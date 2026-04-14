Azt már megszokhatták a Liverpool-szurkolók, hogy Szoboszlai Dominik amolyan jolly joker a csapatnál, szinte minden poszton feltűnt már.
Szoboszlai Dominik lesz a főszereplő?
A holland szakember, Arne Slot
az első mérkőzésen egy háromvédős rendszert választott, hogy ellensúlyozza a párizsiak támadóerejét, ám a Fulham elleni bajnokin visszatért a megszokott 4–2–3–1-es felálláshoz. Ott öt helyen is változtatott, részben már a PSG elleni visszavágóra készülve.
Az egyik legnagyobb kérdés a támadószekcióban merül fel: a fiatal Rio Ngumoha ismét jó benyomást tett, akárcsak Mohamed Szalah, akik mindketten gólt szereztek a hétvégén, miután Párizsban még csak csereként sem kaptak lehetőséget. Slot ugyanakkor várhatóan inkább amolyan meglepetésként számol Ngumohával, akit a második félidőben vethet be friss erőként.
A várható kezdőcsapat több ponton is kirajzolódik a Fulham elleni meccs alapján. Hugo Ekitike például egy percet sem játszott a hétvégén, így szinte biztosra vehető, hogy most kezdőként kap lehetőséget a Luis Enrique vezette PSG ellen. A középpályán Alexis Mac Allister és Ryan Gravenberch visszatérése is borítékolható, miután csak csereként léptek pályára legutóbb.
A védelemben is várható változás: Slot korábban aggodalmát fejezte ki Jeremie Frimpong és Joe Gomez terhelése miatt, így utóbbi kerülhet a kezdőbe jobbhátvédként. A bal oldalon Kerkez Milos kaphat lehetőséget, míg Andy Robertson visszaülhet a kispadra.
A támadósorban Florian Wirtz várhatóan baloldalról indulva segíti a támadásokat, míg Szoboszlai Dominik előrébb léphet, egyfajta irányító szerepkörben.
A kapuban Giorgi Mamardashvili kezdhet, előtte pedig Ibrahima Konate és Virgil van Dijk alkothatja a belső védőpárost.
A legvalószínűbb kezdő így nézhet ki:
Mamardashvili – Gomez, Konaté, Van Dijk, Kerkez – Gravenberch, Mac Allister – Szalah, Szoboszlai, Wirtz – Ekitike
Slot előtt ugyanakkor ott a lehetőség egy még támadóbb felfogású felállásra is. Ebben az esetben Wirtz középen, tízes pozícióban játszhatna, mögötte két középpályással – köztük Szoboszlaival –, míg a széleken Szalah mellett akár Ngumoha is helyet kaphatna. Ez a verzió azonban kockázatosabb, és könnyen kitenné a csapatot a PSG kontráinak:
Mamardashvili – Frimpong, Konate, Van Dijk, Kerkez – Gravenberch, Szoboszlai – Szalah, Wirtz, Ngumoha – Ekitike
A Liverpool helyzete kényes: nem kell azonnal mindent egy lapra feltennie, de előbb-utóbb kockáztatnia kell. A mérkőzés kulcsa az lehet, hogy a „vörösök” meddig tudják megőrizni a stabilitásukat hátul. Egy korai kapott gól szinte reménytelenné tenné a továbbjutást.
Ha azonban sikerül a 70. percig életben tartani a Bajnokok Ligája-párharcot, akár egygólos hátrányban, akkor a padról érkező friss erők – köztük Ngumoha vagy a sérülésből visszatérő Alexander Isak – még fordulatot hozhatnak, és egy drámai hajrával új fejezetet írhatnak az Anfield legendás európai estéinek történetében.
- Kapcsolódó cikkek: