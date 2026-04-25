Fontos bajnokira készül a Liverpool, amely az angol Premier League 34. fordulójának szombati játéknapján a Crystal Palace-t fogadja az Anfielden. A nemzetközi kupaporondon még álló londoniak jelenleg a 13. helyet foglalják el a bajnokságban, de a közelmúltban többször is megviccelték a Vörösöket, akik hazai tétmérkőzésen legutóbb 2021-ben tudtak nyerni mostani ellenfelük ellen. Szoboszlai Dominik csapatára tehát rendkívül nehéz szombat délután vár, a helyi újságok mégis mással foglalkoztak.

Fotó: PETER POWELL / AFP

Már megint Szoboszlai Dominik szerződése a téma

Ezúttal a város legnagyobb újságja, a Liverpool Echo foglalkozott Szoboszlai Dominik szerződésével, amely a 2027-2028-as idény végéig szól. A téma a hét elején lett felkapott, amikor a magyar válogatott csapatkapitánya elismerte, hogy az Anfielden képzeli el a jövőjét, viszont egyelőre nincs előrelépés.

Ahogy pár hete is mondtam, nincs igazán előrelépés. Nem tudok újat mondani a szerződésemről. Sok mérkőzésünk van még hátra, ezekre figyelek”

− fogalmazott korábban a 25 éves magyar válogatott középpályás, akinek helyzetéről úgy fogalmazott Gary McAllister, a klub korábbi játékosa, hogy lassan kongatni kell a vészharangokat.

„Biztos vagyok benne, hogy a Liverpool figyeli a helyzetet. Amikor egy játékosnak már csak két év van hátra a szerződéséből, akkor a klubnál meg kell kongatni a vészharangokat. Ő egy fantasztikus igazolás volt, és belenőtt ebbe a mezbe, egy igazi áttörést jelentett a csapat számára” − mondta McAllister, aki két év alatt öt trófeát zsebelt be a csapattal.

„Ha szabadrúgásokról vagy rögzített helyzetekről beszélünk, akkor azokban kiemelkedő. Van néhány fantasztikus gólja és gólpassza, mégis a lényeg, hogy ő egy fantasztikus sportoló ” − folytatta a skót.

Bármelyik klub, bármelyik játékosának tudnám tanácsolni, hogy ha annyit futsz, mint Szoboszlai, akkor mindig a szurkolók kedvence leszel, mert ezzel azt mutatod meg nekik, hogy te mindent beleadsz”

−tette hozzá McAllister.

Szoboszlai Dominik a 2025-2026-os idényben abszolút kiemelkedik a Liverpoolból, 48 tétmérkőzésen eddig 12 gólt és 9 asszisztot jegyzett, s biztosak lehetünk abban, hogy a Liverpoolnak egyáltalán nem érdeke elengedni őt.