Védett ár

95-ös benzin piaci ár: 685 Ft, védett ár: 595 Ft, eltérés: -90 Ft / Gázolaj piaci ár: 780,5 Ft, védett ár: 615 Ft, eltérés: -165,5 Ft

A Liverpool korábbi játékosa, Glen Johnson védelmébe vette Szoboszlai Dominikot, miután a magyar középpályás heves szóváltásba keveredett a szurkolókkal a Manchester City elleni 4–0-s FA-kupa-vereséget követően. Szoboszlai Dominik a szombati negyeddöntő után odament a vendégszektorhoz az Etihad Stadionban, azonban láthatóan frusztrálta a szurkolók fogadtatása, amiért ő is heves gesztikulálásba kezdett.

Szoboszlai Dominik vállat vont és gesztikulált a drukkerek felé, ami nem aratott tetszést. Ezt követően csapattársa, Federico Chiesa tessékelte odébb. A mérkőzés után Szoboszlai önkritikusan nyilatkozott: „Nem ez volt a megfelelő mentalitás. Őszintén szólva egyikünk sem nyújtotta azt, amit kellett volna. Nehéz időszak ez, de össze kell tartanunk. Szerdán újabb esélyünk lesz, de a fejünkbe kell vésni, hogy ez nem az a szezon, ahogyan be szeretnénk fejezni.”

Szoboszlai Dominik mellé állt a korábbi liverpooli sztár
Fotó: PAUL ELLIS / AFP

Szoboszlai Dominik mellé állt a korábbi angol válogatott focista

Glen Johnson – aki 2009 és 2015 között 200 mérkőzésen lépett pályára a Liverpoolban – szerint Szoboszlai reakciója érthető volt.

„A szurkolóknak joguk volt dühösnek lenni, de a játékosoknak is” – mondta. „Nagy meccs volt, és súlyos vereséget szenvedtek. Ilyenkor az érzelmek felfokozottak, és amikor a játékosok reagálnak, az azért van, mert törődnek vele. Senki sem lehet elégedett egy ilyen eredmény után.”

Hozzátette, hogy a győzni akarásból fakadó szenvedély fontos, de kontroll alatt kell tartani: „Azok a játékosok, akik igazán sikeresek akarnak lenni, tele vannak szenvedéllyel. Néha ez túlcsordulhat, és negatív irányba mehet, de ezt a tulajdonságot nem szabad kiölni belőlük.”

Liverpool FC's football players Steven Gerrard (R) and Glen Johnson react during UEFA Europe League round of 32 football match between FC Zenit St. Petersburg and Liverpool FC in St. Petersburg on February 14, 2013. AFP PHOTO/KIRILL KUDRYAVTSEV (Photo by KIRILL KUDRYAVTSEV / AFP)
Glen Johnson 54-szer volt angol válogatott
Fotó: KIRILL KUDRYAVTSEV / AFP

Johnson szerint az ilyen helyzetek kezelése elsősorban egyéni felelősség: „Ez nem Van Dijk vagy Slot feladata. Az ilyen reakciókat csak az adott játékos tudja kezelni. Lehet, hogy valaki odamegy és megnyugtatja, de végső soron mindenkinek saját magán kell dolgoznia. Mindenki átélt már ilyet az életben: mondunk vagy teszünk valamit hirtelen felindulásból, majd később megbánjuk. Ez az emberi természet része” – mondta Glen Johnson.

A Liverpool szerdán ismét pályára lép, amikor a Paris Saint-Germain vendége lesz a Bajnokok Ligája-negyeddöntő első mérkőzésén.

