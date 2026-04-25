Adok-kapok alakult ki az RB Leipzig-Union Berlin német bajnoki mérkőzés előtt, amikor a fővárosiak Lipcse városát bírálták a hivatalos X-oldalukon. Nem kellett sokat várni a lipcseiek válaszára sem, azonban több kommentelő szerint is elvetették a sulykot a közösség média-felelősök. A főszerepet a Berlin női edzője, Marie-Louise Eta kapta, aki egy korábbi tanulmányútja során többek között Szoboszlai Dominik oldalán is fotózkodott.

Szoboszlai Dominik és Emil Forsberg képét is feltöltötték

Fotó: JAN WOITAS / DPA

Hogyan került ebbe bele Szoboszlai Dominik?

Marie-Louise Eta 2023 óta dolgozik az Union Berlin együttesénél, amely U19-es csapatát már irányította, a mostani szezonban pedig megbízott edzőként ül a felnőtt csapat kispadján. A Ripost cikke szerint a női vezetőedző 2022-ben tett egy lipcsei tanulmányutat, mely során több fotót is készített.

Eta a Leipzig akkori edzőjével, Marco Rose-val készített egy képet, de Emil Forsberg és Szoboszlai Dominik mellé is beállt.

Az RB Leipzig sajtósai ezeket a képetek szedték elő a pénteki mérkőzést megelőzően, majd úgy fogalmaztak, hogy „az edzőnőtök nem csak a várost találta egész szépnek.”

Eure Cheftrainerin fand nicht nur die Stadt ganz schön … 🙂 https://t.co/qP45IsNJPf pic.twitter.com/BPx4qkFENp — RB Leipzig (@RBLeipzig) April 23, 2026

A szexista poszt alá természetesen több negatív hozzászólás is érkezett: valaki undorító bejegyzésnek titulálta, de akadt olyan is, aki szimplán lesz*rozta a bejegyzést és a csapatot is. Később a Leipzig hivatalos közleményben magyarázta a bizonyítványt, alátámasztva, hogy számos nőt alkalmaznak a klubnál.

Eta csapata végül 3-1-es vereséget szenvedett Orbán Villiéktől, előtte pedig a Wolfsburg aratott győzelmet ellenük.