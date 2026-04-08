Szoboszlai Dominik és Kerkez Milos együttese a szezon egyik legfontosabb szakaszában került gödörbe. A Liverpool a legutóbbi öt mérkőzéséből csak egyet tudott megnyerni, múlt hétvégén pedig a szezonbeli legsúlyosabb vereségét szenvedte el az FA-kupa negyeddöntőjében a Manchester City otthonában.
A manchesteri találkozó nem is feltétlenül az eredmény miatt kapott nagy visszhangot, hanem mert a Liverpool-szurkolók egy része már a találkozó 60. percben elindult hazafelé, akik pedig a végéig maradtak, azok a lefújás után számonkérték a játékosokat, köztük Szoboszlait is, aki ki is mutogatott a liverpooli fanatikusoknak.
Szoboszlai Dominik és Kerkez Milos is kezdett a Liverpoolban
A hétvégi fiaskó után Szoboszlai rengeteg kritikát kapott, voltak, akik a vezetői képességeit is megkérdőjelezték a magyar középpályásnak, így a Paris Saint-Germain elleni BL-meccsen mindenki árgus szemekkel figyelte őt.
A Liverpoolra rendkívül nehéz feladat várt, mert a szezon legnagyobb kudarca után a Bajnokok Ligája címvédő otthonában kellett volna javítani, mindezt úgy, hogy a francia csapat láthatóan tavaszra időzítette a bombaformáját. Luis Enrique együttese az előző körben 8-2-es összesítéssel búcsúztatta a klubvilágbajnok Chelsea-t, mellette pedig magabiztosan vezeti a francia bajnokságot is.
A PSG a Safanov – Hakimi, Marquinhos, Pacho, Nuno Mendes – Zaïre-Emery, Vitinha, João Neves – Doué, Dembélé, Kvarachelia összeállításban lépett pályára, míg a Liverpool a Mamardasvili – Gomez, Konaté, Van Dijk, Kerkez – Gravenberch, Mac Allister – Frimpong, Szoboszlai, Wirtz – Ekitiké kezdővel futott ki a Parc des Princes stadion gyepszőnyegére.
A Paris Saint-Germain-Liverpool mérkőzés gyászszünettel indult, ugyanis kedden elhunyt Mircea Lucescu, a román labdarúgás történetének egyik legsikeresebb edzője. A találkozó elején a párizsi csapat vette magához a kezdeményezést, a Liverpool pedig az előzetesen megadott kezdővel ellentétben nem négy, hanem öt védővel védekezett.
Az első tíz percben a Liverpool át sem lépte a félpályát, a Paris Saint-Germain pedig 87%-ban birtokolta a labdát. Az első lehetőségre a 10. percig kellett várni. Ekkor egy gyors kontratámadás végén az aranylabdás Ousmane Dembélé cipelte fel a labdát, kitette a jobbján érkező Désiré Douénak, a francia válogatott támadó 15 méteres lövését azonban a bevetődő Szoboszlai blokkolni tudta.
Egy perccel később viszont egy szerencsés góllal előnybe került a párizsi csapat. Doué kapott labdát a tizenhatos bal oldalon, befordult, majd a 14 méteres lövése megpattant Ryan Gravenberch sarkán, ez pedig teljesen becsapta a kapujából kijjebb helyezkedő Giorgi Mamardasvilit (1-0).
A bekapott gól után a PSG átadta a területet a Liverpoolnak, az angol csapat pedig elkezdett rohamozni, de komoly helyzetet sokáig nem tudott kialakítani. Az első vendéglehetőségre egészen a 20. percig kellett várni, ekkor egy szögletvariáció végén Szoboszlai tekerte középre a labdát, amelyre nagy meglepetésre Kerkez Milos robbant be, de a magyar válogatott védő nem tudott fejelni, mert a kapujából remek ütemben kilépő Matvej Szafonov öklözve tisztázni tudott.
Ezt követően valamivel többet volt a labda a Liverpoolnál, a 30. percben pedig ígéretes helyzetet alakított ki az angol csapat. Jeremie Frimpong ment el a jobb szélen, egy az egyben megverte Nuno Mendest majd a középre tett labdájával Szoboszlait kereste, de Warren Zaïre-Emery megszerezte azt a magyar középpályás elől.
A 32. percben a párizsiak veszélyeztettek. Egy szép támadás végén a georgiai Hvicsa Kvarachelia célozta meg 15 méterről a jobb alsót, azonban Mamardasvili egy parádés vetődéssel hatalmasat mentett.
Bajnokok Ligája, negyeddöntő, első mérkőzés:
Paris Saint-Germain (francia)-Liverpool (angol) 1-0
gólszerző: Doué (11.)
- kapcsolódó cikkek: