Hajrájához közeledik a labdarúgó Premier League 2025-2026-os idénye, amely megannyi izgalmat és csalódást is tartogatott a szurkolóknak. A bajnoki cím kérdése még egyáltalán nem dőlt el, ugyanez igaz a kiesőkre is, hiszen a 16. helyezett Nottingham Foresthez képest mindössze három pontra van a Tottenham, amely jelen állás szerint búcsúzni kényszerül az élvonaltól. Szoboszlai Dominik és Kerkez Milos csapata, a Liverpool címvédőként vághatott neki a mostani küzdelemnek, azonban Arne Slot csapatának egyetlen célja az lehet, hogy sikerüljön a BL-indulás.

Szoboszlai Dominik a legjobbak között

Fotó: NEWS IMAGES / NurPhoto

Ennek apropóján az ESPN elhatározta, hogy elkészíti a Premier League top 50-es listáját, a rangsor alapelve pedig az volt, hogy kik tettek a legtöbbet a csapatuk eredményességéért.

Szoboszlai Dominik a legjobb liverpooli

A cikk szerzője rögtön kiemelte, hogy a Liverpool francia támadója, Hugo Ekitiké a legjobbak között szerepelt volna, azonban a nemrégiben összeszedett Achilles-ín szakadása miatt nem kerülhetett fel a listára. Csapattársa, Mohamed Szalah indítja a listát, a szezon végén távozó klublegenda az 50. helyet kapta meg, amit annak köszönhet, hogy régen látott visszaesést mutatott az előző évekhez képest.

A toplistához a Manchester City (10), az Arsenal (7) és a Liverpool (5) adta a legtöbb játékost, utóbbit Szoboszlai Dominik képviselte a legelőkelőbb, kilencedik pozícióban. A magyar labdarúgó-válogatott csapatkapitányának értékelésénél a Tottenham csapatépítését hozták fel, amely hiába igazolt atletikus játékosokat, a passzkészségük hiánya miatt könnyen lehet, hogy ez a londoniak kiesését eredményezi.

Az olyan játékosok, mint Szoboszlai Dominik hihetetlen ritkák. Ő az egyetlen játékos a Premier League-ben, akinek a maximális sebessége és a passzpontossága is a legjobb harmincban szerepel”

− olvasható az oldalon.

Here is EVERY free-kick Dominik Szoboszlai has taken this season 🎯



He added yet another long-range goal against Spurs! pic.twitter.com/kQRSmzHQji — Premier League (@premierleague) March 15, 2026

Kevesen előzték be a magyar középpályást

Szoboszlainál nem talált jobb liverpooli futballistát az ESPN, egyedül ő kerülhetett be a legjobb tízbe, megelőzve Gabrielt. A magyar játékosnál egyetlen Chelsea-játékos, Moisés Caicedo tett többet a csapatáért, a többi jelöltet az Arsenal és a Manchester City játékosai adják, míg a lista tetejére a Vörös Ördögök kulcsembere, Bruno Fernandes került fel.

Ami a Vörösöket illeti, Szalah az 50., Florian Wirtz a 22., Ryan Gravenberch a 20., Virgil van Dijk pedig a 13. helyet kapta meg.

Az ESPN toplistája, a legjobbak:

Bruno Fernandes (Manchester United) Erling Haaland (Manchester City) Declan Rice (Arsenal) William Saliba (Arsenal) Bukayo Saka (Arsenal)

... 9. Szoboszlai Dominik (Liverpool)