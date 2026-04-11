Live
Mobil AppHírlevél
OrigoNyíl
Témák
Az elmúlt 7 nap hírei Futball Csapat Egyéni Bulvár Made in America Forma-1-es hírek
Live
Mobil AppHírlevél
OrigoNyíl
Országgyűlési választás2026. április 12. Minden hír a választásról
Link másolása
Vágólapra másolva!
Egyes szurkolóknál még mindig a magyar labdarúgó-válogatott csapatkapitányának mutogatása a téma. Szoboszlai Dominik a Manchester City ellen elbukott FA-kupa-mérkőzés után megköszönte a szurkolást, majd látszólag számonkérően buzdította a drukkereket a szurkolásra, s tettét azóta sem felejtették el.

Kulcsfontosságú bajnoki mérkőzésre készül a Liverpool, amely az angol Premier League 32. fordulójának szombat esti találkozóján a Fulham ellen lép pályára. Szoboszlai Dominik és Kerkez Milos csapata nagyon nincs könnyű helyzetben, hiszen a megalázó FA-kupa kiesés után a Bajnokok Ligája-negyeddöntőjében is jelentős hátrányt szedett össze a Paris Saint-Germain otthonában, most pedig a bajnokságban kellene bizonyítania.

Szoboszlai Dominik vélhetően a Fulham ellen is kezdő lesz
Szoboszlai Dominik vélhetően a Fulham ellen is kezdő lesz
Fotó: NEWS IMAGES / NurPhoto

Még mindig Szoboszlai Dominik viselkedése a téma

Rengeteg szurkoló haragudott meg a magyar labdarúgó-válogatott csapatkapitányára, miután a Manchester City ellen elveszített FA-kupa mérkőzést követően látszólag számonkérte a drukkereket a szurkolásra, viszont a tette inkább olaj volt a tűzre.

Nem is kellett több az elégedetlen drukkereknek, rögtön megkérdőjelezték a csapatkapitányi képességeit, míg mások a távozását követelték. Szoboszlai gesztusa egyértelműen csak olaj volt a tűzre, és nagyon úgy néz ki, hogy egyes szurkolók továbbra sem tudnak túllépni a történteken. A French Scousers nevű X-oldal pénteken fel is töltött egy képet, amelyen egy liverpooli játékosokat bíráló transzparens látható, a főszerepben a magyar középpályással.

Hűség? Bennetek semmi sincs. Nincs küzdés. Nincs erőfeszítés. Nincs szenvedély. És ti beszéltek hűségről? Te egy hét alatt többet keresel, mint amennyit némelyikünk egy év alatt − olvasható.

A poszt alatt több liverpooli szurkoló is ellenszenvét fejezte ki az elkészített transzparens miatt, sőt egyesek Szoboszlait is megvédték, mivel véleményük szerint ő az egyetlen futballista, aki tényleg mindent megtesz a csapatért.

Az említett szurkolói oldal hozzátette, hogy a fotón látható transzparens látható lesz a Liverpool Fulham elleni bajnoki mérkőzésén, amelyet 18:30-tól rendeznek meg az Anfielden.

  • Kapcsolódó tartalom

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!
Országgyűlési választás2026. április 12. Minden hír a választásról