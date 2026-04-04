Szombat délután folytatja Fa-kupa-menetelését a Liverpool, amely a kiírás negyeddöntőjében a Manchester City otthonában vívhatja ki a legjobb négy közé kerülést. Szoboszlai Dominik és Kerkez Milos együttesének ez lesz idénybeli harmadik találkozója Pep Guardioláék ellen, az eddigi mérleg két manchesteri siker, így kimondható, hogy nem a Vörösök az esélyesebbek.

Szoboszlai Dominik legutóbb gólt szerzett a Manchester City ellen

Szoboszlai Dominik és Kerkez Milos is a kezdőben

Arne Slot a pénteki sajtótájékoztatóján Mohamed Szalah távozásáról és a sérültek helyzetéről is nyilatkozott. A holland menedzser elmondta, hogy Alexander Isak ugyan visszatért a keretbe, de a kezdőcsapatba jelölni még korai lenne jelölni, míg az első számú kapus, Alisson jó pár hétig kényszerpihenőjét fogja tölteni. A jobbhátvédekről úgy nyilatkozott Slot, hogy nincs nyolc játékosa a pozícióban, de ő meg szeretné találni a megoldást.

„Frimpong együtt edzett velünk, és úgy tűnik, rendben van, de ő is azok közé tartozik, akikről a Brighton elleni meccs kapcsán beszéltem: még van egy lépcsőfok, amit meg kell lépnie, ha háromnaponta kell pályára lépni” − mondta a holland.

Úgy tűnik, Szoboszlait nem Frimpong, hanem Gomez mentette meg, és így ő lesz a jobbhátvéd a Manchester City-Liverpool FA-kupa-mérkőzésen.

A kezdőcsapatok:

Manchester City: Trafford − Nunes, Khusanov, Guéhi, O'Reilly − Rodri, Silva − Semenyo, Cherki, Doku − Haaland

Liverpool: Mamardashvili – Gomez, Van Dijk, Konaté, Kerkez – Gravenberch, C. Jones – Szalah, Szoboszlai, Wirtz – Ekitiké