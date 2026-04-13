Rendkívüli

Jön az űrháború, döbbenetes dologra készül Ukrajna

Országgyűlési választás2026. április 12.
Kedden és szerdán folytatódnak a labdarúgó Bajnokok Ligája küzdelmei a negyeddöntők visszavágóival. A Liverpool-PSG visszavágó előtt Szoboszlai Dominik és Arne Slot tartott közösen sajtótájékoztatót.

Szoboszlai Dominik és Arne Slot álltak az újságírók és a médiamunkások rendelkezésére a PSG elleni, keddi Bajnokok Ligája negyeddöntőt megelőző sajtótájékoztatón. A liverpooliak 2-0-ás hátrányból várják a mérkőzést, nem lesz egyszerű a Vörösök dolga a címvédő ellen, de nem feltartott kézzel mennek majd a csatába.

Szoboszlai Dominik és a Liverpool is alig találkozott a labdával a párizsi BL-meccsen
Fotó: Ibrahim Ezzat/NurPhoto via AFP

Szoboszlai Dominik mindent belead majd a csapattársakkal

A középpályás első kérdésként megkapta, mennyire hisz a PSG elleni párharc megfordításában: "Teljesen bízom benne, mert tudom, mire vagyunk képesek, és milyen játékosok vagyunk, milyen a mentalitásunk. Ezt már sokszor bebizonyítottuk, és pontosan erre lesz szükségünk holnap... Mindent beleadunk, és a legjobbunkat nyújtjuk az első perctől a 90-ig, vagy talán a 120, 125-ig. Készen állok arra, hogy holnap a pályán haljak meg, és ezt az összes játékos nevében mondhatom. Annyira akarjuk, és annyira dolgozunk a továbbjutásért. Az Anfieldben bármi megtörténhet... Ha összehasonlítjuk a PSG-t a korábbi évek csapatával… nagyon más a helyzet: vannak szupersztárjaik, de nem akkorák, mint mondjuk Messi, Mbappé vagy Neymar. Most más típusú játékosokkal, más rendszerrel és másfajta futballstílussal rendelkeznek. Nehéz ellenük játszani, amikor ilyen magabiztosak, mint most. Szóval, ahogy már mondtam, mi több mint készen állunk... Az Anfield holnap hatalmas plusz hatást fog jelentni nekünk. Ezt már többször is láthattuk az idei és a tavalyi szezonban is; nem csupán a 11 játékosról és a cserejátékosokról van szó, hanem az egész stadionról, és mi tudjuk, milyen érzés a Liverpoolban játszani ezekkel a szurkolókkal az Anfieldben. Nincs szükségünk további motivációra."

Az Etihadban történt szurkolói incidens kapcsán azt mondta Szoboszlai: "Hogy tisztázzuk: félreértés történt köztem és a szurkolók között, nem rossz szándékkal mondtam, amit mondtam. Tudom, mit jelentenek a szurkolók ennek a klubnak. Játékosként mindent megteszünk értük és magunkért. Ha félreértés volt, akkor bocsánatot kérek, ők is érezhetik, hogy nem érzem magam jobbnak náluk, pontosan ugyanúgy érzek, mint ők. Velük vagyok, és mi velük vagyunk, remélhetőleg ők is velünk vannak."

A magyar válogatott csapatkapitánya után a vezetőedző, Arne Slot következett.

Cikkünk folyamatosan frissül...

 

