Az emlékek frissek, a két csapat egy hete játszotta az első meccset, ráadásul a két együttes tavaly is összecsapott egymással az egyenes kieséses szakaszban, akkor egy körrel korábban, a nyolcaddöntőben a párizsiak tizenegyesekkel ejtették ki Angliában a Liverpool csapatát, majd a PSG megnyerte első trófeáját a Bajnokok Ligájában. Szoboszlai Dominik számára azér is fontos a visszavágó, mert csak itt nyerhet trófeát a csapattal, és a döntőt Budapesten rendezik majd.
A Liverpool és Szoboszlai Dominik a szezonját mentheti meg
A múlt szerdai első összecsapáson a párizsiak végig fölényben futballoztak és akár kettőnél több góllal is nyerhettek volna, de a Liverpool belátható „közelségben” maradt. Az Anfield Roadon nem tűnik ledolgozhatatlannak a különbség, ráadásul a Liverpool francia ellenféllel szemben odahaza 18 mérkőzésből 14 alkalommal nyerni tudott.
Hétvégén a Kerkezt pihentető Liverpool a Fulham elleni 2-0-s sikerrel hangolt a visszavágóra - Szoboszlai Dominik végigjátszotta az összecsapást -, míg a francia bajnokságban éllovas PSG a Toulouse hazai 3-1-es legyőzésével készült az angliai visszavágóra.
A Liverpoolnak azért is fontos a meccs, mert a bajnoki címvédésre már nincs esélye a csapatnak, ugyanis csak az ötödik helyen áll. A Ligakupa-döntőjét elveszítette a csapat, nemrég pedig a Manchester City mért hatalmas verést a Vörösökre az FA-kupában, így Arne Slot már csak a BL-ben nyerhetne trófeát második liverpooli idényében.
Szoboszlai Dominik bocsánatot kért
A magyar válogatott csapatkapitánya volt ott a hétfői sajtótájékoztatón, ahol elmondta, „megpróbálunk minden helyzetet jobban kezelni, száz százalékon játszani, mindent beleadni". Hozzátette: még akkor is felemelt fejjel szeretnének lejönni a pályáról, ha nem jutnak tovább.
Szoboszlai azt is elmondta, kész meghalni a pályán. „Ezt az összes csapattársam nevében is mondhatom. Már csak azért is, mert sokat dolgoztunk azért, hogy idáig eljussunk. Eddigi liverpooli pályafutásom egyik legnagyobb eredménye lenne, ha sikerülne megfordítani az állást a PSG-vel szemben. Mindenki tisztában van vele, mi a feladata. Nem kétséges, hogy van esélyünk továbbjutni" – szögezte le, majd úgy folytatta, meg van győződve róla, hogy képesek fordítani, mert ismeri a csapattársait, tisztában van a képességeikkel és érzékeli a csapaton belüli hangulatot.
Az Etihadban történt szurkolói incidens kapcsán azt mondta Szoboszlai: „Csak, hogy egyértelmű legyek: talán félreértés történt köztem és a szurkolók között. Nem rossz szándékkal csináltam, amit csináltam. Természetesen pontosan tudom, mit jelentenek a szurkolók ennek a klubnak, és azt is, hogy a klub mit jelent nekik. Játékosként tudjuk, hogy mindent értük és magunkért teszünk. Ha félreértés történt, bocsánatot kérek. De tudniuk kell, hogy én sem érzem magam jobban náluk. Pontosan ugyanazokat az érzéseket élem át, mint ők. Szerettem volna egyértelművé tenni, hogy velük vagyok, mindannyian velük vagyunk. És remélem, hogy ők is velünk vannak."
Ezzel Szoboszlai gyakorlatilag bocsánatot kért a mutogatásáért, de az igazi egymásra találás egy győztes meccs után jöhetne.
„Ebben a szezonban már annyiszor bebizonyítottuk a nagy mérkőzéseken, hogy képesek vagyunk remek teljesítményre. Hiszünk abban, hogy holnap különleges dolgokra vagyunk képesek, de holnap nagyon-nagyon különlegesnek kell lennünk, mivel a címvédő ellen játszunk. Nagyon nehéz lesz, de nem lehetetlen. A taktikánk az lesz, hogy kockáztatunk, de ahhoz, hogy elvegyük tőlük a labdát, nyomást kell gyakorolnunk rájuk, és láttuk, milyen nehéz ezt megtenni. Meg kell találnunk a tökéletes egyensúlyt a támadó játék és a védekezés között: ahhoz, hogy támadni tudjunk, birtokolnunk kell a labdát, és rengeteg dolgot kell jól csinálnunk, mielőtt a támadóink támadni tudnának. Legutóbb 76%-ban volt náluk a labda, ezt kell elsőként megváltoztatnunk” – mondta a meccs kapcsán Slot, aki szerint a szurkolók is készek arra, hogy még hangosabbak legyenek.
