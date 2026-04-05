Megőrülnek a nők (is) a Liverpool magyar sztárjáért. Az FA-kupa negyeddöntőjében a Szoboszlai Dominikkal és Kerkez Milossal felálló Liverpool a Manchester City otthonában lépett pályára. A találkozó előtt kiéhezett rajongók hada csorgatta a nyálát Szoboszlai Dominikra, akinek fogalma sem volt arról, mi történik körülötte.

A Manchester City-Liverpool mérkőzés előtt a két csapat játékosai lefelé sétáltak az öltözőfolyosón, mindezt úgy, hogy egyirányú tükrök vették körül őket. Ez egy olyan speciális üvegtábla, amelynek egyik oldala tükröződik, a másik viszont átlátszó, így az egyik oldalról nézve tükörként, a másikról ablakként funkcionál. Az egyirányú tükör külső oldalán rajongók voltak, a másik oldalán pedig Szoboszlai Dominik, aki éppen hangolódott a mérkőzésre. 

Mindenki Szoboszlai Dominikre volt kíváncsi
Fotó: Szoboszlai Dominik/Instagram

Szoboszlai Dominik fenekét akarták csipkedni a kiéhezett rajongók

A Liverpool sztárjátékosa gyanútlanul álldogált a tükör másik oldalán, és fogalma sem volt arról, hogy a túloldalon egy tucat női rajongó vizslatja minden mozdulatát.

A rajongók folyamatosan kuncogtak Szoboszlai nézegetése közben, egyiküknek pedig egy olyan mondat is elhagyta a száját, hogy „szívesen belecsípne a magyar játékos fenekébe.”

Szoboszlai számára egyébként nem alakult jól a szombati nap. Csapata négygólos vereséget szenvedett a Manchester Citytől, ami az idei szezon legnagyobb különbségű Liverpool-veresége volt. A meccs után ráadásul Szoboszlai kisebb összetűzésbe került a Liverpool-szurkolókkal, ezt követően pedig rendesen szétszedték az angol kommentelők. 

