Kulcsfontosságú bajnoki mérkőzésre készül a Liverpool, amely az angol Premier League 32. fordulójának szombat esti találkozóján a Fulham ellen lép pályára. Szoboszlai Dominik és Kerkez Milos csapata nagyon nincs könnyű helyzetben, hiszen a megalázó FA-kupa kiesés után a Bajnokok Ligája-negyeddöntőjében is jelentős hátrányt szedett össze a Paris Saint-Germain otthonában, most pedig a bajnokságban kellene bizonyítania.
Még mindig Szoboszlai Dominik viselkedése a téma
Rengeteg szurkoló haragudott meg a magyar labdarúgó-válogatott csapatkapitányára, miután a Manchester City ellen elveszített FA-kupa mérkőzést követően látszólag számonkérte a drukkereket a szurkolásra, viszont a tette inkább olaj volt a tűzre.
Nem is kellett több az elégedetlen drukkereknek, rögtön megkérdőjelezték a csapatkapitányi képességeit, míg mások a távozását követelték. Szoboszlai gesztusa egyértelműen csak olaj volt a tűzre, és nagyon úgy néz ki, hogy egyes szurkolók továbbra sem tudnak túllépni a történteken. A French Scousers nevű X-oldal pénteken fel is töltött egy képet, amelyen egy liverpooli játékosokat bíráló transzparens látható, a főszerepben a magyar középpályással.
Hűség? Bennetek semmi sincs. Nincs küzdés. Nincs erőfeszítés. Nincs szenvedély. És ti beszéltek hűségről? Te egy hét alatt többet keresel, mint amennyit némelyikünk egy év alatt − olvasható.
A poszt alatt több liverpooli szurkoló is ellenszenvét fejezte ki az elkészített transzparens miatt, sőt egyesek Szoboszlait is megvédték, mivel véleményük szerint ő az egyetlen futballista, aki tényleg mindent megtesz a csapatért.
Az említett szurkolói oldal hozzátette, hogy a fotón látható transzparens látható lesz a Liverpool Fulham elleni bajnoki mérkőzésén, amelyet 18:30-tól rendeznek meg az Anfielden.