Luis Enrique csapdára számít
Luis Enrique a hétfői sajtótájékoztatón arról beszélt, hogy csapata, a Paris Saint-Germain csapdába sétálhat. A spanyol szakember azt is elárulta, saját tapasztalatból tudja, milyen hatalmas lökést adhat a Vörösöknek a legendás Kop lelátó hangulata.
„Pont ez a nehézsége ennek a meccsnek: rendkívül óvatosnak kell lennünk. Ez szinte egy csapda. Mindenki azt mondja, hogy simán nyertünk 2–0-ra, és sokkal jobbak voltunk. De a futballban minden pillanatok alatt megváltozhat. Az eredmény akár öt perc alatt is teljesen más képet mutathat. Elég egy kapott gól az első félidőben, és máris nyílt a párharc” – mondta a címvédő spanyol edzője.
„A Liverpoolnak mennie kell előre, gólt kell szereznie. Nekem pedig biztosítanom kell, hogy a csapatom fel legyen készülve a nehézségekre. Nem lesz könnyű, lesznek olyan szakaszok, amikor szenvedni fogunk. Idegenben, ebben a sorozatban mindig nehéz játszani, pláne egy ilyen szintű ellenféllel szemben. Nem engedhetjük, hogy a Liverpool kihasználja a szurkolói által teremtett atmoszférát, mert pontosan tudjuk, milyen pokoli nehéz az Anfielden futballozni” – mondta Luis Enrique, aki negyedszer lesz ellenfélként az Anfielden: játékosként kétszer lépett pályára a Barcelonával, majd tavaly a PSG edzőjeként is visszatért, amikor csapata tizenegyesekkel jutott tovább a nyolcaddöntőben, miután 1–0-ra nyert és kiegyenlítette az összesítést.
De nem csak a pályáról ismeri a stadiont: pályafutása befejezése után a Kop lelátóról is átélhette az atmoszférát, egykori barcelonai csapattársa, Luis García meghívására.
„Nagyon különleges élmény volt. Szurkolóként akartam átélni a világ egyik legjobb stadionját, az Anfieldet. Luis García játszott itt, ő szerzett nekem jegyeket. Teljesen más élmény volt, mint játékosként – és nagyon élveztem.”
„Ha megnézzük a tavalyi meccseket, az első találkozó hasonló volt a körülmények és a játék képe alapján – ha nem is az eredményben. A visszavágó viszont teljesen más lett. Nagyon nehéz kontrollálni a játékot, amikor a Liverpool folyamatosan letámad. Gólt kell szerezniük, ezért kockáztatni fognak, ami rengeteg területet nyithat. Mi szeretjük birtokolni a labdát, de a kontrák is az erősségeink közé tartoznak” – tette hozzá.
A másik keddi találkozót az Atlético Madrid várja kétgólos előnnyel, igaz, ők a PSG-vel ellentétben hazai pályán juthatnak be az elődöntőbe az FC Barcelona ellen. A madridiaknak eddig is jól ment a Barcelona ellen a BL-ben, ugyanis az eddigi két, egymás elleni negyeddöntőjükből mindig ők jutottak tovább: 2013/14-ben 2-1-es, két idénnyel később pedig 3-2-es összesítéssel. Emellett spanyol csapatok ellen hazai pályán tíz mérkőzés óta veretlen (nyolc győzelem, két döntetlen) az együttes a nemzetközi porondon, ráadásul saját közönsége előtt 1997 márciusa óta nem veszített egyenes kieséses összecsapást az elitsorozatban.
A Barcelona szombaton a bajnoki cím szempontjából fontos, 4-1-es diadalt aratott az Espanyol ellen a La Ligában, az ugyanakkor nem a katalánok továbbjutását ígéri, hogy 38 próbálkozóból eddig mindössze egyetlen csapat volt a BL történetében, amely a hazai pályán összeszedett kétgólos hátrányról fordítani tudott: a Manchester United a 2018/19-es szezonban búcsúztatta így a PSG-t a nyolcaddöntőben.
A Liverpool-PSG párharc továbbjutója a Real Madriddal vagy a Bayern Münchennel találkozik az elődöntőben, míg a másik ágon az Arsenal vagy a Sporting vár a győztesre. A BL döntőjét május 30-án a Puskás Arénában rendezik.
