A Liverpool nem sok helyzetet tudott kidolgozni Párizsban, a PSG ellen nagyobb különbségű vereséget is szenvedhetett volna. A két csapat nem futballozott egy szinten, végül Christophe Dugarrynak lett igaza, aki a találkozó előtt sima francia győzelmet jósolt. A továbbjutás ugyan még nem dőlt el, de Szoboszlai Dominikéknak nagyon nehéz dolguk lesz, ha meg akarják fordítani a párharcot.

Szoboszlai Dominik rengeteget futott a PSG elleni meccsen, de ezúttal nem játszott kiemelkedően

Szoboszlai Dominik gyenge értékeléseket kapott

A magyar válogatott csapatkapitányának Párizsban nyújtott teljesítményét erős kritikákkal illették, a két liverpooli kötődésű portál, a This is Anfield és a Liverpool Echo is csupán 5-ös osztályzattal minősítette a játékát.

A múlt hétvégén az Etihad Stadionban a még ott maradt szurkolók felé tett furcsa gesztusai miatt itt pozitív benyomást kellett volna keltenie.

A szokásos munkabírását mutatta, de Zaire-Emeryvel szemben – aki körülbelül öt évvel fiatalabb nála – végig alulmaradt. Nem volt meggyőző” – hangzott az egyik bírálat, kiemelve azt a szituációt, amikor Szoboszlai a Manchester City elleni FA-kupa-kiesés után összetűzésbe keveredett a drukkerekkel.

„Sok munkát végzett, de nem tudott jelentős hatást gyakorolni a játékra, és kissé elveszettnek tűnt a szerepében; gyakran úgy fejelte tovább a labdát, hogy nem volt konkrét célpontja. Le is cserélték” – írta a magyar középpályás játékáról a Liverpool Echo.

Szoboszlai Dominikot az ítészek ezúttal súlytalannak érezték a középpályán

Kerkez Milos sem tudott kiemelkedni

A csapat másik magyarja, Kerkez Milos is keményen küzdött, de igazán kiemelkedni ő sem tudott a mezőnyből. „A szélső pozícióban biztosította a Liverpool számára szükséges lendületet, de a hazaiak gyakran az ő oldalán vezettek támadást.

Elaludt, amikor Hakimi villámgyorsan elhúzott mellette, de Gomez mentette ki a helyzetből. Rengeteg energia jellemezte a játékát, de hiányzott belőle a finesz és a tapasztalat”

– írta 5-ös osztályzata mellé Kerkez kapcsán a This is Anfield.

A magyar válogatott bahátvéd a másik liverpooli portáltól 6-ost kapott. „Bal oldali szélső védőként játszott; az első félidőben vegyes teljesítményt nyújtott: kitartó védekezését elrontotta azzal, hogy könnyen eladta a labdát. A szünet után visszafogottabb volt. Lecseréltek” – hangzott az ítélet.