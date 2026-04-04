Szoboszlai Dominik és a Liverpool nehéz idegenbeli mérkőzésre készül a Manchester City ellen az FA-kupa-negyeddöntő slágermeccsén. Nagy történetekben nincs hiány: Mohamed Szalah szeretné méltó módon lezárni kilenc elképesztő szezonját az Anfielden. A Manchester City talán a szezon egyik legjobb teljesítményét nyújtotta, amikor az Arsenal ellen dominálva 2–0-ra megnyerte a Ligakupa-döntőt a válogatott szünet előtt. A City továbbra is versenyben van azért, hogy megismételje a 2018–19-es szezonban elért történelmi bravúrját, amikor első csapatként megnyerte a hazai triplát (Ligakupa, FA-kupa, Premier League).

Szoboszlai Dominik előbb bombagólt lőtt, majd piros lapot kapott a két csapat legutóbbi meccsén

Szoboszlai Dominik és a Liverpool sorsdöntő napok előtt áll

A Liverpool számára viszont sorsdöntő tíz nap következik, ami akár Arne Slot jövőjét is meghatározhatja az Anfielden. Hiába vezette kevesebb mint egy éve 20. angol bajnoki címéig a csapatot, Slot óriási nyomás alatt áll. Mivel a Liverpool csak az ötödik helyen áll a Premier League-ben, az FA-kupa és a Bajnokok Ligája maradt az egyetlen esély a sikerre.

Minket érthetően Szoboszlai Dominik és Kerkez Milos játéka érdekel. A válogatott szünet után visszatérő liverpooliak közül Kerkez helyzete egyértelműbb, ugyanis Slot megint a jobbhátvéd posztján van gondban, így kérdés, mi lesz Szoboszlaival, aki megint pozíción kívül találhatja magát.

Szoboszlai eddig 10 meccset játszott a City ellen (négyet a Lipcse, hatot a Liverpool mezében), de a legemlékezetesebb éppen a legutóbbi volt, amikor február elején bombagólt lőtt Gianluigi Donnarumma kapujába szabadrúgásból – ezt később a hónap góljának is megválasztották –, majd később pirosat kapott, amikor jó barátja, Erling Haaland ellen szabálytalankodott. Az a piros lap is sok kérdést vetett fel, még Haaland sem értette, de ezzel ma már nem érdemes foglalkozni.

A februári 2–1-es manchesteri siker előtt a City novemberben is nyerni tudott, akkor 3–0-ra, hazai pályán. Az előző szezonban a Liverpool verte oda-vissza a Cityt, a második meccsen Szoboszlai gólt lőtt és gólpasszt adott, ezen a meccsen robbant be igazán Angliában, emlékezetes momentum volt, amikor meccs után a pályán rogyott össze, annyira kihajtotta magát. A magyar válogatott csapatkapitányának első angliai szezonjában két 1–1-es döntetlent játszottak a felek.