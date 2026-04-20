Szoboszlai Dominikék a győzelmükkel megerősítették az ötödik, még Bajnokok Ligája-indulást jelentő helyet a tabellán, előnyük hét pont a közvetlen mögöttük lévő Chelsea előtt.

Szoboszlai Dominik boldog volt az Everton legyőzése után

Mit üzent Szoboszlai Dominik?

Ami a meccset illeti, az idény végén távozó Mohamed Szalah szerzet vezetést a Liverpool, amelyet a szünetig meg is tartott, majd a fordulás után az Everton gyorsan egyenlített Beto góljával, amikor ráadásul Giorgi Mamardasvili, a Liverpool kapusa megsérült.

Végül a tizenegy perces hosszabbítás végén Szoboszlai bal oldali szöglete után Virgil van Dijk fejjel megszerezte a vendégek győztes gólját.

Pécsi Ármin a kispadon ült, Kerkez Milos a 86. percben lépett pályára.

A nem mindennapi siker után a Premier League-ben a 100. mérkőzését játszó Szoboszlai Dominik a közösségi oldalán üzent a rajongóknak.

A vörös a válasz!"

– írta röviden a magyar sztár, utalva a Liverpool színére a városi derbi után.

A bejegyzéshez több fotót is csatolt Szoboszlai. Nem csoda, hogy a rajongók imádták a posztot, pár óra alatt közel 150 ezren kedvelték, és a dicsérő kommentek sem maradtak el: „Micsoda játékos vagy" – írt az egyik rajongó, de a szívecskés emojik is csak úgy röpködtek.