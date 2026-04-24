A magyar válogatott csapatkapitánya elképesztő idényt fut a Liverpool csapatában. Szoboszlai Dominik olyan elismerésben részesül, amelyben magyar játékos a korábbiakban soha.

Szoboszlai Dominik a szezon csapatában

Fotó: Adam Vaughan / MTI/EPA

Az EA Sports minden évben kiadja a legerősebb bajnokságok legerősebb csapatait. Az FC 26 játék Ultimate Team módjában pedig a Premier League legerősebb kezdőjében helyet kapott Szoboszlai Dominik is.

A Liverpool sztárja egy kimondottan univerzális kártyát kapott: négy poszton is bevethető, valamint 94-es összértékeléssel rendelkezik. Emellett 91-es gyorsaság, 94-es lövés, 94-es passz, 96-os cselezés, 85-ös védekezés és 90-es fizika olvasható le a lapról.

Szoboszlai már korábban is kapott kiváló kártyákat, de alighanem, a szurkolók ennek örülnek a legjobban.

A magyar válogatott középpályása eddig 31 meccsen játszott a Premier League most futó szezonjában: 5 gól mellett 4 gólpasszt is kiosztott, összesen pedig 2783 percet töltött a pályán.

A szezon csapata a Premier League-ben az EA FC 26-ban,

kapus, védők:

Gianluigi Donnarumma (95) - Manchester City

Jurrien Timber (93) - Arsenal

William Saliba (95) - Arsenal

Gabriel (96) - Arsenal

Marc Cucurella (93) - Chelsea

középpályások:

Dominik Szoboszlai (94) - Liverpool

Declan Rice (96) - Arsenal

Bruno Fernandes (97) - Manchester United

támadók:

Rayan Cherki (93)- Manchester City

Erling Haaland (96) - Manchester City

Antoine Semenyo (94) - Manchester City

cserék:

David Raya (93), Reece James (91), Virgil van Dijk (95), Lewis Hall (90), Granit Xhaka (91), James Garner (90), Bruno Guimaraes (92), Enzo Fernandez (93), Hugo Ekitike (93), Joao Pedro (92), Igor Thiago (92)