egy rákos kisfiúval, aki nagy rajongója a csapatnak és a focistának is.

Szoboszlai Dominik nem csak a pályán példakép

Fotó: ANDY BUCHANAN / AFP

Szoboszlai Dominik ott segít, ahol tud

Szoboszlai Dominik fogadta a súlyos beteg magyar kisfiút az Anflield Roadon a mérkőzés után (a posztot ITT lehet megnézni). A fiatal Liverpool-szurkoló, Dávid szombaton láthatta, ahogy kedvenc csapata 2-0-ra legyőzte a Fulham csapatát, majd találkozhatott a magyar válogatott csapatkapitányával (Dávid rákja sajnos kiújult, de a kisfiú nem adja fel a harcot).