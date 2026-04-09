Szoboszlai Dominik és Kerkez Milos csapata szerdán este borzalmas meccset játszott a Bajnokok Ligája-címvédő Paris Saint-Germain otthonában. A francia csapat ugyan csak kétgólos győzelmet aratott, azonban a játék képe alapján sokkal nagyobb különbségű győzelmet is arathatott volna.

Szoboszlai Dominik és a Liverpool is alig találkozott a labdával a párizsi BL-meccsen

A Liverpool pocsék teljesítményéről mindent elmond, hogy kaput eltaláló lövés nélkül zárta a párizsi meccset, és mindössze 0.17-es xG-t sikerült kialakítania a címvédő otthonban.

Szoboszlai Dominik a Liverpool edzőjét kritizálta?

A lefújás után Szoboszlai Dominik a beIN SPORTS kamerája előtt elmondta, hogy a visszavágón mindent bele fognak adni, mellette pedig hangsúlyozta, hogy a Liverpool-szurkolók támogatásával történetek már csodák az Anfielden.

A 25 éves középpályás azonban a RTL+ kamerája előtt is megszólalt, és elmondta, mit gondol arról, hogy Arne Slot öt védővel küldte fel a Liverpoolt a Parc des Princes stadionban.

El volt döntve, hogy ötvédőzünk és elcsúsznak a szélsőink. Hogy próbálunk annyi nyomást rájuk tenni, amennyit lehet, de összevissza futkároznak a középpályásaik, úgyhogy elég nehéz lekövetni őket és még nyomást is tenni rájuk. Az elmúlt másfél évben a világ legjobb csapatáról beszélünk, de szerintem jövő kedden nem ez lesz a tervünk”

– mondta a mérkőzés után az RTL+ kamerája előtt Szoboszlai Dominik, aki érezhetően nem volt elégedett Arne Slot meccstervével.

Arne Slot rengeteg kritikát kapott a PSG elleni meccs után

„Hacsak rajtam múlna, akkor kilencven percen keresztül futnánk, de nem csak rajtam múlik, figyelnem kell a többiekre is. Ha mögöttem azt mondják, ne menjek, akkor sajnos nem mehetek, akármennyire is szeretnék. Ha én dönthetnék, akkor folyamatosan letámadnék, ahogy ők csinálták” – folytatta a magyar középpályás, aki szót ejtett a liverpooli visszavágóról is.

A jövő heti lesz az egyik legfontosabb meccsünk, de a bajnokságban is kellene pontokat szereznünk, úgyhogy először a Fulhammel kellene egy olyan meccset játszani, amiből pozitívumokat tudunk vinni jövő keddre. És egy olyan élményt szerezni, ami mindenkinek csodálatos lehetne”

– tette hozzá Szoboszlai.