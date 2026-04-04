Szoboszlai Dominik és a Liverpool nehéz idegenbeli mérkőzésre készül a Manchester City ellen az FA-kupa-negyeddöntő slágermeccsén. Nagy történetekben nincs hiány: Mohamed Szalah szeretné méltó módon lezárni kilenc elképesztő szezonját az Anfielden. A Manchester City talán a szezon egyik legjobb teljesítményét nyújtotta, amikor az Arsenal ellen dominálva 2–0-ra megnyerte a Ligakupa-döntőt a válogatott szünet előtt. A City továbbra is versenyben van azért, hogy megismételje a 2018–19-es szezonban elért történelmi bravúrját, amikor első csapatként megnyerte a hazai triplát (Ligakupa, FA-kupa, Premier League).
Szoboszlai Dominik és a Liverpool sorsdöntő napok előtt áll
A Liverpool számára viszont sorsdöntő tíz nap következik, ami akár Arne Slot jövőjét is meghatározhatja az Anfielden. Hiába vezette kevesebb mint egy éve 20. angol bajnoki címéig a csapatot, Slot óriási nyomás alatt áll. Mivel a Liverpool csak az ötödik helyen áll a Premier League-ben, az FA-kupa és a Bajnokok Ligája maradt az egyetlen esély a sikerre.
Minket érthetően Szoboszlai Dominik és Kerkez Milos játéka érdekel. A válogatott szünet után visszatérő liverpooliak közül Kerkez helyzete egyértelműbb, ugyanis Slot megint a jobbhátvéd posztján van gondban, így kérdés, mi lesz Szoboszlaival, aki megint pozíción kívül találhatja magát.
Szoboszlai eddig 10 meccset játszott a City ellen (négyet a Lipcse, hatot a Liverpool mezében), de a legemlékezetesebb éppen a legutóbbi volt, amikor február elején bombagólt lőtt Gianluigi Donnarumma kapujába szabadrúgásból – ezt később a hónap góljának is megválasztották –, majd később pirosat kapott, amikor jó barátja, Erling Haaland ellen szabálytalankodott. Az a piros lap is sok kérdést vetett fel, még Haaland sem értette, de ezzel ma már nem érdemes foglalkozni.
A februári 2–1-es manchesteri siker előtt a City novemberben is nyerni tudott, akkor 3–0-ra, hazai pályán. Az előző szezonban a Liverpool verte oda-vissza a Cityt, a második meccsen Szoboszlai gólt lőtt és gólpasszt adott, ezen a meccsen robbant be igazán Angliában, emlékezetes momentum volt, amikor meccs után a pályán rogyott össze, annyira kihajtotta magát. A magyar válogatott csapatkapitányának első angliai szezonjában két 1–1-es döntetlent játszottak a felek.
Az összecsapás az egyiptomi Szalah miatt is érdekes: a válogatott szünet alatt jelentette be, hogy a szezon végén távozik. „Remélhetőleg a következő hetekben és hónapokban még különlegesebbé teheti az örökségét, hiszen még mindig van miért játszanunk, de legendaként fog távozni” – mondta Slot az eddig a klub mezében 255 gólos játékosról.
A 33 éves Szalah 2025 végén négy mérkőzésen át kimaradt a csapatból, ami arra utalt, hogy megromlott a kapcsolata Slottal és a klubbal. Az Afrika-kupáról visszatérve azonban szinte folyamatosan a kezdőcsapat tagja, és úgy tűnik, ismét elnyerte a holland edző bizalmát. „Az éhsége soha nem csökken – ez benne a legkülönlegesebb” – mondta Slot. „Rengeteg kiváló játékos van a világon, ő az elmúlt tíz év egyik legjobbja, és háromnaponta ilyen szinten teljesíteni, ilyen profizmussal és elkötelezettséggel… mindig gólt akar szerezni, mindig játszani akar. Ha három perccel a vége előtt lecseréled, azt mondja: talán még szerezhettem volna egy gólt.”
A válogatott szünet előtt a Liverpool 4–0-ra legyőzte a Galatasarayt a BL-ben, Szoboszlai itt is gólt szerzett, ezzel 4–1-es összesítéssel jutott tovább. Ezt azonban egy 2–1-es bajnoki vereség követte a Brighton ellen.
„Azt remélem és várom, hogy olyan csapat leszünk, mint a Galatasaray ellen” – mondta Slot. Erre szükség is lesz, mert a City megmutatta, milyen erős csapat, mennyi kiváló játékosuk van és milyen jó az edzőjük. Nagyon izgalmas meccs lesz.”
A Manchester City vezetőedzője, Pep Guardiola nem ülhet le a kispadra, mert eltiltották, miután megkapta hatodik sárga lapját a Newcastle elleni FA-kupa-meccsen, így éppen a Liverpool korábbi edzője irányíthatja majd a Cityt.
A két csapat eddig 220-szor találkozott:
- Liverpool győzelem: 110
- Manchester City győzelem: 62
- döntetlen: 58
A Manchester City csapatánál Josko Gvardiol továbbra sem bevethető sípcsonttörés miatt, Ruben Dias és John Stones játéka pedig kérdéses. Ha Dias nem játszhat, Khusanov vagy Nathan Aké léphet pályára Marc Guehi mellett. A kapuban várhatóan James Trafford kezd Gianluigi Donnarumma helyett.
A Liverpoolban Szalah izomsérülés miatt kihagyta a Brighton elleni meccset, de jelezte, hogy hétvégére felépülhet. Conor Bradley, Giovanni Leoni és Wataru Endo sérült, ahogy Alisson is. Jeremie Frimpong állapotát még vizsgálják, és ha nem tud játszani, Szoboszlai Dominik akár jobbhátvédként is szerepelhet. Jó hír, hogy a klubrekordot jelentő igazolás, Alexander Isak visszatért az edzésekhez, de valószínűleg még korai lenne a szerepeltetése.
Ez lesz a hetedik FA-kupa-mérkőzés a Manchester City és a Liverpool között. A City az első kettőből továbbjutott az 1955–56-os és az 1972–73-as szezonban, mindkét alkalommal újrajátszás után, ám azóta a Liverpool megnyerte az utolsó négy egymás elleni kupameccset, legutóbb a 2021–22-es elődöntőben, amely végül a legutóbbi FA-kupa-győzelmükhöz vezetett.
A Manchester City ebben a szezonban már oda-vissza legyőzte a Liverpoolt a Premier League-ben, és most először nyerhet három egymást követő meccset a Vörösök ellen minden sorozatot figyelembe véve 1937 márciusa óta.
A Manchester City megnyerte legutóbbi 17 hazai FA-kupa-mérkőzését, és egy újabb győzelemmel minden idők leghosszabb hazai győzelmi sorozatát állíthatná fel a sorozat történetében, megelőzve a Clapham Rovers 17 meccses szériáját, még a 19. század végéről.
A Manchester City-Liverpool meccs magyar idő szerint szombaton 13:45-kor kezdődik.
