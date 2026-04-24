A magyar válogatott csapatkapitánya elképesztő idényt fut a Liverpool csapatában. Szoboszlai Dominik olyan elismerésben részesül, amelyben magyar játékos a korábbiakban soha.
Szoboszlai Dominik a szezon csapatában
Az EA Sports minden évben kiadja a legerősebb bajnokságok legerősebb csapatait. Az FC 26 játék Ultimate Team módjában pedig a Premier League legerősebb kezdőjében helyet kapott Szoboszlai Dominik is.
A Liverpool sztárja egy kimondottan univerzális kártyát kapott: négy poszton is bevethető, valamint 94-es összértékeléssel rendelkezik. Emellett 91-es gyorsaság, 94-es lövés, 94-es passz, 96-os cselezés, 85-ös védekezés és 90-es fizika olvasható le a lapról.
Szoboszlai már korábban is kapott kiváló kártyákat, de alighanem, a szurkolók ennek örülnek a legjobban.
A magyar válogatott középpályása eddig 31 meccsen játszott a Premier League most futó szezonjában: 5 gól mellett 4 gólpasszt is kiosztott, összesen pedig 2783 percet töltött a pályán.
A szezon csapata a Premier League-ben az EA FC 26-ban,
kapus, védők:
Gianluigi Donnarumma (95) - Manchester City
Jurrien Timber (93) - Arsenal
William Saliba (95) - Arsenal
Gabriel (96) - Arsenal
Marc Cucurella (93) - Chelsea
középpályások:
Dominik Szoboszlai (94) - Liverpool
Declan Rice (96) - Arsenal
Bruno Fernandes (97) - Manchester United
támadók:
Rayan Cherki (93)- Manchester City
Erling Haaland (96) - Manchester City
Antoine Semenyo (94) - Manchester City
cserék:
David Raya (93), Reece James (91), Virgil van Dijk (95), Lewis Hall (90), Granit Xhaka (91), James Garner (90), Bruno Guimaraes (92), Enzo Fernandez (93), Hugo Ekitike (93), Joao Pedro (92), Igor Thiago (92)