Mohamed Szalah a szezon végén távozik a Liverpooltól. Szoboszlai Dominik elismerően beszélt az egyiptomi támadóról, a magyar játékos szerint Szalah egy olyan példakép, akire a csapat minden tagja felnéz.

Mohamed Szalah, a Liverpool történetének harmadik legeredményesebb játékosa márciusban adta hírül a közösségi oldalán, hogy a szezon végén távozik a csapattól. Szoboszlai Dominik remek viszonyt ápol az egyiptomival, a magyar válogatott csapatkapitánya nem is fukarkodott a jelzőkkel, amikor távozó barátjáról beszélt.

Szoboszlai Dominik és Mohamed Szalah jó barátok
Fotó: PAUL ELLIS / AFP

Mit mondott Szoboszlai Dominik a Liverpool szupersztárjáról?

Szoboszlai szerint Szalah minden idők egyik legjobb játékosaként fog bevonulni a futballtörténelembe. A Liverpool magyar középpályása úgy véli, Szalah-ra példaképként tekint a csapat minden tagja.

„Nem kell sokat beszélnem róla, mert mindenki ismeri őt. 

A statisztikák magukért beszélnek, a pályán nyújtott teljesítménye magáért beszél, ő az egyik legjobb játékos, aki valaha is pályára lépett. 

Ez nem csak a Liverpoolra vonatkozik, szerintem az egész futballvilágra is. Örülök, hogy vele játszhattam, és nagyon boldog vagyok, amiért a barátaim közé sorolhatom őt” – méltatta Szoboszlai az egyiptomi klasszist.

Liverpool's Hungarian midfielder #08 Dominik Szoboszlai smiles with Liverpool's Egyptian striker #11 Mohamed Salah takes part in a team training session at their training ground in Kirkby, Liverpool, north-west England on March 9, 2026, on the eve of their UEFA Champions League, last 16 first leg football match against Galatasaray. (Photo by PETER POWELL / AFP)
Szoboszlai nem győzte méltatni Szalah-t
Fotó: PETER POWELL / AFP

Szoboszlai egyik legjobb barátja Szalah

„Őszintén szólva, talán tudjátok, hogy nagyon közel állok Mo-hoz. Sokat beszélgettünk arról, mi fog történni a jövőben, de ez az ő saját döntése. Felnőtt ember, és ezt a döntést ő hozta meg. Elég profi ahhoz, hogy úgy viselkedjen, ahogyan kell, és fantasztikus lenne, ha a szezon végén elnyernénk az egyik trófeát, amelyre pályázunk. Minden nap az edzéseken jó példát mutat a csapatnak. 

Az újoncoknak, a régi játékosoknak, mindenkinek. Megmutatja nekünk, hogyan legyünk jobb játékosok és jobb emberek. Mo az egyik legjobb barátom a csapatban, mindig velem van, de Milos (Kerkez) is mindig ott van mellettem. 

Milos az öcsém, Mo pedig a bátyám” – mondta Szoboszlai.

A Liverpool magyar klasszisát a Manchester City elleni kupakudarc után mutatott reakciója miatt utolérte a szurkolók haragja, de ezt olvasva talán a drukkerek is megenyhülnek, hiszen korábbi nyilatkozatában – az interjút még a City elleni rangadó előtt adta – Szoboszlai szuperlatívuszokban beszélt a klublegendáról. Szalah játékát az idei szezonban sok kritika érte, de a magyar játékos mindig kiállt a barátja mellett, és sosem értett egyet az őt ért bírálatokkal.

