Kulcsfontosságú bajnoki mérkőzésre készül a Liverpool, amely az angol Premier League 32. fordulójának szombat esti találkozóján a Fulham ellen lép pályára. Szoboszlai Dominik és Kerkez Milos csapata nagyon nincs könnyű helyzetben, hiszen a megalázó FA-kupa kiesés után a Bajnokok Ligája-negyeddöntőjében is jelentős hátrányt szedett össze a Paris Saint-Germain otthonában, most pedig a bajnokságban kellene bizonyítania.

Szoboszlai Dominik vélhetően a Fulham ellen is kezdő lesz

Még mindig Szoboszlai Dominik viselkedése a téma

Rengeteg szurkoló haragudott meg a magyar labdarúgó-válogatott csapatkapitányára, miután a Manchester City ellen elveszített FA-kupa mérkőzést követően látszólag számonkérte a drukkereket a szurkolásra, viszont a tette inkább olaj volt a tűzre.

Szoboszlai frustrated with the few Liverpool fans who stayed till the end. Bring him to the Etihad. pic.twitter.com/ml1d5SoUJU — Geronimo Morgans (@GeronimoMorgans) April 4, 2026

Nem is kellett több az elégedetlen drukkereknek, rögtön megkérdőjelezték a csapatkapitányi képességeit, míg mások a távozását követelték. Szoboszlai gesztusa egyértelműen csak olaj volt a tűzre, és nagyon úgy néz ki, hogy egyes szurkolók továbbra sem tudnak túllépni a történteken. A French Scousers nevű X-oldal pénteken fel is töltött egy képet, amelyen egy liverpooli játékosokat bíráló transzparens látható, a főszerepben a magyar középpályással.

Hűség? Bennetek semmi sincs. Nincs küzdés. Nincs erőfeszítés. Nincs szenvedély. És ti beszéltek hűségről? Te egy hét alatt többet keresel, mint amennyit némelyikünk egy év alatt − olvasható.

A poszt alatt több liverpooli szurkoló is ellenszenvét fejezte ki az elkészített transzparens miatt, sőt egyesek Szoboszlait is megvédték, mivel véleményük szerint ő az egyetlen futballista, aki tényleg mindent megtesz a csapatért.

Voilà une bannière qui sera présente à Anfield aujourd’hui pour critiquer la réaction de Szoboszlai après le match face à Manchester City :



« Loyauté ?⁰Vous n’avez aucune combativité.⁰Aucun effort.⁰Aucune passion.

Et vous parlez de loyauté ?⁰Vous gagnez en une semaine plus… pic.twitter.com/79RWA7Mys0 — 𝗙𝗿𝗲𝗻𝗰𝗵 𝗦𝗰𝗼𝘂𝘀𝗲𝗿𝘀 🇲🇫 (@FrenchScousers) April 10, 2026

Az említett szurkolói oldal hozzátette, hogy a fotón látható transzparens látható lesz a Liverpool Fulham elleni bajnoki mérkőzésén, amelyet 18:30-tól rendeznek meg az Anfielden.