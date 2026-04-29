Szoboszlai Dominiknak a mostani a harmadik idénye Liverpoolban, az idei szezonban együttese legjobbja, már ötször is a hónap játékosának választották. A magyar válogatott csapatkapitányának remek teljesítményére természetsen nem csak Angliában figyeltek fel, a hírek szerint a Real Madrid játékosa, Federico Valverde is szívesen a csapat soraiban tudná őt.

Mit üzent a Real Madrid sztárja Szoboszlai Dominiknak?

Toni Kroos visszavonulása és Luka Modric távozása óta a Real középpályája meggyengült, nem véletlenül hozták szóba többször már a spanyol csapattal Szoboszlait. Ezen a poszton jelenleg Federico Valverde a madridiak legjobbja, az uruguayi klasszis pedig a jelek szerint szívesen játszana a magyar játékos oldalán – vette észre a Ripost.

„Micsoda középpályása a Liverpoolnak! Csodálom, mennyire briliáns az egész szezonban. Azt hittem, csak én tudok így lőni, de Szoboszlai távoli lövései is hihetetlenek...

Talán egy nap játszhatunk együtt a Liverpool középpályáján, ki tudja, mit hoz a jövő?” – mondta elismerően Szoboszlairól a hozzá hasonlóan sokoldalú Valverde, aki még a Liverpoolban is el tudná képzelni kettejüket.

🚨🎙️Federico Valverde on Dominik Szoboszlai for Liverpool.



— Inside Reality Football (@RealityLfc) April 26, 2026

Szoboszlai korábbi liverpooli csapattársa, Trent Alexander-Arnold tavaly nyár óta a Real játékosa, vélhetően az angol válogatott védő sem bánná, ha barátja Spanyolországba igazolna, de a 25 éves magyar klasszis Vinícius Júniorral is jó viszonyt ápol. Szoboszlai szerződéshosszabbítása egyelőre várat magára, ám Liverpoolban erősen bíznak benne, hogy hamarosan létrejön az új megállapodás, és kulcsemberük még sokáig a klubot fogja erősíteni.