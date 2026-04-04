A Szoboszlai Dominikkal és Kerkez Milossal felálló Liverpool négygólos vereségbe szaladt bele a Manchester City elleni FA-kupa negyeddöntőben. A második félidőben osztálykülönbség volt a két csapat között, amit a Liverpool-szurkolók nem is tudtak elviselni, így a 60. percben, a négygólos hátrányt látva hazaindultak a manchesteri Etihad Stadionból.

Szoboszlai Dominik végigjátszotta a Manchester City elleni mérkőzést

A találkozó után Szoboszlai Dominik a TNT Sports, valamint a Spíler TV kamerája előtt is értékelte az összecsapást. A magyar középpályás azt mondta, nem volt bennük elég küzdőszellem és a mentalitásuk sem volt a helyén.

Szoboszlai Dominik kifakadására is reagált a Liverpool edzője

A mérkőzést követő sajtótájékoztatón Arne Slot, a Liverpool holland edzője Szoboszlai szavaira is reagált.

Meg kellene kérdeznem tőle, mire gondolt pontosan, és melyik időszakra. Ha az egész meccsre értette, én ezt nem éreztem egészen addig, amíg meg nem szerezték a vezetést. Sőt, még után is benne voltunk a meccsben. De aztán volt egy rossz bedobásunk, és két gólt is kaptunk ilyen szituációból. Nagyon gyorsan támadnak, és ezekben a helyzetekben élesebben kell védekezni.

A második gól hasonló volt egy korábbihoz ebben a szezonban. A félidő előtt kapott újabb gól szintén ilyen volt a Manchester City ellen. A szünet utáni első 10 percben egyértelműen hiányzott a küzdőszellem, utána pedig már mindkét csapat elfogadta a 4-0-s eredményt. Ebben a 10-15 percben hiányzott az akarat a párharcok megnyerésére, hogy előbb érjünk oda a labdára, és megnehezítsük a passzokat, beadásokat vagy lövéseket. Ezen mindenképpen javítanunk kell szerdára” – mondta a holland szakember, akinek a csapat legközelebb a Bajnokok Ligája-címvédő Paris Saint-Germain otthonában fog pályára lépni.

„Az eredmény önmagáért beszél, ez egy hihetetlen csalódás. Már a vereség maga is csalódás, de 4-0-ra kikapni az FA-kupa negyeddöntőjében egy olyan csapattól, amely ellen a Liverpool rengeteg nagy meccset játszott korábban, és így veszíteni, természetesen hatalmas csalódás. Az a 20 perc, amely alatt négy gólt kaptunk, messze elmaradt a saját szintünktől” – mondta Arne Slot, akit arra is emlékeztettek, hogy a csapata már csak a Bajnokok Ligájában nyerhet trófeát az idei szezonban.

Ha egy Paris Saint-Germain vagy Manchester City szintű csapat ellen játszol, akkor sokkal jobban kell védekezni annál, mint ahogy tettük abban a 20 percben, amikor a négy gólt kaptuk. Valószínűleg senki sem fog emlékezni rá, de az első 35 percben sok minden tetszett a csapatomban. Jó lenne, ha néha gólt is tudnánk szerezni a helyzeteinkből. Megint egy olyan csapattal találkoztunk, amely messze felülteljesítette az xG-jét, és ez folyamatosan megtörténik, mi pedig mindig alatta maradunk.

Ha esélyt akarsz a PSG ellen, akkor mindkét területen jobbnak kell lenned: ha helyzeteket alakítasz ki, be is kell fejezned őket, és nem engedheted meg, hogy ilyen könnyen gólt kapj” – mondta Slot, akinek a csapata minden sorozatot figyelembe véve a szezonbeli 15. vereségét szenvedte el.