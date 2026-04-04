Szoboszlai Dominik és Kerkez Milos csapata csak az ötödik helyen áll a Premier League-ben, a bajnoki cím megvédésre így már semmi esélye sincsen. A Liverpool a Bajnokok Ligája és az FA-kupa negyeddöntőjében is a lehető legnehezebb ellenfelet kapta.
A Mersey-parti csapat szombat délután a Manchester City otthonába látogatott, jövő szerdán pedig a BL-címvédő Paris Saint-Germain vendége lesz.
Szoboszlai Dominik és Kerkez Milos is kezdett a Liverpoolban
A válogatott szünetre a Manchester City játékosai mehettek el elégedettebben, ugyanis Pep Guardiola együttese megnyerte az Arsenal elleni Ligakupa-döntőt, ezzel szemben a Liverpool a legutóbbi két bajnokiján nyeretlen maradt, így a hátránya öt pont a biztos BL-szereplést érő negyedik helytől.
Szoboszlai Dominik az elmúlt hetekben is bombaformában játszott a Liverpool középpályáján, a Manchester City-Liverpool meccs előtt azonban félő volt, hogy ismét jobbhátvédet kell majd játszani, ugyanis a holland Jeremie Frimpong kisebb sérülést szenvedett hazája válogatottjában, az angol Joe Gomez pedig folyamatosan sérülésekkel küszködik.
Gomez szerencsére most vállalni tudta a játékot a védelem jobb oldalán, így a magyar válogatott csapatkapitánya a középpályán kapott lehetőséget, mellette pedig Kerkez Milos is ott volt a Liverpool kezdőcsapatában.
A Manchester City a Trafford − Nunes, Khusanov, Guéhi, O'Reilly − Rodri, Silva − Semenyo, Cherki, Doku − Haaland összeállításban lépett pályára, míg a Liverpool a Mamardashvili – Gomez, Van Dijk, Konaté, Kerkez – Gravenberch, Jones – Szalah, Szoboszlai, Wirtz – Ekitiké összetételű kezdővel futott ki az Etihad Stadion gyepszőnyegére.
Pep Guardiola eltiltás miatt nem ülhetett le a Manchester City kispadjára, így a szombati találkozón segítője, Pepijn Lijnders irányította a csapatot, ami azért is pikáns, mert a holland szakember 2018 és 2024 között Jürgen Klopp segédedzője volt a Liverpoolnál.
A találkozó eleje kiegyenlített játékot hozott, az első helyzetre a nyolcadik percig kellett várni, ekkor egy visszakészített labdát Szoboszlai lőtt el 18 méterről, de a bal alsóba tartó lövést egy bevetődő City-védő blokkolni tudta. Hat perccel később már ziccere is volt a Liverpoolnak. A georgiai Giorgi Mamardasvili óriási kirúgása után Mohamed Szalah lépett ki ziccerben, azonban az egyiptomi támadó nyolcméteres lövésébe az utolsó pillanatban az üzbég Abdukodir Khusanov bele tudott piszkálni.
A 16. percben veszélyeztetett először a City. Ekkor a francia válogatott Rayan Cherki került helyzetbe, de a becsúszó Kerkez Milos hatalmasat mentett a kapu torkában. Egy perccel később ismét felhördült az Etihad Stadion közönsége, ismét Kerkez szerelte a tizenhatoson belül a lövésre készülő Cherkit, aki földre került és tizenegyest reklamált, de Michael Oliver játékvezető nem ítélt büntetőt, az ítéletet pedig a VAR-szobából is megerősítették a visszanézés után.
A Liverpool sokkal jobban futballozott, a 27. percben pedig újabb nagy helyzetet hagyott ki. Az aranylabdás Rodri rossz labdakezelés után Hugo Ekitiké elé pattant a labda, aki 12 méterről tisztán lőhetett kapura, de a francia támadó bombája elkerülte a bal felső sarkot.
