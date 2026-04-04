Szoboszlai Dominik és Kerkez Milos csapata csak az ötödik helyen áll a Premier League-ben, a bajnoki cím megvédésre így már semmi esélye sincsen. A Liverpool a Bajnokok Ligája és az FA-kupa negyeddöntőjében is a lehető legnehezebb ellenfelet kapta.

Szoboszlai Dominik az idei szezonban 12 gólt lőtt és nyolc gólpasszt adott a Liverpool csapatában

A Mersey-parti csapat szombat délután a Manchester City otthonába látogatott, jövő szerdán pedig a BL-címvédő Paris Saint-Germain vendége lesz.

Szoboszlai Dominik és Kerkez Milos is kezdett a Liverpoolban

A válogatott szünetre a Manchester City játékosai mehettek el elégedettebben, ugyanis Pep Guardiola együttese megnyerte az Arsenal elleni Ligakupa-döntőt, ezzel szemben a Liverpool a legutóbbi két bajnokiján nyeretlen maradt, így a hátránya öt pont a biztos BL-szereplést érő negyedik helytől.

Szoboszlai Dominik az elmúlt hetekben is bombaformában játszott a Liverpool középpályáján, a Manchester City-Liverpool meccs előtt azonban félő volt, hogy ismét jobbhátvédet kell majd játszani, ugyanis a holland Jeremie Frimpong kisebb sérülést szenvedett hazája válogatottjában, az angol Joe Gomez pedig folyamatosan sérülésekkel küszködik.

Gomez szerencsére most vállalni tudta a játékot a védelem jobb oldalán, így a magyar válogatott csapatkapitánya a középpályán kapott lehetőséget, mellette pedig Kerkez Milos is ott volt a Liverpool kezdőcsapatában.

A Manchester City a Trafford − Nunes, Khusanov, Guéhi, O'Reilly − Rodri, Silva − Semenyo, Cherki, Doku − Haaland összeállításban lépett pályára, míg a Liverpool a Mamardashvili – Gomez, Van Dijk, Konaté, Kerkez – Gravenberch, Jones – Szalah, Szoboszlai, Wirtz – Ekitiké összetételű kezdővel futott ki az Etihad Stadion gyepszőnyegére.

Pep Guardiola eltiltás miatt nem ülhetett le a Manchester City kispadjára, így a szombati találkozón segítője, Pepijn Lijnders irányította a csapatot, ami azért is pikáns, mert a holland szakember 2018 és 2024 között Jürgen Klopp segédedzője volt a Liverpoolnál.

A találkozó eleje kiegyenlített játékot hozott, az első helyzetre a nyolcadik percig kellett várni, ekkor egy visszakészített labdát Szoboszlai lőtt el 18 méterről, de a bal alsóba tartó lövést egy bevetődő City-védő blokkolni tudta. Hat perccel később már ziccere is volt a Liverpoolnak. A georgiai Giorgi Mamardasvili óriási kirúgása után Mohamed Szalah lépett ki ziccerben, azonban az egyiptomi támadó nyolcméteres lövésébe az utolsó pillanatban az üzbég Abdukodir Khusanov bele tudott piszkálni.