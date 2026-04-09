A Liverpool 2-0-s vereséget szenvedett a PSG otthonában a labdarúgó Bajnokok Ligája negyeddöntőjében. A mérkőzés után Szoboszlai Dominik próbált pozitívan nyilatkozni a visszavágóval kapcsolatban, ám néhány dühös szurkoló haragja így is utolérte.

A Liverpool gyenge teljesítményt nyújtott Párizsban, a BL-címvédő PSG több góllal is nyerhetett volna a negyeddöntős párharc első felvonásán. A játékosok közül szinte mindenki – Szoboszlai Dominik és Kerkez Milos is – is alacsony pontszámú értékeléseket kaptak, a visszavágón nehéz feladat vár az angol csapatra.

Szoboszlai Dominik ezúttal nem tudott kiemelkedő teljesítményt nyújtani
Fotó: HERVIO JEAN-MARIE / KMSP

Szoboszlai Dominik nyilatkozata után harag zúdult rá

A mérkőzés után Szoboszlai próbált pozitívan nyilatkozni, a magyar válogatott csapatkapitánya a visszavágó kapcsán az Anfield Road jelentőségét hangsúlyozta. 

Nemcsak tizenegy játékos lesz ott a pályán, hanem velünk lesz az egész stadion… Alig várom már, az ilyen esték az Anfielden mindig különlegesek” 

– mondta Szoboszlai, utalva rá, hogy van esély a fordításra hazai környezetben. A magyar középpályás némileg Arne Slot taktikáját is bírálta megszólalásában. „Ha csak rajtam múlna, akkor kilencven percen keresztül futnánk, de nem csak rajtam múlik, figyelnem kell a többiekre is. Ha mögöttem azt mondják, ne menjek, akkor sajnos nem mehetek, akármennyire is szeretnék. 

Ha én dönthetnék, akkor folyamatosan letámadnék, ahogy ők csinálták” 

– tette hozzá.

Az interjúja után elszabadultak az indulatok a közösségi médiában, egyes drukkerek keményen beleszálltak a 25 éves játékosba, aki a szezon egészét tekintve a Liverpool legjobbjai közé tartozik. Az indulatos megjegyzések hátterében minden bizonnyal a múltkori incidens áll. A Manchester City elleni kupakiesést követően Szoboszlai összetűzésbe keveredett néhány szurkolóval az Etihad Stadionban, melyet követően harag zúdult rá. 

Szoboszlai Dominik rengeteget futott a PSG elleni meccsen
Szoboszlai Dominikot megint megtalálták a Liverpool-szurkolók
Fotó: Franck Fife/AFP

Keményen sértegették Szoboszlait a Liverpool-szurkolók

A PSG elleni meccs utáni interjúját követően ilyen sértő megjegyzéseket tettek rá a kommentelők:

  • „Haver, fogd be. Nem kellene a szurkolókra szorulnod ahhoz, hogy kapura lőj vagy jól játssz.”
  • „Bocs, de ma egyszerűen szánalmas voltál. Amikor nálad volt a labda, olyan volt, mintha tűzgolyó lett volna a lábadnál.”
  • „Azután, ahogyan Manchesterben a szurkolókkal viselkedett, nyugodtan elmehet a p.csába. Mellesleg pont azokról a szurkolókról van szó, akiket a hétvégén szidalmazott.”
  • „Mit fog tenni? Csak hadonászni fog a karjaival? Cél nélkül rohangálni, mint egy fej nélküli csirke?”

A Liverpool kedden játssza majd a PSG elleni visszavágót, előtte pedig a Fulhamet fogadja a hétvégén a Premier League-ben.

