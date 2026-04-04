Szombat délutáni FA-kupa-negyeddöntőt Szoboszlai Dominik és Kerkez Milos is végigjátszotta a Liverpool együttesében, amely szezonbeli legnagyobb különbségű vereségét szenvedte el.

A találkozó legjobbja a mesterhármasig jutó Erling Haaland volt, aki pályafutása 28. tripláját szerezte a Liverpool elleni meccsen.

A lefújás után a Liverpool együtteséből Szoboszlai Dominik állt oda elsőként a TNT Sports kamerája elé.

Amikor csinálsz valamit, de nincs eredménye, akkor az nem sok értelmet nyer. Voltak helyzeteink, de kihagytuk őket, aztán kaptunk egy szerintem könnyű büntetőt. Itt nagyon nehéz nyerni. Egygólos hátránynál még hiszel benne, de 2-0-nál már kevésbe. A mi hibánk, hogy a félidőre úgy mentünk be, hogy az utolsó percben kaptunk még egy gólt”

– értékelt Szoboszlai, aki hangsúlyozta, hogy ennyi gólt nem lehet bekapni ezen a szintem.

„2-0 után már kisebb az esélyed, de amikor kijössz a félidőről, meg akarod mutatni, hogy képes vagy visszajönni a meccsbe. Aztán kapsz egy harmadik gólt, onnantól kezdve már nincs esély a visszatérésre. Nem volt bennünk elég küzdőszellem és a mentalitásunk sem volt a helyén. Őszintén szólva egyikünk sem volt ott fejben maximálisan. Jó kérdés, hogy mindez miért hiányzott ma. Őszinte leszek, nehéz most a szavakat találni. Nagyon akartuk ezt a meccset, a vége mégis 4-0-s vereség lett” – tette hozzá letörten a magyar középpályás.

Szoboszlai Dominik végigjátszotta a Manchester City elleni mérkőzést

Szoboszlai a mérkőzés után a Spíler TV helyszínen tartózkodó stábjának is nyilatkozott.

A második gól volt a fordulópont. Egy perc volt hátra a félidőből, bemehettünk volna 1-0-val a szünetre, de nem. Kevés csapat tud innen visszajönni a City ellen idegenben. Nem lehet kifogás a válogatott szünet, ők is játszottak. Ha nem állsz készen, szólsz és a padon kezdesz. Ez nem az volt, hogy fáradtak voltunk, 12:45-kor játszunk vagy ez az FA-kupa. Ezek mind kifogások, ma a jobb csapat nyert. Az első félidőben megvoltak a helyzeteink, ott el kellett volna döntenünk a meccset”

– mondta a magyar válogatott csapatkapitánya, aki ezt követően kemény kritikát fogalmazott meg.