Szoboszlai Dominik jelenlegi kontraktusa 2028-ig érvényes, és bár az őt képviselő EM Sports már hónapok óta tárgyal a klubvezetéssel a hosszabbításról, egyelőre nem közeledtek az álláspontok.

Szoboszlai Dominik kimondta: nem haladnak a tárgyalások a Liverpollal

Fotó: NEWS IMAGES / NurPhoto

Marad Szoboszlai Dominik Liverpoolban?

A Liverpool Echo beszámolója szerint Szoboszlai hangsúlyozta: most elsősorban a szezon hajrájára koncentrál.

Ahogy pár hete is mondtam, nincs igazán előrelépés. Nem tudok újat mondani a szerződésemről.

Sok mérkőzésünk van még hátra, ezekre figyelek” – fogalmazott.

Hozzátette, hogy jól érzi magát Liverpoolban, szereti a klubot és a szurkolókat, a családja is boldog, de a jövője már nem teljesen az ő kezében van.

A magyar középpályás kulcsszerepet játszott az Everton elleni Premier League-győzelemben: az ő szögletéből szerezte a 100. percben a győztes gólt Virgil van Dijk. A találkozón Mohamed Szalah szerzett vezetést a „vörösöknek”, amit Beto egyenlített ki, mielőtt a hajrában eldőlt a három pont sorsa.

„Hihetetlen érzés volt. Rengeteg helyzetünk volt, ahogy nekik is, de

így, az utolsó pillanatban megnyerni a derbit – ennél többet nem is kívánhattunk volna”

– mondta Szoboszlai, aki szerint az ilyen drámai sikerek még a szurkolók számára is emlékezetesebbek.

A Liverpool ezzel a győzelemmel fontos lépést tett a Bajnokok Ligája-indulást érő helyekért folytatott harcban, és jelenleg kedvező pozícióból várja a hajrát.

Szoboszlai ugyanakkor óvatosságra intett: szerinte a csapatnak két lábbal a földön kell maradnia, hiszen nehéz mérkőzések várnak rájuk többek között a közvetlen riválisok ellen.

A magyar középpályás külön kitért a klub jövőjére is, amelyet biztatónak lát. Úgy véli, az új, fiatal és tehetséges játékosok érkezése hosszú távon mindenképp erősítheti a csapatot. „Izgatottan várom, hogy együtt játszhassak velük a hátralévő meccseken, és remélhetőleg a jövőben is” – tette hozzá.

Szoboszlai tehát egyelőre a pályán szeretne bizonyítani, miközben a szerződéshosszabbítás kérdése továbbra is nyitott marad az elkövetkező hónapokra.