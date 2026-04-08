Magyar idő szerint 21.00-kor kezdődik a PSG-Liverpool Bajnokok Ligája rangadó első felvonása, a tét a legjobb négy közé jutás lesz, ahol majd a Real Madrid-Bayern Müncen párharc továbbjutója várja a franca-angol csata győztesét. Arne Slot a kezdősípszó előtt bő egy órával kijelölte a kezdő tizenegyét a címvédő elleni összecsapásra, Szoboszlai Dominik és Kerkez Milos is kezd majd Párizsban. A párharc visszavágója lesz majd Liverpoolban, a Vörösök számára így az első mérkőzésen egy jó eredmény elérése a cél (mondjuk a szurkolói kommentek inkább egy nagy zakó elkerülését céloznák meg).

Szoboszlai Dominik összetűzésbe került korábban a Liverpool-szurkolókkal

Fotó: NEWS IMAGES / NurPhoto

Szoboszlai és a Liverpool-szurkolók most nincsenek annyira jóban

A magyar válogatott középpályása a Manchester City elleni súlyos FA-Kupa vereség után látványosan reagált a Liverpool szurkolóinak kritikájára, ami komoly visszhangot váltott ki. A történet azóta sem ért véget, egymást érték a cikkek és a fanatikusok reakciói, egy biztos, most nem a legjobb a kapcsolat a Liverpool egyik legjobbja, és a Vörösök szurkolói között. Talán egy jó mérkőzés, egy remek eredménnyel gyógyír lehetne a problémára, mindez majd kiderül magyar idő szerint este kilenc órától.