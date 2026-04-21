Live
Mobil AppHírlevél
OrigoNyíl
A Liverpool magyar válogatott sztárja továbbra is töretlen népszerűségnek örvend. Szoboszlai Dominik meze szépen fogy a szurkolói boltban, ebben a tekintetben csak a szezon végén távozó klublegenda, Mohamed Szalah előzi meg a magyar klasszist.

A Liverpool 2-1-re nyerte az Everton elleni városi derbit, így némileg fellégezhettek a szurkolók, mert a BL-kiesés után a bajnokságban sikerült javítani és stabilizálni az ötödik helyet a tabellán. Szoboszlai Dominik gólpasszal járult hozzá a győzelemhez, nem is véletlen, hogy a remek idényt futó magyar játékos nevével ellátott mezek szépen fogynak a klub szurkolói boltjában.

Szoboszlai Dominik a Liverpool-szurkolók egyik legnagyobb kedvence
Szoboszlai Dominik a Liverpool-szurkolók egyik legnagyobb kedvence
Fotó: NEWS IMAGES / NurPhoto

Szoboszlai Dominik Mohamed Szalah mögött

A legnépszerűbb jelenleg Mohamed Szalah, már ami a mezeket illeti, az idény végén távozó egyiptomi legenda dresszeit viszik a legtöbben az ajándékboltban. Közvetlenül utána azonban Szoboszlai jön a sorban, a magyar válogatott középpályás nevével feliratozott darabok meglehetősen kelendőek.

Egyértelműen Szoboszlai! Elképesztő, milyen teljesítményt nyújt a mostani idényben, 

számomra nem is kérdés, hogy ő a szezon legjobbja” – hangzott az egyik eladótól a válasz a Magyar Nemzet kérdésére a helyszínen.

Szalah és Szoboszlai után a sorban még a két nyári érkező, Hugo Ekitiké és Florian Wirtz következik, az ötös lista végére a csapatkapitány, Virgil van Dijk fér még oda.

Liverpool's Hungarian midfielder #08 Dominik Szoboszlai (L) greets Liverpool's Egyptian forward #11 Mohamed Salah before a penalty kick during the UEFA Champions League, round of 16 second leg football match between Liverpool and Galatasaray at Anfield in Liverpool, north-west England on March 18, 2026. (Photo by Paul ELLIS / AFP)
Szoboszlai és Szalah mezei fogynak legjobban
Fotó: PAUL ELLIS / AFP

A hagyományos dresszek az aktuális akció keretében 65 fontba kerülnek (plusz 15 font, ha egy-egy játékos nevét szeretnénk rárakni), de aki kicsit mélyebben a pénztárcájába nyúl, az különleges, aláírt mezeket is vehet. 

250 fontért (101 ezer forint) lehet dedikált Kerkez Milos-mezt venni, 

de ha ez sem enne elég, akkor be is lehet keretezni, ám ennek már 400 font (166 ezer forint) az ára. Az aláírt mezeknél maradva, a legkülönlegesebb egyértelműen az, amelyet az összes játékos dedikált: ezt 750 fontért lehet megvenni a boltban.

