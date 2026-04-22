Mi is beszámoltunk már arról, hogy a liverpooli szurkolókat jelenleg leginkább Szoboszlai Dominik szerződése és a klub jövője foglalkoztatja, miután a magyar válogatott csapatkapitánya is megszólalt a jövőjéről. Hogy érzékeltessük a téma fontosságát, a nemzetközi labdarúgásban ismert és elismert Fabrizio Romano is megszólalt az ügyben, azt mondta, hogy: "Úgy tudom, hogy a tárgyalás még mindig folyamatban van Szobo és a Liverpool között. Nincs lezárva az ügy, és nincsenek is messze egymástól… Ez egy folyamatos egyeztetés". Most azonban nem erről lesz szó, hanem egy könnyedebb videós tartalomról, amelyet a Liverpool kommunikációs csapata készített Szoboszlai, Kerkez és Pécsi főszereplésével.

Szoboszlai mellett a Liverpool másik két magyarja is megszólalt

Szoboszlai, Kerkez és Pécsi Magyarországról beszélt

A lenti videó a csapat Instagram-oldalára is felkerült, ebben az anyagban képzeletben Magyarországra utazunk, és a kérdező arra kíváncsi, a magyar játékosok például termálfürdőbe vagy sima fürdőbe mennének, kürtőskalácsot vagy gulyáslevest választanának, hegyet másznának vagy barlangásznának, kastélyokat vagy múzeumokat látogatnának-e meg, és ehhez hasonló kérdésekre kellett válaszolni a futballistáknak.