Live
Mobil AppHírlevél
OrigoNyíl
A labdarúgó Bajnokok Ligája negyeddöntőjének első mérkőzésén az angol bajnok Liverpool 2-0-ra kikapott a címvédő Paris Saint-Germain otthonában. A találkozón Kerkez Milos és Szoboszlai Dominik is kezdőként lépett pályára, utóbbi pedig ismét a címlapokra került. A Liverpool magyar középpályása a PSG elleni meccs után csapata edzőjének taktikáját kritizálta.

Szoboszlai Dominik és Kerkez Milos csapata szerdán este borzalmas meccset játszott a Bajnokok Ligája-címvédő Paris Saint-Germain otthonában. A francia csapat ugyan csak kétgólos győzelmet aratott, azonban a játék képe alapján sokkal nagyobb különbségű győzelmet is arathatott volna. 

Szoboszlai Dominik és a Liverpool is alig találkozott a labdával a párizsi BL-meccsen
Szoboszlai Dominik és a Liverpool is alig találkozott a labdával a párizsi BL-meccsen
Fotó: Ibrahim Ezzat/NurPhoto via AFP

A Liverpool pocsék teljesítményéről mindent elmond, hogy kaput eltaláló lövés nélkül zárta a párizsi meccset, és mindössze 0.17-es xG-t sikerült kialakítania a címvédő otthonban. 

Szoboszlai Dominik a Liverpool edzőjét kritizálta?

A lefújás után Szoboszlai Dominik a beIN SPORTS kamerája előtt elmondta, hogy a visszavágón mindent bele fognak adni, mellette pedig hangsúlyozta, hogy a Liverpool-szurkolók támogatásával történetek már csodák az Anfielden. 

A 25 éves középpályás azonban a RTL+ kamerája előtt is megszólalt, és elmondta, mit gondol arról, hogy Arne Slot öt védővel küldte fel a Liverpoolt a Parc des Princes stadionban. 

El volt döntve, hogy ötvédőzünk és elcsúsznak a szélsőink. Hogy próbálunk annyi nyomást rájuk tenni, amennyit lehet, de összevissza futkároznak a középpályásaik, úgyhogy elég nehéz lekövetni őket és még nyomást is tenni rájuk. Az elmúlt másfél évben a világ legjobb csapatáról beszélünk, de szerintem jövő kedden nem ez lesz a tervünk” 

– mondta a mérkőzés után az RTL+ kamerája előtt Szoboszlai Dominik, aki érezhetően nem volt elégedett Arne Slot meccstervével. 

Liverpool's Dutch coach Arne Slot looks on ahead of the UEFA Champions League, round of 16 second leg football match between Liverpool and Galatasaray at Anfield in Liverpool, north-west England on March 18, 2026. (Photo by Paul ELLIS / AFP)
Arne Slot rengeteg kritikát kapott a PSG elleni meccs után
Fotó: Paul Ellis/AFP

„Hacsak rajtam múlna, akkor kilencven percen keresztül futnánk, de nem csak rajtam múlik, figyelnem kell a többiekre is. Ha mögöttem azt mondják, ne menjek, akkor sajnos nem mehetek, akármennyire is szeretnék. Ha én dönthetnék, akkor folyamatosan letámadnék, ahogy ők csinálták” – folytatta a magyar középpályás, aki szót ejtett a liverpooli visszavágóról is. 

A jövő heti lesz az egyik legfontosabb meccsünk, de a bajnokságban is kellene pontokat szereznünk, úgyhogy először a Fulhammel kellene egy olyan meccset játszani, amiből pozitívumokat tudunk vinni jövő keddre. És egy olyan élményt szerezni, ami mindenkinek csodálatos lehetne” 

– tette hozzá Szoboszlai.

