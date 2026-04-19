Szoboszlai Dominikék a városi rangadón, az Everton vendégeként tehetik meg az első lépést vasárnap délután a BL-indulás felé.

Szoboszlaira főszerep vár az Everton elleni városi rangadón

Fotó: DARREN STAPLES / AFP

Szoboszlai a kezdőcsapatban, Kerkez csere

A Liverpool menedzsere, Arne Slot az Everton elleni városi rangadón is kezdőcsapatba jelölte a magyar válogatott csapatkapitányát. Szoboszlai Dominik tehát ott lesz a pályán a liverpooli Hill Dickinson Sadionban, Kerkez Milos viszont csak csereként kaphat majd lehetőséget, ahogy Pécsi Ármin is ott lesz a kispadon.

Íme, a Liverpool kezdőcsapata:

Mamardashvili – Robertson, Van Dijk, Konate, Jones – Gakpo, Wirtz, Szoboszlai, Gravenberch, Szalah – Isak.

Cserék: Woodman, Pécsi, Kerkez, Mac Allister, Chiesa, Frimpong, Nyoni, Ngumoha.

The Reds to take on Everton 🔴 #EVELIV — Liverpool FC (@LFC) April 19, 2026