Ezt követően feljebb jött a Manchester City, a 37. percben pedig kiharcolt egy tizenegyest. A Ligakupa-döntő hőse, az Arsenal ellen duplázó Nico O'Reilly kapott egy labdát a kapunak háttal, Virgil van Dijk szorításában befordult, a holland védő viszont buktatta az angol válogatott játékost, a játékvezető pedig gondolkodás nélkül a büntetőpontra mutatott. A labda mögé Erling Haaland állt oda, aki a bal alsóba lőtt a jobbra vetődő Mamardashvili mellett (1-0).
- A norvég támadó a legutóbbi négy Liverpool elleni hazai mérkőzésén betalált, erre korábban csak az angol válogatott Chris Sutton volt képes 1994 és 1996 között. A rekordot ebben a tekintetben az argentin Sergio Agüero tartja, aki 2013 és 2017 között egymást követő öt hazai meccsen talált be a Liverpoolnak.
A bekapott gól megfogta a Liverpoolt, az első félidő hosszabbításában pedig növelte előnyét a Manchester City. Cherki tálalt remek labdát a jobb oldalon felfutó Antoine Semenyónak, a ghánai támadó középre tekert labdájára Haaland érkezett, aki Ibrahima Konatét megelőzve hét méterről a kapu jobb oldalába fejelt (2-0).
Arne Slot a kétgólos hátrány ellenére nem cserélt a szünetben, a Manchester City pedig lendületben maradt és a második félidő elején eldöntötte a mérkőzést. Joe Gomez borzalmas bedobása után labdát szerzett a City a Liverpool térfelén, a támadás végén Cherki káprázatos labdát tálalt a leshatárról kilépő Semenyónak, aki egy hanyag mozdulattal elnyeste a labdát a kapujából kifutó Mamardashvili mellett (3-0).
A Liverpool darabjaira hullott szét a harmadik bekapott gól után, az 57. percben pedig már jött is a negyedik. Ezúttal a belga válogatott Jérémy Doku tálalt remek labdát O'Reilly elé, aki helyzetbe került, de lövés helyett inkább bejátszotta a labdát a középen érkező Haalandnak, a norvég támadó pedig nyolc méterről a léc alá pörgetett (4-0).
- A norvég támadónak ez volt a 28. mesterhármasa profi pályafutása során.
Az 64. percben azért a szépítés összejöhetett volna a Liverpoolnak. A tizenhatoson belülre betörő Ekitikét elkaszálta a portugál Matheus Nunes, a jogosan megítélt büntetőt pedig Mohamed Szalah próbálta meg gólra váltani, azonban az egyiptomi támadó balra tartó lövését az angol válogatottban a héten bemutatkozó James Trafford védeni tudta.
Ezt követően a Liverpool-szurkolók tömegesen elhagyták az Etihad Stadiont, a Manchester City-drukkerek pedig kórusban énekelték nekik a „megyünk a Webley-be” kezdetű rigmust.
A hajrában Arne Slot még cserékkel próbálta frissíteni csapatát – Szoboszlai és Kerkez végigjátszották a meccset –, azonban a Liverpool komoly helyzetet már tudott kialakítani, így végül megsemmisítő, négygólos vereséget szenvedett.
A Liverpool teljesítményéről mindent elmond, hogy Michael Oliver játékvezető a 90. perc leteltével azonnal lefújta a meccset, hogy ezzel is megkegyelmezzen a Mersey-parti csapatnak.
A Manchester City sorozatban nyolcadszor jutott be az FA-kupa elődöntőjébe. Pep Guardiola csapata a legutóbbi 18 hazai FA-kupa-mérkőzését megnyerte – ez a sorozat történetének leghosszabb hazai győzelmi szériája. A korábbi rekordot a Clapham Rovers tartotta 17 meccsel, amely 1873 decemberétől 1881 februárjáig tartott.
FA Kupa, negyeddöntő:
Manchester City-Liverpool 4-0 (2-0)
gólszerzők: Haaland (39., 45+2., 57.- az első 11-esből), Semenyo (49.)