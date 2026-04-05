A szombat délutáni mérkőzés a legnagyobb rangadónak indult az FA-kupa negyeddöntői közül, azonban kivégzés lett a vége. Szoboszlai Dominik és Kerkez Milos is kezdett a Liverpoolban, amely az első félidőben jól futballozott a Manchester City otthonában, de a helyzeteit nem tudta gólra váltani.

Ezzel szemben Pep Guardiola csapata az első két lehetőségéből két gólt szerzett az első felvonásban, ezzel óriási lépést téve a továbbjutás felé. A fordulás után a Liverpool bent ragadt az öltözőben, a Manchester City pedig a triplázó Erling Haaland vezérletével már szűk egy óra elteltével négygólos előnyre tett szert.

A Pool rossz napot fogott ki, amire ékes bizonyíték, hogy Michael Oliver játékvezető a 90. perc leteltével azonnal lefújta a Manchester City-Liverpool meccset, hogy ezzel is megkegyelmezzen a Mersey-parti csapatnak, amely szezonbeli legnagyobb különbségű vereségét szenvedte el.

A Liverpool-szurkolók a találkozó 60. percében elindultak haza, amikor a csapat már négygólos hátrányban volt, így érthető, hogy a találkozó után a csapattal kiemelten foglalkozó portálok senkinek sem adtak kiemelkedő osztályzatot a Mersey-parti csapatból.

A This is Anfield portálon csak három játékos kapott 5-ösnél jobb értékelést, köztük volt a magyar válogatott Kerkez Milos. Róla azt írták, hogy ha a csapattársai is hasonló mentalitással játszottak volna, akkor nem verték volna meg a Liverpoolt ilyen megalázó módon. Szoboszlaival kapcsolatban azt írták, hogy az idei szezonban ő a Liverpool legjobb játékosa, de ebbe a meccsbe sehogy sem tudott bekapcsolódni.

A Liverpool Echo szintén 6-os osztályzatot adott Kerkeznek. A magyar balhátvédről azt írták, hogy az első negyedórában megnehezítette a dolgát Rayan Cherkinek, mellette pedig aktívan segítette a Liverpool támadásait is. Szoboszlai 5-öst kapott a portáltól. Róla azt írták, hogy mostanában korántsem olyan meghatározó, és nehéz emlékezni bármilyen érdemi megmozdulására a tízes pozícióból.