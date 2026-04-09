A Liverpool nem sok helyzetet tudott kidolgozni Párizsban, a PSG ellen nagyobb különbségű vereséget is szenvedhetett volna. A két csapat nem futballozott egy szinten, végül Christophe Dugarrynak lett igaza, aki a találkozó előtt sima francia győzelmet jósolt. A továbbjutás ugyan még nem dőlt el, de Szoboszlai Dominikéknak nagyon nehéz dolguk lesz, ha meg akarják fordítani a párharcot.
Szoboszlai Dominik gyenge értékeléseket kapott
A magyar válogatott csapatkapitányának Párizsban nyújtott teljesítményét erős kritikákkal illették, a két liverpooli kötődésű portál, a This is Anfield és a Liverpool Echo is csupán 5-ös osztályzattal minősítette a játékát.
A múlt hétvégén az Etihad Stadionban a még ott maradt szurkolók felé tett furcsa gesztusai miatt itt pozitív benyomást kellett volna keltenie.
A szokásos munkabírását mutatta, de Zaire-Emeryvel szemben – aki körülbelül öt évvel fiatalabb nála – végig alulmaradt. Nem volt meggyőző” – hangzott az egyik bírálat, kiemelve azt a szituációt, amikor Szoboszlai a Manchester City elleni FA-kupa-kiesés után összetűzésbe keveredett a drukkerekkel.
„Sok munkát végzett, de nem tudott jelentős hatást gyakorolni a játékra, és kissé elveszettnek tűnt a szerepében; gyakran úgy fejelte tovább a labdát, hogy nem volt konkrét célpontja. Le is cserélték” – írta a magyar középpályás játékáról a Liverpool Echo.
Kerkez Milos sem tudott kiemelkedni
A csapat másik magyarja, Kerkez Milos is keményen küzdött, de igazán kiemelkedni ő sem tudott a mezőnyből. „A szélső pozícióban biztosította a Liverpool számára szükséges lendületet, de a hazaiak gyakran az ő oldalán vezettek támadást.
Elaludt, amikor Hakimi villámgyorsan elhúzott mellette, de Gomez mentette ki a helyzetből. Rengeteg energia jellemezte a játékát, de hiányzott belőle a finesz és a tapasztalat”
– írta 5-ös osztályzata mellé Kerkez kapcsán a This is Anfield.
A magyar válogatott bahátvéd a másik liverpooli portáltól 6-ost kapott. „Bal oldali szélső védőként játszott; az első félidőben vegyes teljesítményt nyújtott: kitartó védekezését elrontotta azzal, hogy könnyen eladta a labdát. A szünet után visszafogottabb volt. Lecseréltek” – hangzott az ítélet.
Szenvedtek a Liverpool sztárjai
Korántsem a magyar játékosok voltak a csapat leggyengébb láncszemei a PSG ellen. A nyáron őrült összegért szerződtetett Florian Wirtzet a Liverpool Echo ugyan a csapat legjobbjának látta (7-es értékelés), a This is Anfield viszont durván leminősítette (3-as osztályzat). A másik sztárigazolás, Hugo Ekitiké összességében még keményebb kritikákat kapott.
„Láthatatlan volt, nagyon rossz döntéseket hozott”
– szidták a francia támadót, de rajta kívül a többi középpályás, és a hátsó alakzat tagjai – különösképpen Ibrahima Konaté – sem lehettek büszkék a Párizsban nyújtott teljesítményükre.
A PSG és a Liverpool párharcának angliai visszavágóját jövő kedden játsszák. A BL döntőjét május 30-án a Puskás Arénában rendezik.
