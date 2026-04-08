Szijjártó Péter: Újabb titkosszolgálati akció, ezúttal iráni telefonhívás + videó

Szerdán este a labdarúgó Bajnokok Ligája negyeddöntőjének első mérkőzésén az angol bajnok Liverpool a BL-címvédő Paris Saint-Germain otthonában lép pályára. Szoboszlai Dominik és Kerkez Milos is kezdőként lép pályára az angol bajnokcsapatban, amely az utóbbi hetekben mély gödörbe került, így már csak egy esetleges Bajnokok Ligája-győzelemmel menthetné meg a szezonját. Folyamatosan frissülő összefoglalónkban kövessék velünk élőben a mérkőzést!

Szoboszlai Dominik és Kerkez Milos együttese a szezon egyik legfontosabb szakaszában került gödörbe. A Liverpool a legutóbbi öt mérkőzéséből csak egyet tudott megnyerni, múlt hétvégén pedig a szezonbeli legsúlyosabb vereségét szenvedte el az FA-kupa negyeddöntőjében a Manchester City otthonában. 

Szoboszlai Dominik együttese megsemmisítő vereséget szenvedett
Szoboszlai Dominik rengeteg kritikát kapott a Manchester City elleni négygólos vereség után
Fotó: Mark Cosgrove/News Images/NurPhoto via AFP

A manchesteri találkozó nem is feltétlenül az eredmény miatt kapott nagy visszhangot, hanem mert a Liverpool-szurkolók egy része már a találkozó 60. percben elindult hazafelé, akik pedig a végéig maradtak, azok a lefújás után számonkérték a játékosokat, köztük Szoboszlait is, aki ki is mutogatott a liverpooli fanatikusoknak

Szoboszlai Dominik és Kerkez Milos is kezdett a Liverpoolban

A hétvégi fiaskó után Szoboszlai rengeteg kritikát kapott, voltak, akik a vezetői képességeit is megkérdőjelezték a magyar középpályásnak, így a Paris Saint-Germain elleni BL-meccsen mindenki árgus szemekkel figyelte őt. 

A Liverpoolra rendkívül nehéz feladat várt, mert a szezon legnagyobb kudarca után a Bajnokok Ligája címvédő otthonában kellett volna javítani, mindezt úgy, hogy a francia csapat láthatóan tavaszra időzítette a bombaformáját. Luis Enrique együttese az előző körben 8-2-es összesítéssel búcsúztatta a klubvilágbajnok Chelsea-t, mellette pedig magabiztosan vezeti a francia bajnokságot is.

A PSG a Safanov – Hakimi, Marquinhos, Pacho, Nuno Mendes – Zaïre-Emery, Vitinha, João Neves – Doué, Dembélé, Kvarachelia összeállításban lépett pályára, míg a Liverpool a Mamardasvili – Gomez, Konaté, Van Dijk, Kerkez – Gravenberch, Mac Allister – Frimpong, Szoboszlai, Wirtz – Ekitiké kezdővel futott ki a Parc des Princes stadion gyepszőnyegére. 

A Paris Saint-Germain-Liverpool mérkőzés gyászszünettel indult, ugyanis kedden elhunyt Mircea Lucescu, a román labdarúgás történetének egyik legsikeresebb edzője. A találkozó elején a párizsi csapat vette magához a kezdeményezést, a Liverpool pedig az előzetesen megadott kezdővel ellentétben nem négy, hanem öt védővel védekezett. 

Liverpool's Hungarian midfielder #08 Dominik Szoboszlai (L) fights for the ball with Paris Saint-Germain's Portuguese defender #25 Nuno Mendes and Paris Saint-Germain's Portuguese midfielder #87 Joao Neves during the UEFA Champions League quarter-final first leg football match between Paris Saint-Germain (PSG) and Liverpool FC at the Parc des Princes stadium in Paris on April 8, 2026. (Photo by Anne-Christine POUJOULAT / AFP)
Szoboszlai Dominik ezúttal is kivette a részét a védekezésből
Fotó: Anne-Christine Poujoulat/AFP

Az első tíz percben a Liverpool át sem lépte a félpályát, a Paris Saint-Germain pedig 87%-ban birtokolta a labdát. Az első lehetőségre a 10. percig kellett várni. Ekkor egy gyors kontratámadás végén az aranylabdás Ousmane Dembélé cipelte fel a labdát, kitette a jobbján érkező Désiré Douénak, a francia válogatott támadó 15 méteres lövését azonban a bevetődő Szoboszlai blokkolni tudta. 

Egy perccel később viszont egy szerencsés góllal előnybe került a párizsi csapat. Doué kapott labdát a tizenhatos bal oldalon, befordult, majd a 14 méteres lövése megpattant Ryan Gravenberch sarkán, ez pedig teljesen becsapta a kapujából kijjebb helyezkedő Giorgi Mamardasvilit (1-0). 

Paris Saint-Germain's French midfielder #14 Desire Doue celebrates after scoring the opening goal during the UEFA Champions League quarter-final first leg football match between Paris Saint-Germain (PSG) and Liverpool FC at the Parc des Princes stadium in Paris on April 8, 2026. (Photo by FRANCK FIFE / AFP)
Désiré Doué az ötödik gólját lőtte az idei BL-szezonban
Fotó: Franck Fife/AFP

A bekapott gól után a PSG átadta a területet a Liverpoolnak, az angol csapat pedig elkezdett rohamozni, de komoly helyzetet sokáig nem tudott kialakítani. Az első vendéglehetőségre egészen a 20. percig kellett várni, ekkor egy szögletvariáció végén Szoboszlai tekerte középre a labdát, amelyre nagy meglepetésre Kerkez Milos robbant be, de a magyar válogatott védő nem tudott fejelni, mert a kapujából remek ütemben kilépő Matvej Szafonov öklözve tisztázni tudott. 

Ezt követően valamivel többet volt a labda a Liverpoolnál, a 30. percben pedig ígéretes helyzetet alakított ki az angol csapat. Jeremie Frimpong ment el a jobb szélen, egy az egyben megverte Nuno Mendest majd a középre tett labdájával Szoboszlait kereste, de Warren Zaïre-Emery megszerezte azt a magyar középpályás elől. 

A 32. percben a párizsiak veszélyeztettek. Egy szép támadás végén a georgiai Hvicsa Kvarachelia célozta meg 15 méterről a jobb alsót, azonban Mamardasvili egy parádés vetődéssel hatalmasat mentett. 

Cikkünk folyamatosan frissül...

Bajnokok Ligája, negyeddöntő, első mérkőzés:
Paris Saint-Germain (francia)-Liverpool (angol) 1-0 
gólszerző: Doué (11.)

Országgyűlési választás2026. április 12. Minden hír a választásról