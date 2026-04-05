A szombat délutáni mérkőzés a legnagyobb rangadónak indult az FA-kupa negyeddöntői közül, azonban kivégzés lett a vége. Szoboszlai Dominik és Kerkez Milos is kezdett a Liverpoolban, amely az első félidőben jól futballozott a Manchester City otthonában, de a helyzeteit nem tudta gólra váltani.
Ezzel szemben Pep Guardiola csapata az első két lehetőségéből két gólt szerzett az első felvonásban, ezzel óriási lépést téve a továbbjutás felé. A fordulás után a Liverpool bent ragadt az öltözőben, a Manchester City pedig a triplázó Erling Haaland vezérletével már szűk egy óra elteltével négygólos előnyre tett szert.
Szoboszlai Dominik észrevehetetlen volt, Kerkez Milos megoldhatatlan feladatot kapott
A Pool rossz napot fogott ki, amire ékes bizonyíték, hogy Michael Oliver játékvezető a 90. perc leteltével azonnal lefújta a Manchester City-Liverpool meccset, hogy ezzel is megkegyelmezzen a Mersey-parti csapatnak, amely szezonbeli legnagyobb különbségű vereségét szenvedte el.
A Liverpool-szurkolók a találkozó 60. percében elindultak haza, amikor a csapat már négygólos hátrányban volt, így érthető, hogy a találkozó után a csapattal kiemelten foglalkozó portálok senkinek sem adtak kiemelkedő osztályzatot a Mersey-parti csapatból.
A This is Anfield portálon csak három játékos kapott 5-ösnél jobb értékelést, köztük volt a magyar válogatott Kerkez Milos. Róla azt írták, hogy ha a csapattársai is hasonló mentalitással játszottak volna, akkor nem verték volna meg a Liverpoolt ilyen megalázó módon. Szoboszlaival kapcsolatban azt írták, hogy az idei szezonban ő a Liverpool legjobb játékosa, de ebbe a meccsbe sehogy sem tudott bekapcsolódni.
A Liverpool Echo szintén 6-os osztályzatot adott Kerkeznek. A magyar balhátvédről azt írták, hogy az első negyedórában megnehezítette a dolgát Rayan Cherkinek, mellette pedig aktívan segítette a Liverpool támadásait is. Szoboszlai 5-öst kapott a portáltól. Róla azt írták, hogy mostanában korántsem olyan meghatározó, és nehéz emlékezni bármilyen érdemi megmozdulására a tízes pozícióból.
A liverpool.com szintén 6-os osztályzatot adott Kerkeznek. Azt írják róla, hogy amikor Antoine Semenyo játszott az oldalán, megoldotta a védekezést és gyakran előre is tudott törni. Később azonban Rayan Cherki már problémákat okozott neki, és talán szerencséje is volt, hogy az első félidőben nem ítéltek tizenegyest ellene, amikor kétes körülmények között szerelte a francia középpályást. Szoboszlai 6-os értékelést kapott a portáltól. Vele kapcsolatban arról írnak, hogy az idei szezonban kulcsfontosságú volt a magyar játékos lendülete a Liverpool középpályáján. Ezen a meccsen viszont nem tudott hatással lenni a játékra a támadóharmadban, és azt sem tudta megakadályozni, hogy a Manchester City a második félidőben átgázoljon a Liverpoolon.
A goal.com angol nyelvű kiadása 5-ös osztályzatot Kerkeznek. Azt írják, hogy a magyar válogatott balhátvéd eleinte jól teljesített Semenyo és Cherki ellen, de végül felülkerekedett rajta a City két legkreatívabb játékosa. Szoboszlai is 5-öst kapott. Vele kapcsolatban azt emelik ki, hogy a jobb oldalon jól segítette Joe Gomezt a Jérémy Doku elleni védekezésben, ez viszont korlátozta a támadójátékra kifejtett hatását.
Az express.co.uk portál 5-öst adott Kerkeznek. Azt írják, hogy az első félidőben szerencséje volt, hogy nem fújtak ellene tizenegyest, mellette pedig nehezen boldogult Cherkivel és Semenyóval, akik folyamatosan az ő oldalán kombináltak. Szoboszlai szintén 5-öst kapott. Róla csak annyit írtak, hogy ezen a meccsen nem tudta érvényesíteni azt a domináns játékát, ami az idei szezonban jellemezte őt.
A Liverpool legközelebb szerdán lép pályára a BL-címvédő Paris Saint-Germain otthonában a Bajnokok Ligája negyeddöntőjének első mérkőzésén.
