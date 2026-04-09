Az elmúlt 7 nap hírei Futball Csapat Egyéni Bulvár Made in America Forma-1-es hírek
A labdarúgó Bajnokok Ligája negyeddöntőjének első felvonásán a Liverpool 2-0-ra kikapott a címvédő Paris Saint-Germain otthonában. A mérkőzés után a Vörösök sztárjai, köztük Szoboszlai Dominik is, gyenge osztályzatokat kaptak.

A Liverpool nem sok helyzetet tudott kidolgozni Párizsban, a PSG ellen nagyobb különbségű vereséget is szenvedhetett volna. A két csapat nem futballozott egy szinten, végül Christophe Dugarrynak lett igaza, aki a találkozó előtt sima francia győzelmet jósolt. A továbbjutás ugyan még nem dőlt el, de Szoboszlai Dominikéknak nagyon nehéz dolguk lesz, ha meg akarják fordítani a párharcot.

Szoboszlai Dominik rengeteget futott a PSG elleni meccsen, de ezúttal nem játszott kiemelkedően
Fotó: Franck Fife/AFP

Szoboszlai Dominik gyenge értékeléseket kapott

A magyar válogatott csapatkapitányának Párizsban nyújtott teljesítményét erős kritikákkal illették, a két liverpooli kötődésű portál, a This is Anfield és a Liverpool Echo is csupán 5-ös osztályzattal minősítette a játékát.

A múlt hétvégén az Etihad Stadionban a még ott maradt szurkolók felé tett furcsa gesztusai miatt itt pozitív benyomást kellett volna keltenie. 

A szokásos munkabírását mutatta, de Zaire-Emeryvel szemben – aki körülbelül öt évvel fiatalabb nála – végig alulmaradt. Nem volt meggyőző” – hangzott az egyik bírálat, kiemelve azt a szituációt, amikor Szoboszlai a Manchester City elleni FA-kupa-kiesés után összetűzésbe keveredett a drukkerekkel.

„Sok munkát végzett, de nem tudott jelentős hatást gyakorolni a játékra, és kissé elveszettnek tűnt a szerepében; gyakran úgy fejelte tovább a labdát, hogy nem volt konkrét célpontja. Le is cserélték” – írta a magyar középpályás játékáról a Liverpool Echo.

Liverpool's Hungarian midfielder #08 Dominik Szoboszlai (L) fights for the ball with Paris Saint-Germain's Portuguese defender #25 Nuno Mendes and Paris Saint-Germain's Portuguese midfielder #87 Joao Neves during the UEFA Champions League quarter-final first leg football match between Paris Saint-Germain (PSG) and Liverpool FC at the Parc des Princes stadium in Paris on April 8, 2026. (Photo by Anne-Christine POUJOULAT / AFP)
Szoboszlai Dominikot az ítészek ezúttal súlytalannak érezték a középpályán
Fotó: ANNE-CHRISTINE POUJOULAT / AFP

Kerkez Milos sem tudott kiemelkedni

A csapat másik magyarja, Kerkez Milos is keményen küzdött, de igazán kiemelkedni ő sem tudott a mezőnyből. „A szélső pozícióban biztosította a Liverpool számára szükséges lendületet, de a hazaiak gyakran az ő oldalán vezettek támadást. 

Elaludt, amikor Hakimi villámgyorsan elhúzott mellette, de Gomez mentette ki a helyzetből. Rengeteg energia jellemezte a játékát, de hiányzott belőle a finesz és a tapasztalat” 

– írta 5-ös osztályzata mellé Kerkez kapcsán a This is Anfield.

A magyar válogatott bahátvéd a másik liverpooli portáltól 6-ost kapott. „Bal oldali szélső védőként játszott; az első félidőben vegyes teljesítményt nyújtott: kitartó védekezését elrontotta azzal, hogy könnyen eladta a labdát. A szünet után visszafogottabb volt. Lecseréltek” – hangzott az ítélet.

PARIS, FRANCE - APRIL 8: Achraf Hakimi of PSG in action against Milos Kerkez (6) of Liverpool during the UEFA Champions League 2025/26 Quarter-Final First Leg match between Paris Saint-Germain and Liverpool FC at Parc des Princes in Paris, France, on April 8, 2026. Mustafa Yalcin / Anadolu (Photo by MUSTAFA YALCIN / Anadolu via AFP)
Kerkez Milos megharcolt a marokkói Achraf Hakimivel
Fotó: Mustafa Yalcin/Anadolu via AFP

Szenvedtek a Liverpool sztárjai

Korántsem a magyar játékosok voltak a csapat leggyengébb láncszemei a PSG ellen. A nyáron őrült összegért szerződtetett Florian Wirtzet a Liverpool Echo ugyan a csapat legjobbjának látta (7-es értékelés), a This is Anfield viszont durván leminősítette (3-as osztályzat). A másik sztárigazolás, Hugo Ekitiké összességében még keményebb kritikákat kapott. 

„Láthatatlan volt, nagyon rossz döntéseket hozott” 

– szidták a francia támadót, de rajta kívül a többi középpályás, és a hátsó alakzat tagjai – különösképpen Ibrahima Konaté – sem lehettek büszkék a Párizsban nyújtott teljesítményükre.

A PSG és a Liverpool párharcának angliai visszavágóját jövő kedden játsszák. A BL döntőjét május 30-án a Puskás Arénában rendezik. 

