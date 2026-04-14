Az emlékek frissek, a két csapat egy hete játszotta az első meccset, ráadásul a két együttes tavaly is összecsapott egymással az egyenes kieséses szakaszban, akkor egy körrel korábban, a nyolcaddöntőben a párizsiak tizenegyesekkel ejtették ki Angliában a Liverpool csapatát, majd a PSG megnyerte első trófeáját a Bajnokok Ligájában. Szoboszlai Dominik számára azér is fontos a visszavágó, mert csak itt nyerhet trófeát a csapattal, és a döntőt Budapesten rendezik majd.

Szoboszlai Dominik vidáman készül a PSG elleni meccsre

A Liverpool és Szoboszlai Dominik a szezonját mentheti meg

A múlt szerdai első összecsapáson a párizsiak végig fölényben futballoztak és akár kettőnél több góllal is nyerhettek volna, de a Liverpool belátható „közelségben” maradt. Az Anfield Roadon nem tűnik ledolgozhatatlannak a különbség, ráadásul a Liverpool francia ellenféllel szemben odahaza 18 mérkőzésből 14 alkalommal nyerni tudott.

Hétvégén a Kerkezt pihentető Liverpool a Fulham elleni 2-0-s sikerrel hangolt a visszavágóra - Szoboszlai Dominik végigjátszotta az összecsapást -, míg a francia bajnokságban éllovas PSG a Toulouse hazai 3-1-es legyőzésével készült az angliai visszavágóra.

A Liverpoolnak azért is fontos a meccs, mert a bajnoki címvédésre már nincs esélye a csapatnak, ugyanis csak az ötödik helyen áll. A Ligakupa-döntőjét elveszítette a csapat, nemrég pedig a Manchester City mért hatalmas verést a Vörösökre az FA-kupában, így Arne Slot már csak a BL-ben nyerhetne trófeát második liverpooli idényében.

Szoboszlai Dominik bocsánatot kért

A magyar válogatott csapatkapitánya volt ott a hétfői sajtótájékoztatón, ahol elmondta, „megpróbálunk minden helyzetet jobban kezelni, száz százalékon játszani, mindent beleadni". Hozzátette: még akkor is felemelt fejjel szeretnének lejönni a pályáról, ha nem jutnak tovább.

A SG az első meccsen lefocizta a Liverpoolt

Szoboszlai azt is elmondta, kész meghalni a pályán. „Ezt az összes csapattársam nevében is mondhatom. Már csak azért is, mert sokat dolgoztunk azért, hogy idáig eljussunk. Eddigi liverpooli pályafutásom egyik legnagyobb eredménye lenne, ha sikerülne megfordítani az állást a PSG-vel szemben. Mindenki tisztában van vele, mi a feladata. Nem kétséges, hogy van esélyünk továbbjutni" – szögezte le, majd úgy folytatta, meg van győződve róla, hogy képesek fordítani, mert ismeri a csapattársait, tisztában van a képességeikkel és érzékeli a csapaton belüli hangulatot.