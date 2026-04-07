Szoboszlai Dominik vállat vont és gesztikulált a drukkerek felé, ami nem aratott tetszést. Ezt követően csapattársa, Federico Chiesa tessékelte odébb. A mérkőzés után Szoboszlai önkritikusan nyilatkozott: „Nem ez volt a megfelelő mentalitás. Őszintén szólva egyikünk sem nyújtotta azt, amit kellett volna. Nehéz időszak ez, de össze kell tartanunk. Szerdán újabb esélyünk lesz, de a fejünkbe kell vésni, hogy ez nem az a szezon, ahogyan be szeretnénk fejezni.”

Fotó: PAUL ELLIS / AFP

Szoboszlai Dominik mellé állt a korábbi angol válogatott focista

Glen Johnson – aki 2009 és 2015 között 200 mérkőzésen lépett pályára a Liverpoolban – szerint Szoboszlai reakciója érthető volt.

„A szurkolóknak joguk volt dühösnek lenni, de a játékosoknak is” – mondta. „Nagy meccs volt, és súlyos vereséget szenvedtek. Ilyenkor az érzelmek felfokozottak, és amikor a játékosok reagálnak, az azért van, mert törődnek vele. Senki sem lehet elégedett egy ilyen eredmény után.”

Hozzátette, hogy a győzni akarásból fakadó szenvedély fontos, de kontroll alatt kell tartani: „Azok a játékosok, akik igazán sikeresek akarnak lenni, tele vannak szenvedéllyel. Néha ez túlcsordulhat, és negatív irányba mehet, de ezt a tulajdonságot nem szabad kiölni belőlük.”

Glen Johnson 54-szer volt angol válogatott

Fotó: KIRILL KUDRYAVTSEV / AFP

Johnson szerint az ilyen helyzetek kezelése elsősorban egyéni felelősség: „Ez nem Van Dijk vagy Slot feladata. Az ilyen reakciókat csak az adott játékos tudja kezelni. Lehet, hogy valaki odamegy és megnyugtatja, de végső soron mindenkinek saját magán kell dolgoznia. Mindenki átélt már ilyet az életben: mondunk vagy teszünk valamit hirtelen felindulásból, majd később megbánjuk. Ez az emberi természet része” – mondta Glen Johnson.

A Liverpool szerdán ismét pályára lép, amikor a Paris Saint-Germain vendége lesz a Bajnokok Ligája-negyeddöntő első mérkőzésén.