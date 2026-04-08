Szoboszlai Dominik és Kerkez Milos együttese a szezon egyik legfontosabb szakaszában került gödörbe. A Liverpool a legutóbbi öt mérkőzéséből csak egyet tudott megnyerni, múlt hétvégén pedig a szezonbeli legsúlyosabb vereségét szenvedte el az FA-kupa negyeddöntőjében a Manchester City otthonában.

A manchesteri találkozó nem is feltétlenül az eredmény miatt kapott nagy visszhangot, hanem mert a Liverpool-szurkolók egy része már a találkozó 60. percben elindult hazafelé, akik pedig a végéig maradtak, azok a lefújás után számonkérték a játékosokat, köztük Szoboszlait is, aki ki is mutogatott a liverpooli fanatikusoknak.

Szoboszlai Dominik és Kerkez Milos is kezdett a Liverpoolban

A hétvégi fiaskó után Szoboszlai rengeteg kritikát kapott, voltak, akik a vezetői képességeit is megkérdőjelezték a magyar középpályásnak, így a Paris Saint-Germain elleni BL-meccsen mindenki árgus szemekkel figyelte őt.

A Liverpoolra rendkívül nehéz feladat várt, mert a szezon legnagyobb kudarca után a Bajnokok Ligája címvédő otthonában kellett volna javítani, mindezt úgy, hogy a francia csapat láthatóan tavaszra időzítette a bombaformáját. Luis Enrique együttese az előző körben 8-2-es összesítéssel búcsúztatta a klubvilágbajnok Chelsea-t, mellette pedig magabiztosan vezeti a francia bajnokságot is.

A PSG a Safanov – Hakimi, Marquinhos, Pacho, Nuno Mendes – Zaïre-Emery, Vitinha, João Neves – Doué, Dembélé, Kvarachelia összeállításban lépett pályára, míg a Liverpool a Mamardasvili – Gomez, Konaté, Van Dijk, Kerkez – Gravenberch, Mac Allister – Frimpong, Szoboszlai, Wirtz – Ekitiké kezdővel futott ki a Parc des Princes stadion gyepszőnyegére.

A Paris Saint-Germain-Liverpool mérkőzés gyászszünettel indult, ugyanis kedden elhunyt Mircea Lucescu, a román labdarúgás történetének egyik legsikeresebb edzője. A találkozó elején a párizsi csapat vette magához a kezdeményezést, a Liverpool pedig az előzetesen megadott kezdővel ellentétben nem négy, hanem öt védővel védekezett.

Szoboszlai Dominik ezúttal is kivette a részét a védekezésből

Az első tíz percben a Liverpool át sem lépte a félpályát, a Paris Saint-Germain pedig 87%-ban birtokolta a labdát. Az első lehetőségre a 10. percig kellett várni. Ekkor egy gyors kontratámadás végén az aranylabdás Ousmane Dembélé cipelte fel a labdát, kitette a jobbján érkező Désiré Douénak, a francia válogatott támadó 15 méteres lövését azonban a bevetődő Szoboszlai blokkolni tudta.